Google rolt Android 14 uit naar Chromecast met Google TV

Google is begonnen met het uitrollen van Android 14 naar de Chromecast met Google TV. Het bedrijf kondigde vorig jaar al aan dat deze Android-versie beschikbaar komt voor de nieuwere Chromecast-modellen, maar de daadwerkelijke start van de uitrol liet op zich wachten.

De update is te herkennen aan versienummer UTTC.241218.004. Met deze update gaat de Chromecast van Android 12 naar Android 14. Android TV 14 voegt onder meer ondersteuning toe voor de Find My Remote- en Customize Button-functie van de TV Streamer-afstandsbediening, meldt 9to5Google op basis van de releasenotes. Ook is met de update de systeemstabiliteit verbeterd en zijn er uitgebreidere zoekmogelijkheden in Google TV.

Google kondigde vorig jaar aan dat het stopt met de productie van Chromecasts. Nieuwere Chromecast-modellen met Google TV krijgen echter nog wel Android 14, aldus het bedrijf destijds. De update is nu te downloaden via het instellingenmenu van de Chromecast met Google TV. De 4k-versie krijgt tot eind september 2025 ook nog beveiligingsupdates. De HD-variant krijgt tot eind september 2027 beveiligingsupdates.