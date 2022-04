Windows 11 krijgt ondersteuning voor dynamische refreshrate bij laptops

Microsoft voegt ondersteuning voor dynamische verversingssnelheden toe aan Windows 11. Die werkt met laptops die een scherm hebben met een refreshrate van minimaal 120Hz en een variabele verversingssnelheid ondersteunen. De functie is bedoeld om accuduur te verlengen.

Volgens Microsoft zijn steeds meer laptops voorzien van schermen met een hoge refreshrate. Dat zorgt voor een soepele gebruikerservaring, maar het gaat ook ten koste van de accuduur. Om dat tegen te gaan kunnen gebruikers nu handmatig de refreshrate verlagen, maar de komst van Dynamic Refresh Rate moet dat automatiseren en afstemmen op specifiek gebruik.

De functie zit in Insider Builds van Windows 11 in het Dev-channel. Met DRR ingeschakeld wijzigt Windows 11 automatisch de refreshrate van het scherm, afhankelijk van wat de gebruiker doet. Vooralsnog noemt Microsoft twee functies: smoother inking en smoother scrolling. Eerstgenoemde verhoogt de refreshrate als gebruikers peninvoer gebruiken om te tekenen of notities te maken en de laatste verhoogt de verversingssnelheid tijdens het scrollen. Als voorbeeld noemt Microsoft wisselingen tussen 60Hz en 120Hz.

Software moet aangepast worden om hier gebruik van te kunnen maken. Vooralsnog ondersteunt Microsoft smoother inking in Office, Edge, Whiteboard, Photos, Snip & Sketch, Drawboard PDF, To Do en Sticky Notes. Ook zit er ondersteuning voor de functie in Adobe Acrobat, Adobe Illustrator en Inkodo. De functie smoother scrolling is voorlopig alleen in Microsoft Office beschikbaar. DRR is niet van toepassing op games; die draaien met de maximale refreshrate van het scherm.

Dynamic Refresh Rate werkt met 'ondersteunde apparaten'. De functie werkt alleen met laptops en die moeten een scherm hebben met een verversingssnelheid van minimaal 120Hz en variable refresh rate ondersteunen. Ook is een WDDM 3.0-driver nodig die ondersteuning voor DRR biedt. Microsoft zegt samen te werken met beeldschermfabrikanten om de benodigde drivers toe te voegen aan het Windows Insiders-programma.