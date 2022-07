Eens in de twee maanden publiceren we een update van de Smartphone Best Buy Guide en dus is het weer zover. We hebben ook in de afgelopen periode weer veel nieuwe toestellen binnengekregen en uitgebreid getest. Vooral in de low-end categorie zijn er behoorlijk wat nieuwkomers. Realme heeft de Narzo 50, C35 en C31 op de markt gebracht. Samsung heeft ook enkele budgetmodellen vrijgegeven: de Galaxy A13 en Galaxy A03. De A53 hadden we al iets langer liggen, maar die was net te laat voor onze vorige BBG. Inmiddels hebben we het toestel uitgebreid getest en heeft het een plekje gekregen in deze BBG.

In het midrangesegment is het altijd al druk geweest en de lijst wordt alleen maar langer. Niet alleen is er een stapeltje nieuwe toestellen die aan de lijst worden toegevoegd, ook zijn enkele smartphones uit het duurdere segment in prijs gedaald en toestellen uit het goedkopere segment duurder geworden. Vooral de Chinese fabrikanten zijn met een stapel nieuwe toestellen op de proppen gekomen. OPPO heeft de A96, A76 en Reno 8 Lite uitgebracht. In deze categorie is verder de realme 9 toegevoegd. Ook zijn er weer wat Motorola's bijgekomen. De Moto G52 is een nieuw toestel en voor de rest zijn het vooral smartphones die in prijs zijn gedaald en daardoor in het midrangesegment terecht zijn gekomen.

Bij de duurdere toestellen zijn het nu vooral zware gamingphones en high-end toestellen van Chinese makelij die erbij komen. De Black Shark 5, Nubia Redmagic 7, Xiaomi 12 Pro en POCO F4 GT zijn toegevoegd aan de lijst. Realme heeft ook in dit segment zijn portfolio uitgebreid met twee nieuwe toestellen: de GT Neo 3 en GT2 Pro.

We hebben alle toestellen weer beoordeeld en de prijsontwikkeling daarbij meegenomen. Dat alles uiteraard om te bepalen welke smartphones per categorie de grootste aanraders van dit moment zijn. Sommige aanraders uit de vorige BBG komen terug in deze BBG, maar er heeft wel een verschuiving plaatsgevonden en er zijn gelukkig wat nieuwkomers die het tot aanrader hebben geschopt.