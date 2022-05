Edge krijgt modus die JIT-engine uitschakelt voor betere beveiliging

Microsoft geeft Edge een zogeheten 'Super Duper Secure'-modus waarmee bepaalde onderdelen van de JavaScript-engine kunnen worden uitgeschakeld om de browser veiliger te maken. De ontwikkelaars zeggen dat het een experiment is om te kijken of ze daar de browser beter mee kunnen beveiligen.

De nieuwe modus is bedacht door het Vulnerability Research-team van Microsoft. Gebruikers die de Super Duper Secure-modus aanzetten, schakelen daarmee de Just-In-Time-compilatie of JIT uit in de V8-JavaScript-engine. Volgens de onderzoekers wordt bijna de helft van de browserkwetsbaarheden in V8-JavaScript en WebAssembly misbruikt via de JIT-engine. Met de nieuwe modus moet de browser daarom naar verwachting veel minder kwetsbaar worden.

De makers vragen zich af of de extra snelheid die JIT creëert het waard is om de browser zo kwetsbaar te houden. "Voor gebruikers betekent het uitschakelen minder frequente securityupdates en minder noodpatches", zeggen de makers. Die noemen noodpatches 'een veelvoorkomende frustratie voor gebruikers'. Bovendien zouden er andere voordelen zitten aan het uitschakelen van de JIT-engine. Zo zouden technologieën zoals Intels Controlflow-Enforcement Technology kunnen worden ingeschakeld. Die hardwarematige exploitmitigatietechniek werkt namelijk niet goed samen met JIT, zeggen de ontwikkelaars.