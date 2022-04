Microsoft maakt reclame voor Xbox Game Pass bij installatie Windows 11

Microsoft heeft de installatieprocedure van Windows 11 voorzien van een optie om lid te worden van Xbox Game Pass, het gameabonnement van het bedrijf. Dat is te zien tijdens de installatie van het besturingssysteem vanaf USB.

Tijdens de opties die Microsoft toont bij de installatie van de Insider Build van Windows 11, verscheen een venster met het aanbod een Xbox Game Pass-abonnement af te nemen, zo constateerde Tweakers tijdens de installatie vanaf USB. Gebruikers kunnen zo direct lid worden van de gamedienst, of hiervoor bedanken en de installatie afronden.

Microsoft maakte tijdens de aankondiging van Windows 11 al duidelijk dat het meer gaat inzetten op Xbox Game Pass met Windows 11. Zo is Xbox Game Pass geïntegreerd in de Xbox-app bij het OS. Die app biedt abonnees daarmee toegang tot meer dan honderd pc-games en Microsoft belooft dat ook gamestreaming naar de app komt. Xbox Cloud Gaming werkt nu alleen nog via de browser op Windows.

Microsoft test vaker advertenties voor zijn overige producten in Windows. Zo plaatste het bij testen onder andere banners voor Office Online in Wordpad, een betaald OneDrive-aanbod in de verkenner, en schoof het Bing en Edge nadrukkelijk naar voren in het OS.