Shield TV's in Nederland tonen nu ook reclame streamingdiensten op homescreen

De Nvidia Shield TV-mediaspeler met Android TV heeft sinds deze week ook in Nederland reclame op zijn homescreen. Die advertenties nemen zo'n 25 procent van de verticale ruimte op het scherm in, zonder mee te rekenen dat de reclame ook achter andere elementen doorloopt.

De reclames nemen de vorm aan van aanbevolen films en series om te kijken op beschikbare streamingdiensten. Deze kunnen zich bevinden op diensten waar de gebruiker een abonnement op heeft, maar is niet altijd het geval. In dat laatste geval kunnen de aanbevelingen dus als reclame bestempeld worden. Daarnaast is er het nieuwe Discover-tabblad, met nog meer aanbevelingen en reclame. Gebruikers reageren voornamelijk met onvrede op de komst van deze feature.

De reclames worden al langer getoond op Shield TV's elders ter wereld, maar de timing van de roll-out verschilde sterk per land; tussen het ene en het andere land zitten maanden tijd. Nederlandse Shield TV-gebruikers zijn sinds 2 december onderhevig aan de roll-out, zo blijkt uit posts op het Shield-forumtopic op GoT.

Als alternatief op de aanpassingen aan de interface stellen gebruikers in bijvoorbeeld het GoT-topic voor om een custom launcher op de mediaspeler te installeren. Dat proces is niet zo makkelijk als op een Android-smartphone, maar het is nog steeds niet heel ingewikkeld.

De Shield TV werd in 2015 geïntroduceerd en er kwamen nieuwe versies in 2017 en 2019. Alle modellen worden momenteel nog ondersteund met updates. De spelers zijn erg geliefd onder mediafanaten omdat ze vrijwel alle gangbare audio- en videoformats kunnen afspelen en geavanceerde functies hebben als automatic refresh rate switching en, bij het nieuwste model, upscaling naar 4k. Volgens uitzoekwerk van onder andere 9to5Google lijkt een update naar Android 11 ophanden; momenteel draaien de kastjes nog op Android 9.

De Shield-interface, voor en na de update