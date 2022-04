Smartphone Best Buy Guide

Eens in de twee maanden publiceren we een update van de smartphone-BBG en nu is het weer zover. De afgelopen maanden waren vrij rustig op toestelgebied en we hebben dus maar een paar nieuwe smartphones opgenomen in deze BBG. Dat betekent dat wijzigingen vooral bestaan uit prijswijzigingen en uit toestellen die verdwijnen. Nu van alle fabrikanten de voorjaarsline-up van dit jaar in de winkels ligt, worden vooral betaalbare 2020-toestellen uit de handel genomen.

Dat wil overigens niet zeggen dat er helemaal geen oudere toestellen te krijgen zijn en nog steeds geldt dat je je voordeel kunt doen met een keus daarvoor, omdat oudere modellen uit een hoger segment betere specificaties kunnen hebben dan nieuwe toestellen die goedkoper beginnen, bijvoorbeeld op het vlak van de camera. Potentieel nadelig aan de keuze voor een ouder toestel is dat de verwachte updateperiode sneller afloopt, hoewel sommige merken intussen zelfs voor goedkopere telefoons jaren aan veiligheidspatches en versie-updates beloven.

De nieuwe indeling met een budgetcategorie van 100 tot 200 euro en een middenklasse van 200 tot 350 euro, naast de duurdere categorieën die al langer bestonden, bleek de vorige keer prima te werken. Die hebben we dus gehandhaafd voor deze BBG. Hoewel de aanraders soms gelijk zijn gebleven, hebben we alle toestellen weer gewogen en de prijsontwikkeling daarbij meegenomen. Dat alles uiteraard om te bepalen welke smartphones per categorie de grootste aanraders van dit moment zijn.