OnePlus 9

OnePlus 9 Pro Samengevat De OnePlus 9 is een vloeiende en fijne smartphone in gebruik. De accuduur valt iets tegen, maar hij is wel erg snel op te laden met de bijgeleverde 65W-lader. Het camerasysteem presteert niet altijd even goed en mist optische beeldstabilisatie, maar de ultragroothoekcamera is wel een grote stap vooruit. De OnePlus 9 is niet direct de allerbeste deal, maar nog steeds interessant voor liefhebbers van snelheid, een goed scherm en prettige software met handige snufjes. Pluspunten Snelle en prettige software

Fijn scherm met 120Hz-refreshrate

65W-snellader meegeleverd

Prima prestaties

Goede ultragroothoekcamera Minpunten Tegenvallende accuduur

Primaire camera zonder ois valt tegen

OnePlus 9 (8GB intern, 128GB opslag) Blauw Prijs bij publicatie: € 699,- Vanaf € 579,-

Fijn scherm met adaptieve 120Hz-refreshrate

65W-snellader meegeleverd en 50W draadloos laden

Prima prestaties

Goede ultragroothoekcamera Minpunten Tegenvallende accuduur

Camerasysteem moet nog beter

OnePlus 9 Pro (8GB intern, 128GB opslag) Grijs Prijs bij publicatie: € 899,- Vanaf € 688,-

Huawei werkt sinds een paar jaar samen met Leica en Motorola bracht al een cameramodule van Hasselblad op de markt. Samenwerking met een gerenommeerde camerafabrikant is dus niet nieuw in smartphoneland. OnePlus heeft voor de OnePlus 9 en 9 Pro samengewerkt met Hasselblad. Dat lijkt op zijn minst in marketingtechnisch opzicht een goed idee. OnePlus is de laatste jaren immers steeds meer opgeschoven naar high-end prijzen en dito specificaties, en het mag duidelijk zijn dat je een topcamera moet hebben, wil je in dat segment slagen.

Laten we wel wezen, OnePlus staat niet bekend om de allerbeste smartphonecamera's, al is er de afgelopen jaren het nodige verbeterd. De vraag rijst natuurlijk of deze samenwerking meer betekent dan een extra naam achterop het toestel, maar het toont in elk geval ambitie en focus en hopelijk levert dat daadwerkelijk een betere camera op. In elk geval zijn de cameraspecificaties bij beide toestellen aangepakt, dus dat belooft wat.

Naast de enorme focus op de nieuwe camera zien de specificaties er weer goed uit. Beide toestellen hebben op veel vlakken dezelfde hardware, zoals de nieuwe high-end Snapdragon 888-soc met de snelste opslag en het snelste werkgeheugen, een grotere vapor chamber dan voorheen en 65W bedraad laden met een lader die ook daadwerkelijk wordt meegeleverd. Opvallend is verder dat OnePlus 9-toestellen niet alleen in verschillende kleuren verkrijgbaar zijn, maar ook in verschillende afwerkingen. Zo is er een matte variant, een model met een wat meer glanzende achterkant en een versie met de geliefde sandstone-achterkant van de OnePlus One. Die laatste is echter alleen beschikbaar bij de OnePlus 9 Pro.

Verschillen zijn er ook. Naast een uitgebreider camerasysteem met telelens heeft de OnePlus 9 Pro sneller draadloos laden, een scherm dat naar de randen toe afbuigt en een ltpo-scherm met variabele schermverversingssnelheid, hogere resolutie en meer kleurendiepte. Ook verschilt de prijs natuurlijk, maar hij is niet hoger geworden. De basisversie met 128GB opslag en 8GB werkgeheugen van de OnePlus 9 kost 699 euro en die van de OnePlus 9 Pro 899 euro, net als bij hun voorgangers.

In deze review concentreren we ons natuurlijk vooral op wat er nieuw is en we hebben dan ook vooral de camera's uitvoerig getest. Je leest onze bevindingen op de volgende pagina's.