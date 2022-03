Android 12 Go moet budgetsmartphones sneller maken

Google heeft meer informatie gedeeld over de Go-versie van Android 12. De nieuwe versie van Android Go moet ervoor zorgen dat apps sneller kunnen opstarten en dat de batterij van de telefoon langer meegaat.

In een blog schrijft Google over Android 12 Go dat volgend jaar uitkomt. Android Go werd voor het eerst uitgebracht in 2017 voor Android 8.1. Het is een minder zware versie van het smartphonebesturingssysteem van Google, gericht op het budgetsegment van Android-smartphones.

Google claimt dat Android 12 Go ervoor zorgt dat apps 30 procent sneller opstarten in vergelijking met Android 11 Go. Daarnaast maakt Google een SplashScreen API beschikbaar, zodat ontwikkelaars hun app-gebruikers iets kunnen laten zien als ze toch even moeten wachten als de app aan het laden is.

Verder moet de batterijduur met Android 12 Go flink worden verbeterd. Door apps sneller in slaapmodus te zetten als deze niet worden gebruikt, moeten smartphones minder energie verbruiken. Verder voegt Google de mogelijkheid toe om apps te delen met andere Android-gebruikers die zich in de buurt bevinden. Ook krijgt Android 12 Go het privacydashboard dat is geïntroduceerd met Android 12.

Naast Android 12 Go is er ook een versie van Android 12 aangekondigd die is gericht op apparaten met een groot scherm. In oktober presenteerde Google de plannen voor Android 12L en inmiddels is er ook een béta voor Pixel-telefoons beschikbaar.