Microsoft brengt Surface Pro 8 en Surface Go 3 LTE uit in Nederland

Microsoft is begonnen met de verkoop van nieuwe Surface-apparaten in Nederland. Het bedrijf introduceert onder andere de Surface Pro 8, matzwarte en LTE-versies van de Surface Go 3, een wifi-only-variant van de Surface Pro X met Arm-soc en een Surface Adaptive Kit.

Microsoft brengt de Surface Pro 8 op woensdag uit in Nederland vanaf 1179 euro, zo laat de fabrikant weten. Dat betreft een model met Intel Core i5-cpu uit de Tiger Lake-generatie, 8GB geheugen en een 128GB-ssd. Dat is exclusief Type Cover-toetsenbord; dat kost 180 euro, of 280 euro met een stylus. Het bedrijf komt ook met andere versies, bijvoorbeeld met een Core i7-cpu, maximaal 32GB geheugen en tot 1TB aan ssd-opslag. De duurste configuratie kost daarmee 2679 euro. De fabrikant geeft aan dat de Surface Pro 8 op woensdag via zijn eigen webshop en via andere retailers beschikbaar komt.

Microsoft kondigde de Surface Pro 8 vorig jaar al aan en meldde toen dat de convertible in 2022 beschikbaar zou komen in Nederland. De Surface Pro 8 heeft onder andere een aanrakingsgevoelig 13"-display met een refreshrate van 120Hz en een resolutie van 2880x1920 pixels. De convertible heeft ook Thunderbolt 4-connectors van het type C.

Surface Go 3 LTE, Surface Pro X Wi-Fi en Adaptive Kit

Verder komt ook een LTE-versie van de lager gepositioneerde Surface Go 3 beschikbaar. Die LTE-versie wordt enkel geleverd met een Intel Core i3-cpu, 8GB geheugen en een 128GB-ssd. Die configuratie kost 779 euro. Dat is exclusief toetsenbord; een Type Cover kost 100 of 130 euro extra, afhankelijk van de kleur. Daarbij introduceert Microsoft een matzwarte versie van de Surface Go 3.

Daarnaast brengt Microsoft op woensdag een wifi-only-variant uit van de bestaande Surface Pro X. Die convertible beschikt over een Arm-soc van Qualcomm. Deze versie werd eveneens eerder al aangekondigd. De wifi-only-variant komt beschikbaar vanaf 949 euro en is daarmee 100 euro goedkoper dan de bestaande LTE-variant.

Microsoft start ook met de verkoop van zijn Surface Adaptive Kit in Nederland, voor 16 euro. Dat is een set stickers en labels met verschillende texturen en kleuren, die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden om poorten of keycaps te labelen, wat de toegankelijkheid moet vergroten. Later dit jaar verschijnt nog een Surface Laptop Studio. Dat is een notebook met een 'herpositioneerbaar' 120Hz-scherm. Microsoft sprak eerder van een release hiervan 'begin 2022', maar heeft de laptop nog niet uitgebracht.

De Microsoft Surface Adaptive Kit