OnePlus 9 en 9 Pro krijgen Android 12-update met ColorOS-kenmerken

OnePlus is begonnen met het uitbrengen van Android 12 voor de Oneplus 9 en 9 Pro. Het gaat om een stabiele versie van OxygenOS 12. Deze versie bevat een aantal kenmerken van ColorOS, het op Android gebaseerde besturingssysteem van zusterbedrijf OPPO.

OnePlus heeft op het moment van schrijven nog geen officieel bericht op zijn forum geplaatst over de komst van OxygenOS 12, maar gebruikers maken er al melding van. Daarbij lijkt er nog enige verwarring te zijn, omdat de Open Beta 3-versie en de nieuwe, stabiele versie volgens gebruikers hetzelfde nummer hebben. Op het forum van Tweakers maken gebruikers ook melding van de ota-update.

De stabiele release lijkt behoorlijk op de eerdere bètaversie die OnePlus uitbracht. Daarin zijn bepaalde systeemtools zoals de instellingen, het kiezen van thema's en de app-launcher allemaal min of meer rechtstreeks overgenomen van ColorOS. Wat de vernieuwingen in OxygenOS 12 betreft zijn er nu meer kaarten voor de Shelf. Ook moet de content van de kaarten in de Shelf nu beter zichtbaar en leesbaar zijn. Verder is het mogelijk om via pinch-to-zoom te wisselen tussen verschillende lay-outs in de Gallery en de donkere modus ondersteunt nu drie aanpasbare niveaus.

Chinese OnePlus-smartphones krijgen sinds maart ColorOS mee. De smartphonefabrikant zei destijds dat buiten China OxygenOS gebruikt zou blijven worden. In juli gaven OPPO en OnePlus aan dat ze wel hun codebase gaan integreren. Het nieuwe, geïntegreerde besturingssysteem zal waarschijnlijk volgend jaar uitkomen, wellicht gelijktijdig met de introductie van de OnePlus 10-telefoons.

