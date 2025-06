Google brengt fix uit voor geresette niet-werkende Chromecasts

Google heeft een fix uitgebracht voor Chromecasts die geen content kunnen streamen en zijn teruggezet naar de fabrieksinstellingen. Het bedrijf e-mailt gebruikers dat ze de Google Home-app moeten bijwerken naar de nieuwste versie en de Chromecast daarna opnieuw moeten instellen.

Vorige week bracht Google al een fix uit voor Chromecasts die niets konden afspelen, maar enkel voor de apparaten waarbij geen fabrieksreset is uitgevoerd. Het bedrijf raadde gebruikers eerder al aan het apparaat niet terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Wie dat toch heeft gedaan, kan de problemen verhelpen door Google Home-versie 3.30.1.6 voor Android en 3.30.106 voor iOS te installeren en de Chromecast vervolgens opnieuw in te stellen. De update voor de Google Home-app moet in de komende dagen beschikbaar zijn.

Google zegt in zijn e-mail aan gebruikers niet waardoor de problemen met de tweede generatie Chromecast en Chromecast Audio zijn ontstaan. Sinds 9 maart konden gebruikers geen content meer streamen van een smartphone of ander apparaat naar een extern beeldscherm via hun Chromecast. Gebruikers kregen de melding te zien dat het apparaat 'niet vertrouwd' werd. Een Reddit-gebruiker claimt dat er sprake was van een verlopen authenticatiecertificaat, maar dit is niet door Google zelf bevestigd.