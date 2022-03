YouTube ondersteunt 8k-video's op televisies met versie 10 van Android TV

Google heeft de YouTube-app voor Android TV een update gegeven waarmee een beperkte ondersteuning voor het afspelen van 8k-video's is toegevoegd. Momenteel lijken er echter nog nauwelijks televisies aan de verschillende voorwaarden te voldoen.

Update 2.12.08 van de YouTube-app voor Android TV voegt de beperkte 8k-ondersteuning toe. Naast de eisen van een 8k-tv en minimaal Android 10, moeten gebruikers televisies hebben met hardwarematige ondersteuning hebben voor de AV1-videocodec.

Momenteel lijken er nog geen televisies te zijn die hier gebruik van kunnen maken. Er zijn niet veel 8k-tv's die op Android TV draaien. Bijvoorbeeld de Sony ZH8 en ZG9 vallen wel binnen die categorie, maar die draaien nog op Android 9. De Chinese fabrikant TCL liet eerder aan de website FlatpanelsHD weten dat de in Europa uitgebrachte X915, een 8k-lcd-tv met quantumdots en HDMI 2.1, ondersteuning voor YouTube in 8k zal krijgen. Deze televisie ondersteunt de AV1-codec, maar de benodigde upgrade naar Android 10 lijkt nog niet beschikbaar. Waarschijnlijk zullen volgend jaar pas de eerste televisies verschijnen die aan alle eisen voldoen.

Overigens werd er eerder bij de YouTube-app voor Android TV bij de eisen voor 8k-video nog gezegd dat er ondersteuning moest zijn voor het afspelen van AV1-video's met hdr, maar die eis is in de nieuwste versie verdwenen. Versie 2.12.08 voegt ook een Cast Connect-functie toe. Als een gebruiker content naar zijn televisie wil casten, zorgt deze functie ervoor dat de video niet in een aparte speler wordt weergegeven, maar in de desbetreffende interne app op de Android TV-tv.