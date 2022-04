Microsoft herinnert gebruikers eraan dat ondersteuning Office 2013 stopt in 2023

Microsoft stopt met het ondersteunen van Office 2013 op 11 april 2023. Na deze datum krijg het Office-pakket geen updates meer. Daarnaast garandeert Microsoft vanaf dat moment niet langer dat de verbinding tussen Microsoft 365 via een Office 2013-client goed werkt.

Microsoft maakt dinsdag bekend dat Office 2013 niet langer door de techgigant wordt ondersteund. Het bedrijf benadrukt dat dit de nodige veiligheidsrisico's met zich meebrengt. Daarom adviseert Microsoft om te upgraden naar Microsoft 365.

Zoals de naam al suggereert kwam Office 2013 uit in 2013 en drie jaar later werd het Office-pakket opgevolgd door Office 2016. Inmiddels zet Microsoft in op Microsoft 365, waarmee gebruikers ook volledig in de cloud kunnen werken.

Microsoft heeft voor meer van zijn producten van tevoren een periode bepaald waarin het product updates zal ontvangen. Zo kondigde het bedrijf vorig jaar aan dat deze zomer alle ondersteuning voor Internet Explorer 11 wordt stopgezet. Op de website van Microsoft houdt het bedrijf een lijst bij met wanneer bepaalde software niet meer wordt ondersteund.