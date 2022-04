Windows Central: Surface Laptop Go 2 komt in juni met elfdegeneratie-Core i5-cpu

Microsoft gaat naar verwachting in juni de Surface Laptop Go 2 uitbrengen, schrijft Windows Central op basis van eigen bronnen. De laptop krijgt een nieuwe elfdegeneratie-Core i5-processor en is voorzien van 4 of 8GB ram en 64, 128 of 256GB-ssd-opslag.

De Surface Laptop Go 2 zal uitkomen in drie modellen, schrijft Windows Central. Het budgetmodel gaat naar verwachting omgerekend 613 euro kosten en is voorzien van 4GB ram, 64GB eMMC-opslag en geen vingerafdruklezer. Het basismodel krijgt volgens Windows Central 8GB ram, is voorzien van een 128GB-ssd en een vingerafdruklezer, en gaat omgerekend 780 euro kosten. Het duurdere model met 8GB ram en een 256GB-ssd gaat omgerekend 1003 euro kosten. Alle drie de modellen zijn voorzien van een elfdegeneratie-Intel Core i5-processor.

De laptops zullen hetzelfde 12,4"-scherm hebben als de Surface Laptop Go uit 2020 en zijn volgens Windows Central voorzien van precies dezelfde poorten. Ze zullen dezelfde afmetingen hebben en gemaakt zijn van hetzelfde materiaal. Het gaat dus om een kleine upgrade van het vorige model, met als enige grote verschil dat het basismodel voorzien is van een 128GB-ssd in plaats van een van 64GB-exemplaar. Wel komt de Surface Laptop Go 2 in een nieuwe kleur: saliegroen.