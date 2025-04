Microsoft brengt eerste Windows 11-bèta zonder WordPad uit

Microsoft heeft de eerste Canary-build van Windows 11 uitgebracht waarin WordPad niet meer is opgenomen. Het was al bekend dat het bedrijf de tekstverwerker uit het besturingssysteem zou verwijderen. Dat gebeurt met de nieuwe bètarelease voor het eerst.

De wijziging zit in Build 26020, die in het Canary Channel is uitgebracht. In een blogpost schrijft Microsoft dat WordPad niet meer standaard wordt geïnstalleerd met een schone installatie. Dat geldt overigens ook voor de People-app, waarmee contacten werden beheerd.

Microsoft zei vorig jaar al dat het WordPad op termijn zou verwijderen uit Windows, maar gaf daar geen concreet tijdpad voor. Build 26020 is de eerste keer dat het bedrijf daar definitief iets mee doet, ook al gaat het nog om een bèta van het OS. Het bedrijf zei al dat txt-bestanden voortaan in Kladblok zouden worden geopend en raadt gebruikers aan Word te gebruiken als tekstverwerker.

De gratis tekstverwerker WordPad wordt al sinds 1995 met Windows meegeleverd. Microsoft gaf geen reden voor het uitfaseren van WordPad, maar heeft ook nooit echt prioriteit gegeven aan de verdere ontwikkeling van de tool.