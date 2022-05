HP toont 11"-tablet met draaibare cameramodule speciaal voor videobellen

HP heeft een nieuwe 11"-tablet geïntroduceerd met een 13-megapixelcameramodule met een draaihoek van 235 graden. De 11 Inch Tablet, zoals de tablet heet, heeft een kickstand en ondersteuning voor een extern magnetisch toetsenbord in zowel landschap- als portretmodus.

De 11 Inch Tablet heeft, zoals de naam doet vermoeden, een ips-lcd van 11" met een resolutie van 2160 bij 1440 pixels en een helderheid van 400cd/m², met aan de bovenkant van het scherm een uitstekende 13-megapixelcameramodule die gedraaid kan worden zodat deze zowel als fotocamera als selfiecamera gebruikt kan worden. HP zet de tablet speciaal in de markt voor videobellen, maar kan door de draaihoek bijvoorbeeld ook delen wat de gebruiker op het bureau heeft liggen, om bijvoorbeeld aantekeningen te laten zien tijdens een presentatie.

De tablet is onder de motorkap voorzien van een Intel Pentium Silver N6000-processor, 4GB Lpddr4x-2133-geheugen, 128GB NVMe-ssdopslag en ondersteuning voor Wi-Fi 6 en Bluetooth 5. Daarnaast heeft de tablet een 5Gbit/s USB-C-poort, die geschikt is voor video-output en laden, en een microSD-lezer. De tablet heeft een 32,2Wh-accu die 30W-snelladen ondersteunt. De tablet draait op Windows 10 en Windows 11.

De nieuwe tablet van HP wordt geleverd met een kickstand die zowel horizontaal als verticaal uitgeklapt kan worden, en de tablet is voorzien van pogopins die het mogelijk maken om zowel in portret- als in landschapmodus een extern toetsenbord aan te sluiten, die los beschikbaar is als accessoire. De tablet heeft daarnaast ondersteuning voor een stylus die gebruikmaakt van het Microsoft Pen Protocol, en in het bijzonder voor de HP Rechargeable Tilt Pen. Ook ondersteunt de tablet HP Duet, waardoor de tablet als tweede scherm voor een pc gebruikt kan worden.

Vooralsnog lijkt het erop dat de tablet alleen in de VS te krijgen is voor 500 dollar. Liliputing schrijft dat de tablet al te koop is bij BestBuy, op de Amerikaanse site van HP staat de tablet nog op 'coming soon'. De tablet is niet te vinden in Nederlandse webshops of op de Nederlandse HP-site.