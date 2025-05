Gerucht: Google komt binnenkort met opvolger Chromecast 4K uit 2020

Google zou binnenkort komen met een opvolger voor de Chromecast met Google TV 4K uit 2020. De nieuwe versie zou onder meer een gewijzigde afstandsbediening krijgen. De dongle zou dit jaar uit moeten komen.

De nieuwe Chromecast krijgt volgens 9to5Google een maximale resolutie van opnieuw 4k. Behalve de nieuwe afstandsbediening weet de site geen specificaties zeker. Die afstandsbediening heeft hetzelfde cirkelvormige d-pad aan de bovenkant, maar de volumeknoppen lijken nu voorop te zitten in plaats van aan de zijkant. Ook is er een nieuwe sterknop, al is onbekend waarvoor die is. De informatie over de afstandsbediening komt uit de Android TV 14-bètaversie.