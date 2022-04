Google TV krijgt automatisch afspelende fullscreen reclame met audio

Google TV, het nieuwe os dat vooralsnog alleen te vinden is op de nieuwste Chromecast, heeft er reclame bij gekregen in de interface. In de Staff Picks-carousel van het For You-tabje zit nu een reclame voor onder andere streamingdiensten. Die kan fullscreen gaan en heeft geluid.

9to5Google schrijft dat de reclame in de carousel automatisch afspeelt zodra hij 'aan de beurt is'. Hij maakt ook vanaf het begin geluid en gaat na een aantal tellen fullscreen. Men kan weg van de reclame navigeren door de richtingsknoppen te gebruiken. Er staat opnieuw reclame klaar om te spelen als men naar een ander tabje gaat en dan weer terugkomt. De redactie van de site vertelt verder dat het reclame voor streamingdiensten Discovery+, IMDb TV en de Disneyfilm Luca in de carousel heeft gezien.

Een reageerder op Reddit stelt dat de advertenties wel deels uit te schakelen zijn: in de opties zijn toggles voor video- en audiopreviews op het homescreen. De opties waar zij naar verwijzen, staan echter beschreven op een hulppagina voor Android TV en het gaat hier om Google TV, dus wellicht werken ze niet.

In de carousel was hiervoor ook al reclame te zien, maar dan in een mildere variant: de aanbevolen films en series van de Staff Picks staan mogelijk op diensten waarop de gebruiker al een abonnement heeft, maar mogelijk ook niet. In dat laatste geval gaat het ook om een advertentie.

De mildere variant van deze reclame wordt nu ook geïntroduceerd op de Nvidia Shield TV, een mediaspeler met een adviesprijs van 160 euro en 219 euro voor de krachtigere variant. Die draait op Android TV en niet Google TV, maar het verschil tussen de twee os'en is zeer klein. De 'uitrol' van die reclame is in gang in meerdere landen, ook in Europa, maar Nederland en België lijken nog niet aan de beurt te zijn. Mogelijk komt deze nieuwe, opvallendere vorm van reclame later ook naar de Shield TV, maar daarover is nog niets bekend.

De Chromecast met Google TV is overigens wel behoorlijk wat goedkoper dan de Nvidia Shield TV: Pricewatch-prijzen voor dit apparaat variëren momenteel van 84,95 euro tot 122,21 euro. Google wil met deze agressievere reclame mogelijk compenseren voor de relatief lagere aankoopprijs.