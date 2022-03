Google Camera-ports kunnen geen gebruikmaken van extra camera's in OxygenOS 12

Het lijkt erop dat OnePlus met ingang van OxygenOS 12 camera-apps als Google Camera-ports niet langer toegang verleent tot de aanvullende camera's, zoals die voor macro- of zoomfoto's. Dat is een beperking die telefoons van moederbedrijf Oppo al langer hebben, stellen de ontwikkelaars.

"OnePlus blokkeert toegang tot de auxillary camera's op Android 12", stellen de ontwikkelaars in hun Telegram-kanaal. "Op Android 11 werkte het nog, maar nu werkt niets. Deze beperking hebben Oppo-telefoons al een tijdje." Het advies van de ontwikkelaars is om niet te updaten naar Android 12 als ze graag Gcam gebruiken. "Het wordt slechter in plaats van beter", oordelen ze tot slot. OnePlus en moederbedrijf Oppo zijn bezig met een nauwere integratie met elkaar.

De OnePlus 9 en 9 Pro hebben naast de standaardcamera een ultrawide, telefoto en monochrome-camera. Die laatste drie zijn dus niet toegankelijk in Gcam. Onduidelijk is of dit dan geldt voor alle custom camera-apps op Android. Wie toch graag Android 12 en Gcam combineert, lijkt nu uit te moeten wijken naar een custom ROM.

OxygenOS 12 is beschikbaar voor de OnePlus 9 en 9 Pro, sinds een paar dagen. De roll-out is echter eind van deze week stopgezet wegens uiteenlopende technische problemen. Wanneer de release van de nieuwe versie voortgezet wordt, is niet duidelijk. OnePlus wil dat 'zo snel mogelijk' doen. Tweaker en administrator van de onofficiële Oxygen Updater-app AnonymousWP meldde bij dat nieuws dat de Android 12-update voor de telefoons hetzelfde is als bèta 3.

De Google Camera Ports trachten de functionaliteit van de Google Camera-app, afkomstig van de Pixel-modellen, over te zetten naar andere telefoons. Het gaat dan om features als HDR+, portretmodus, bewegingsfoto's, panorama, lens blur, 60fps video, slow motion en meer, aldus de ontwikkelaars. Zeker op midrange en low-end-telefoons kunnen de apps veel betere kwaliteit leveren dan standaardcamera-apps.