Nvidia maakt Android TV 11 beschikbaar voor alle Shield TV-mediaspelers

Nvidia heeft Android TV 11 via een update beschikbaar gemaakt voor de Shield TV-settopboxen. Eind vorig jaar verscheen al een bètaversie van dit OS voor de mediaspelers. De update komt beschikbaar als Shield Experience 9.0.0.

De nieuwe Android TV 11-update kwam op woensdag 12 januari beschikbaar, zo schrijft Nvidia. De update voegt onder ander nieuwe privacyfuncties en een vernieuwd Gboard-toetsenbord met ingebouwde text-to-speech-functies toe, naast ondersteuning voor de aptX-audiocodec en de Android-beveiligingsupdate, meldt het bedrijf. Ook kan de verbinding met bluetoothapparaten automatisch verbroken worden wanneer de Shield TV in de slaapstand wordt gezet. Het bedrijf spreekt ook over games op 4k-resolutie met hdr via een GeForce Now RTX 3080-abonnement.

Daarnaast voegt de update de verschillende functies uit Android TV 10 toe. Nvidia liet in 2020 weten dat het bedrijf Android 10 niet zou uitbrengen voor de Shield TV-mediaspelers. Dat deed het bedrijf omdat Android TV 10 volgens Nvidia 'weinig impact' zou hebben op de gebruikservaring. De nieuwe Shield Experience 9.0.0-update met Android TV 11 komt beschikbaar voor alle Shield TV-apparaten, inclusief de oorspronkelijke modellen uit 2015.