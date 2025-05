Google stopt met de Chromecast-serie

Google gaat stoppen met het produceren van Chromecasts. Dat bevestigt de techgigant op dinsdag in een blogpost. De apparaten worden opgevolgd door de nieuwe Google TV Streamer, die de techgigant ook op dinsdag aankondigde.

Chromecast-apparaten blijven volgens Google beschikbaar 'zolang de voorraad strekt'. Daarna komen er geen nieuwe modellen meer op de markt. De techgigant zegt 'nieuwere modellen' wel van software- en beveiligingsupdates te blijven voorzien, maar verduidelijkt niet om welke modellen dat precies gaat. Google kwam in 2020 met een Chromecast met Google TV 4K, gevolgd door een goedkoper HD-model in 2022.

Volgens Google is de technologie 'enorm geëvolueerd' sinds de introductie van de Chromecast. Het bedrijf noemt daarbij bijvoorbeeld de komst van smart-tv's die Google Cast op zichzelf al ondersteunen of Android TV draaien. "We nemen daarom de volgende stap in de ontwikkeling van streamingapparaten die nog meer mogelijkheden toevoegen aan je smart-tv, gebouwd bovenop dezelfde Chromecast-technologie", schrijft de techgigant daarbij.

Het bedrijf kondigde op dinsdag de Google TV Streamer aan. Dat betreft een meer high-end streamingapparaat met krachtigere hardware, een ethernetpoort en een ingebouwde Thread-borderrouter voor het aansturen van smarthomeapparatuur. De TV Streamer verschijnt in september en gaat dan 119 euro kosten.

Google introduceerde de eerste Chromecast in 2013. Het betrof een dongel die gebruikers op een HDMI-poort van hun televisie konden aansluiten, waarna ze beelden vanaf hun smartphone naar die tv konden streamen. Dat apparaat kreeg in de jaren daarop meerdere revisies. In 2020 verscheen een Chromecast met Google TV 4K, die een volwaardig OS draaide en een meegeleverde afstandsbediening kreeg. Zo kon dat apparaat ook zonder aangesloten smartphone functioneren en zelfstandig apps draaien. De Chromecast met Google TV HD uit 2022 kreeg eenzelfde ontwerp, maar ondersteunde maximaal 1080p en kreeg een lagere adviesprijs van 40 euro.