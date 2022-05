Chromecast met Google TV kost in Europa 70 euro

Google heeft de nieuwe Chromecast en Google TV aangekondigd. De nieuwe software heeft een interface met een 'watchlist' voor alle streamingdiensten, een optie voor live tv met onbeperkte dvr-functie en functie om beeld van de deurbel op tv te zien.

De nieuwe Chromecast komt voorlopig alleen uit in de Verenigde Staten, terwijl de Amerikaanse fabrikant zegt dat zijn nieuwe apparaat later dit jaar in meer landen uitkomt. De prijs van de dongle met afstandsbediening is 49 dollar. Een prijs in euro's is vooralsnog niet bekend. Google Benelux heeft nog niets gezegd over de nieuwe Chromecast.

Op de nieuwe dongle draait als verwacht Google TV, naar verluidt een nieuwe versie van Android TV met een nieuwe interface die de focus legt op films en series. De interface bevat een 'watchlist' waar films en series op diverse streamingdiensten op kunnen staan. Ook is er, in elk geval in de VS, de mogelijkheid om live tv te kijken via de dongle, waarbij Google zorgt voor een dvr-functie. Daarnaast kunnen gebruikers het beeld van een slimme deurbel op de tv laten zien. Google TV vervangt Android TV op nieuwe tv's van Sony en Philips vanaf volgend jaar, meldt de zoekgigant.

De Amerikaanse fabrikant heeft een afstandsbediening gemaakt die net als de dongle in drie kleuren verkrijgbaar zal zijn. Daarnaast zit er een opvallende Google Assistant-knop op, die qua kleur anders is dan andere knoppen. Bovendien zijn er Netflix- en YouTube-knoppen. De dongle streamt tot 4K met 60fps.

Update, 20:34: De Chromecast staat in de Duitse Google Store voor 70 euro en de levering begint op 16 oktober. De kop en de tekst is daarop aangepast.