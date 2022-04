Microsoft: voortaan twee keer per jaar cumulatieve update voor Exchange Server

Microsoft past een wijziging toe aan zijn Exchange Server-updatebeleid. Het bedrijf brengt voortaan twee keer per jaar een cumulatieve update uit in plaats van elk kwartaal. Microsoft doet dit naar eigen zeggen omdat klanten het vorige updatebeleid te frequent vonden.

De nieuwe cumulatieve updates zullen volgens Microsoft in de eerste en de tweede helft van elk kalenderjaar uitgerold worden. Microsoft mikt op de maanden maart en september, maar vermeldt dat de updates uitgesteld kunnen worden naar de maanden april en oktober bij kwaliteitsproblemen. Omdat er ongeveer zes maanden tussen elke cumulatieve update zal zitten, zal Microsoft ook in tussentijd kleinere updates uitbrengen die eventuele problemen in Exchange Server moeten verhelpen.

Microsoft bracht tot vorig jaar eenmaal per kwartaal een cumulatieve update uit voor Exchange Server. Dit gebeurde in de maanden maart, juni, september en december. In december van vorig jaar kwam er al geen cumulatieve update meer uit voor Exchange Server. Dit kwam volgens Microsoft omdat die maand moeilijk lag voor bedrijven.

De volgende cumulatieve update verschijnt in de tweede helft van 2022 en zal enkel beschikbaar zijn voor Exchange Server 2019. Het bedrijf vermeldt dat de standaardondersteuning voor Exchange Server 2013 en Exchange Server 2016 is afgelopen. Via de uitgebreide ondersteuning zullen er voor die versies ook nog cumulatieve updates beschikbaar worden gesteld, al is nog niet duidelijk wanneer dat zal zijn.