Fabrikanten zoeken al jaren naar manieren om laptops van meer scherm te voorzien. Zo kwam Lenovo tien jaar geleden met de ThinkPad W900ds, een 17"-laptop met aan de zijkant van het scherm nog een extra 10,6"-scherm dat uitgeschoven kon worden. Dat concept werd geen succes, maar de wens naar schermuitbreiding in laptops bleef bestaan. Apple voorziet sinds een aantal jaar MacBook Pro-modellen van een Touch Bar, een smalle oledstrook die bedieningselementen kan weergeven. Asus zette daar vorig jaar zijn ZenBook Pro UX580 tegenover. Bij die laptop zit op de plek van de touchpad een 5,5"-lcd. Dat schermpje werkt als touchpad, maar ook als tweede scherm. Asus noemt dat een ScreenPad en maakt er zijn eigen software voor.

We zijn nu een jaar verder en Asus heeft weer een nieuwe ZenBook Pro uitgebracht. De UX581 is geen kleine vernieuwing, maar wederom een nieuw concept. Asus noemt dit model de ZenBook Pro Duo en het tweede scherm krijgt de naam ScreenPad Plus. Het extra schermpje zit niet langer in de touchpad, maar beslaat de helft van de behuizing van de laptop. In de UX581 gaat het om een 14"-paneel met een 32:9-verhouding en een resolutie van 3840x1100 pixels. Het paneel is net zo breed en half zo hoog als het primaire 15,6"-4k-scherm.

Asus kondigde zijn ZenBook Pro Duo al aan op de Computex-beurs in mei. Op die beurs kwamen we er ook achter waar het idee voor het tweede scherm in de behuizing vandaan komt. Intel toonde er zijn Honeycomb Glacier-prototype. Dat is ook een laptop met een extra scherm en door een scharnier is dit scherm ook uit te klappen. De laptop die Intel toonde is een ruw prototype en zal niet daadwerkelijk op de markt komen. Intel zegt met fabrikanten samen te willen werken aan laptops met meerdere schermen. De Asus ZenBook Pro Duo van Asus is de eerste en vooralsnog enige uiting van die samenwerking.

Honeycomb Glacier-prototype van Intel

Asus' ZenBook Pro Duo UX581 valt op door het extra scherm in de behuizing, maar de laptop is in meer opzichten gewijzigd ten opzichte van zijn voorganger. Zo gebruikt Asus een 15,6"-4k-oledpaneel voor het primaire scherm en de laptop heeft een RTX 2060-videokaart. Ook is het nieuwe model in een volledig nieuwe behuizing gestopt, die een stuk dikker en zwaarder is. In deze review zoeken we uit hoe het extra scherm in de praktijk werkt en hoe de laptop presteert.

In Nederland en België levert Asus twee uitvoeringen van de ZenBook Pro Duo. Daarbij zijn het scherm, de behuizing en de videokaart gelijk, maar het duurdere model heeft een octacoreprocessor, meer ram en een grotere ssd. Het exemplaar dat we in deze review bespreken is de goedkopere variant met een hexacore-cpu.