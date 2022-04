Hoofd ontwerp en onderzoek Xbox verlaat Microsoft na 20 jaar

Chris Novak, het hoofd van de ontwerp- en onderzoeksafdeling van Xbox, gaat na twintig jaar weg bij Microsoft. Dat doet hij naar eigen zeggen wegens persoonlijke omstandigheden. Novak was betrokken bij de ontwikkeling van Xbox Game Pass en Xbox Cloud Gaming.

De ontwikkelaar maakt zijn vertrek bekend in een post op LinkedIn. Novak zegt dat hij Microsoft verlaat om een periode niet te werken en zich te richten op privézaken. Hij zegt dat hij niet meteen naar een ander bedrijf overstapt. Het is nog niet bekend wie Novaks functie gaat overnemen.

Novak begon in 2002 als design director voor verschillende Xbox-spellen, waaronder Forza Motorsport. In 2009 werd hij design architect voor de console en was mede verantwoordelijk voor het vroege ontwerp van de eerste HoloLens-mr-bril. De laatste vijf jaar stond Novak aan het roer van de ontwerp- en onderzoeksafdeling, die de ervaringen van Xbox-gebruikers onderzocht en op basis daarvan nieuwe functies ontwikkelen. In die tijd hebben Novak en zijn afdeling gewerkt aan Xbox Cloud Gaming, Xbox Game Pass en Xbox Live.