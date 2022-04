Ziggo sluit huizen nieuwbouwwijken op glasvezel aan, maar snelheid blijft gelijk

Ziggo gaat de komende week een aantal nieuwbouwwoningen in Rotterdam voorzien van fiber to the home; dat doet het bedrijf voor het eerst op deze schaal. Ziggo wil vanaf volgend jaar 'duizenden' woningen van glasvezelaansluitingen gaan voorzien, maar de snelheden stijgen vooralsnog niet.

Nu nog gebeurt het alleen in Rotterdam, bij de Zalmhaventoren, maar ook woningen in Den haag en Arnhem zijn dit jaar al aan de beurt voor glasvezelkabels van Ziggo. Dit jaar wil het bedrijf 'honderden' nieuwbouwwoningen uitrusten met glasvezel, zegt het tegen de NRC.

Deze glasvezelaansluitingen zullen in ieder geval 'voorlopig' dezelfde maximumsnelheden bieden als het bedrijf nu al hanteert. Dit omdat Ziggo de bestaande modems blijft gebruiken, die nog steeds een stukje 'ouderwetse' coaxkabel vereisen voor hun aansluiting. De initiële reden voor de aanleg is economisch: coaxkabel kost volgens het stuk drie euro per meter en glasvezel twee euro. De deur wordt hiermee wel geopend voor het inzetten van glasvezelmodems, die dan ook glasvezelsnelheden kunnen bereiken.

Over die snelheid stelt Ziggo dat het huidige aanbod 'genoeg' is voor consumenten. Die snelheid is maximaal 1000Mbit/s downstream en 50Mbit/s upstream, bij het duurste abonnement. Zeker onder gebruikers van Tweakers wordt die uploadsnelheid vaak niet als genoeg ervaren en is de downloadsnelheid juist meer dan genoeg.

Men kan de ftth -aansluitingen verwachten in grote, volledig nieuw aan te leggen wijken. "Als in een bestaande wijk twee nieuwe woningen gebouwd worden, zullen we waarschijnlijk de bestaande coax-infrastructuur gebruiken. Maar als er aan de rand van de stad een nieuwe wijk gebouwd wordt met meer dan honderd woningen, dan ligt glasvezel voor de hand", vertelt Leo-Geert van den Berg, Director Fixed Network bij Ziggo, aan de krant.

VodafoneZiggo zag volgens de laatste kwartaalcijfers 9000 internetabonnees vertrekken. Daarbij leek de provider te wijzen op concurrentie van glasvezelinternet bij andere providers, waardoor meer consumenten zijn overgestapt. KPN meldde onlangs dat het het drie miljoenste huis op glasvezel aan heeft gesloten. In heel Nederland hebben volgens het bedrijf 3,9 miljoen huizen glasvezel.