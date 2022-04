In het kort De OnePlus Nord CE is een prima smartphone die op veel punten goed presteert. De lichte en dunne behuizing ligt fijn in de hand, het scherm is van goede kwaliteit en de accu gaat niet alleen lang mee, maar kan ook erg snel worden opgeladen. De fijne en vloeiende OxygenOS-software wordt langer geüpdatet dan op de goedkoopste Nord-toestellen van vorig jaar, maar de beste 'updatebelofte' in het middensegment heeft OnePlus niet. Misschien nog wel de zwakste schakel in het geheel is het camerasysteem. Daarbij heeft de Nord CE niet de meeste luxe extraatjes of de snelste chipset die je voor dit bedrag kunt krijgen, al zit er wel al 5G op. Pluspunten Lange accuduur

Erg snelle oplader

90Hz-Amoled-scherm met goede kleurweergave

Snelle vingerafdrukscanner

Fijne OxygenOS-software met drie jaar updates Minpunten Camera valt tegen

Geen geheugenuitbreiding

Geen stereospeakers Getest OnePlus Nord CE 5G, 8GB ram, 128GB opslag, Zwart Prijs bij publicatie: € 329,- Vanaf € 298,- Vergelijk prijzen

Na jarenlang één, hooguit twee (semi-)high-end toestellen per halfjaar te hebben uitgebracht, zoekt OnePlus sinds medio 2020 de verbreding en zet het volop in op het drukke middensegment. Dat doet het niet zonder succes: hoewel OnePlus' eerste middenklasser, de OnePlus Nord, niet was voorzien van een high-end soc, zoals eerdere OnePlus-toestellen, bleek het een uitgebalanceerde smartphone die een prima gebruikservaring bood. Met een adviesprijs van 500 euro was hij bovendien stukken goedkoper dan de genummerde OnePlus-toestellen in het high-end segment. Na de eerste Nord kwamen eind vorig jaar de Nord N10 en Nord N100 die de OnePlus-ervaring naar een nog lager prijspunt moesten brengen. De Nord N100 kostte zelfs maar 199 euro. Daarvoor moesten wel erg veel concessies worden gedaan, zoveel zelfs dat het OnePlus-karakter bij dit duo een beetje verloren ging. Zo was de behuizing volledig van plastic, waren de specificaties vrij mager, ontbrak de kenmerkende schuifknop aan de zijkant en was de software-ondersteuning - de afgelopen jaren over het algemeen een sterk punt bij OnePlus - bij deze toestellen erg kort.

Met de Nord CE, voluit 'Core Edition', introduceerde OnePlus onlangs zijn eerste 2021-toestel in de Nord-serie. In het verhaal van OnePlus is het de opvolger van de oorspronkelijke Nord van vorige zomer, maar op basis van de adviesprijs (en geruchten over een nieuwe Nord in de 500-euro-klasse) lijkt dit toestel eerder de Nord N10 af te lossen. De goedkoopste Nord CE-variant, met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagcapaciteit, staat nu voor 329 euro in onze Pricewatch en is daarmee zelfs nog iets goedkoper dan de Nord N10 bij release; die kostte destijds 349 euro. Voor 399 euro is een versie van de Nord CE te koop met een royale 12GB ram en 256GB opslagcapaciteit. Ook de verdere specificaties van de Nord CE zijn beter dan die van de Nord N10, met een Snapdragon 750G-soc met 5G-ondersteuning en een full-hd-Amoled-scherm. Bovendien belooft OnePlus voor de Nord CE twee jaar Android-upgrades en drie jaar beveiligingsupdates, precies zoals de high-end smartphones van het merk ook krijgen.

OnePlus Nord CE

Zo op het eerste gezicht lijkt aanschaf van de Nord CE dus een prima deal. Als je naar een nieuwe smartphone zoekt en ongeveer 300 euro kunt uitgeven, heb je echter geen gebrek aan goede alternatieve opties, bijvoorbeeld de supersnelle POCO X3 Pro en F3 of de onderscheidende Samsung Galaxy A52. In deze review bekijken we of de Nord CE in die vechtmarkt overeind blijft.

Behuizing en scherm

Met een gewicht van 170 gram en een dikte van 7,9mm is de Nord CE dunner en lichter dan eerdere Nord-smartphones, en ook slanker dan de meeste andere smartphones in het middensegment. Veel andere toestellen zijn enkele tientallen grammen zwaarder, wat misschien niet veel lijkt, maar toch aantikt als je ze een tijdje vasthoudt. De hoeken van de Nord CE zijn wat meer afgerond dan bijvoorbeeld die van de Galaxy A52, dus in de hand voelt de Nord CE naar ons idee fijn aan.

Voor wat betreft het materiaalgebruik zet OnePlus bij de Nord CE volledig in op plastic, wellicht een van de redenen dat het toestel zo licht kan zijn. Voor een middenklassetoestel in deze prijsklasse is dat gebruikelijk, maar bij de duurdere Nord van vorige zomer was de achterkant nog van glas en alleen het frame in het midden van plastic. Glas is harder dan plastic en het eerdere toestel voelt daardoor wat steviger, waarbij de plastic klep van de nieuwe smartphone ook holler klinkt als je er een tikje op geeft. Als geheel leek de behuizing van de OnePlus Nord CE overigens niet minder stevig dan die van de Nord, toen we beide toestellen met twee handen doormidden probeerden te buigen. Een plastic achterklep heeft bovendien een specifiek voordeel; de achterkant van de Nord CE zal niet snel in duizend stukjes barsten als je hem een keer laat vallen. Opvallend is dat OnePlus dit keer niet aangeeft van welk type glas de voorkant is gemaakt, waar bij de Nord en Nord N10 nog Gorilla Glass werd aangegeven op de specificatielijst. Vermoedelijk is OnePlus uit kostenoverwegingen overgestapt op een andere verstevigde glassoort. Een IP-rating voor waterbestendigheid zit er zoals gebruikelijk in dit segment niet in, al zijn de in de inleiding genoemde concurrenten er wel van voorzien.

OnePlus Nord CE (links) versus OnePlus Nord

Aan de vormgeving zou je op het eerste gezicht niet afleiden dat de Nord CE volledig van plastic is gemaakt. Net als bij de Nord is het frame aan de zijkanten voorzien van een glimmende, metaalachtige coating. De turquoise achterklep met subtiel paars kleurverloop aan de zijkanten heeft een matte afwerking die herinnert aan het matglas dat OnePlus op zijn topmodellen toepast, en het maakt dat vingerafdrukken niet snel zichtbaar zijn. De vormgeving lijkt verder op die van de Nord, met dezelfde smalle, zijdelingse verhoging voor de camera's. Dat oogt minimalistisch, nu concurrenten dit jaar inzetten op opvallend vormgegeven cameramodules. Nog steeds steekt het cameragedeelte bij de Nord CE even ver uit, dus op tafel leggen zonder gewiebel is er niet bij.

Het scherm van de Nord CE heeft de in dit segment gebruikelijke 'onderkin', maar voor de rest ogen de randen modern en smal. OnePlus heeft gekozen voor één camera aan de voorzijde, dus kan het links geplaatste cameragaatje een heel stuk kleiner zijn dan bij de Nord, die twee frontcamera's had. De vingerafdrukscanner zit bij de Nord CE ook onder het scherm. Het is zoals gebruikelijk een optisch exemplaar en net als bij de Nord werkt de scanner erg fijn: hij zit op een logische plaats en ontgrendelt het toestel bijzonder snel. Wel blijkt OnePlus bij de Nord CE te hebben bespaard op de trilmotor. De feedback daarvan voelt slap en vaag, vergelijkbaar met die bij het gemiddelde middenklassemodel, terwijl duurdere smartphones kleine, felle tikjes geven als je bijvoorbeeld op de knoppen van het schermtoetsenbord drukt. Bij het bekijken van een filmpje krijg je met nog een andere besparing te maken: OnePlus heeft stereospeakers weggelaten, dus alle audio komt van onderen.

Net zoals bij de Nord N10 en N100 ontbreekt helaas de drieweg-schuifknop aan de zijkant waarmee je kunt schakelen tussen stil, trillen en belsignaal. Dit is een handige feature die de meeste Android-smartphones niet hebben, maar veel eerdere toestellen van OnePlus juist wel, waaronder ook de Nord. Voor het goedkopere segment van de midrange-serie vormt een extra fysieke knop kennelijk een te duur extraatje. We waarderen wel dat OnePlus een 3,5mm-jack heeft geplaatst, die de Nord niet had. De meeste concurrerende toestellen die voor een soortgelijk bedrag als de Nord CE worden verkocht, hebben er overigens ook een.

Net als de OnePlus Nord - maar in tegenstelling tot de Nord N10 - heeft de Nord CE een oled-scherm, in het laatste geval een Amoled-scherm om precies te zijn. Met 6,43 inch is het vrijwel even groot als dat van de Nord en de resolutie is met 2400x1080 pixels ook hetzelfde, evenals de maximale refreshrate van 90Hz. Sommige toestellen in dit segment gaan al tot 120Hz. Zoals gebruikelijk kan de Nord CE de refreshrate automatisch verlagen om de acculooptijd te verlengen.

Tijdens onze test van de Nord CE kwam er een update binnen voor het toestel, met versienummer 11.0.2.2.EB13BA. Blijkens de releasenotes zou deze update ook de kleurweergave van het scherm moeten verbeteren. We hebben onze SpectraCal C6-colorimeter en Calman-software er dus een tweede keer bij gepakt om het scherm door te meten. Inderdaad leidt de nieuwe software tot een nauwkeuriger kleurweergave. Gamma en kleurtemperatuur liggen na de update meer in lijn met de gewenste 2,2 en 6500K. Daardoor daalt de gemiddelde grijsfout van het scherm (uitgedrukt in een ΔE2000-waarde) van 3,9 voor de update, tot 2,1 erna. Dat laatste is zeer laag en vergelijkbaar met de score van veel duurdere smartphones. Ook voor een gemiddelde kleurfout van 2,3 hoeft OnePlus zich allerminst te schamen; pas een score boven de 3 duidt op een voor het blote oog merkbare afwijking.

Niet in alle opzichten is het scherm van de OnePlus Nord CE een topper. De maximale helderheid van 702cd/m² op een 33 procent window is net wat lager dan bij de beste oledschermen in dit segment en de panelen die je in de duurste toestellen vindt. Wel kan het scherm een stuk feller dan het lcd van de Nord N10. De minimale helderheid is bij de Nord CE juist aan de hoge kant, maar in ieder geval wel lager dan die van de OnePlus Nord, waarvan het scherm in het pikkedonker wat fel was aan de ogen.

Software en systeemprestaties

De OnePlus Nord CE is uiteraard voorzien van Android 11 met daar overheen de skin OxygenOS. Die heeft naam gemaakt met zijn soepele gebruikservaring, overzichtelijke indeling en gebrek aan extra bloatware. Uiterlijk lijkt de skin veel meer op stock Android dan de software van bijvoorbeeld Samsung, Oppo en Xiaomi, al is het ook niet meer de 'stockste' skin. Als je daar op uit bent, kun je in dit segment beter naar toestellen van Motorola of Nokia kijken. Volgens OnePlus is de software van de Nord CE vrijwel identiek aan wat er op de OnePlus 9-serie staat, die op zijn beurt al weinig softwarevernieuwingen kende vanaf de OnePlus 8T. Voor een uitgebreidere indruk van OxygenOS kun je de reviews van die toestellen nog even nalezen.

Ten opzichte van high-end smartphones mist de Nord CE natuurlijk wel een aantal high-end opties die je bij de 9-serie in het instellingenscherm vindt, zoals Turbo Boost 3.0 (waarmee apps sneller openen doordat opslagruimte als werkgeheugen wordt gebruikt) of schermopties als 'Comfortabele Toon' en 'Hyper Touch'. Die features vereisen duurdere hardware die de Nord CE niet heeft. Wel heeft de Nord CE in tegenstelling tot de Nord een always-on-displayfunctie met alle mogelijkheden die je ook op de high-end toestellen vindt. Je moet alleen de secondewijzer van de klok missen op dit scherm.

De OnePlus Nord CE (links) heeft in tegenstelling tot de Nord (rechts) een always-on-displayfunctie

OnePlus belooft voor de Nord CE twee jaar Android-upgrades en drie jaar beveiligingsupdates. Dat is precies dezelfde updateperiode als bij de high-end toestellen van de fabrikant, en een goede stap ten opzichte van de Nord N10 en Nord N100, die slechts één versie-upgrade naar Android 11 ontvingen en twee jaar updates ontvangen. Nu Samsung ook zijn midrange-smartphones drie versie-upgrades en vier jaar updates geeft, heb je met de Nord CE echter nog steeds niet de beste 'updatebelofte' die je zou kunnen krijgen bij een nieuw toestel.

De OnePlus Nord CE wordt aangedreven door een Qualcomm Snapdragon 750G-soc. Dat is een van de snellere opties in het middensegment en qua cpu- en gpu-prestaties ongeveer vergelijkbaar met de Snapdragon 765G in de OnePlus Nord. De Snapdragon 690 in de Nord N10 scoort vooral een stuk minder als het om de gpu-prestaties gaat. Alle drie worden op pure rekenkracht voorbij geblazen door de POCO X3 Pro en POCO F3. Die twee toestellen zijn voorzien van een Qualcomm-soc uit de 800-serie en zetten daarmee veruit de beste prestaties neer van alle toestellen in dit segment. Zoals ook al bleek in de review van die toestellen, merk je zo'n verschil vooral als je veeleisende 3D-games speelt. De Nord CE voelt in de praktijk uitstekend responsief en snappy aan bij het scrollen door de interface of over websites, en bij het openen van en switchen tussen apps. Als je het 256GB-model kiest, heb je bovendien een bijzonder groot werkgeheugen van 12GB zodat de Nord CE maar zelden een app uit het geheugen hoeft te gooien. Daarmee wordt een kleine vertraging bij het switchen tussen apps voorkomen. Het 128GB-model is met 6GB of 8GB werkgeheugen uitgerust.

Aantrekkelijk aan de Snapdragon 750G is dat deze chipset beschikt over een ingebouwd 5G-modem, wat op het specificatielijstje wel zo modern staat. Op dit moment heb je er in Nederland en België echter niet enorm veel aan. Misschien had OnePlus er beter aan gedaan ook een 4G-model van de Nord CE uit te brengen, zoals Samsung dat doet bij de Galaxy A52. Binnen het aankoopbedrag van 300 euro slokt de 5G-hardware het nodige budget op, dat ook gebruikt had kunnen worden om luxe componenten in te bouwen die meer verschil maken voor de praktijkervaring.

Naast 5G biedt de Nord CE qua connectiviteit alles wat je verwacht, maar geen extraatjes zoals een FM-radio of infraroodblaster, die je elders soms tegenkomt. De ingebouwde 5G-modem in de Snapdragon 750G ondersteunt geen wifi-ax, zoals het exemplaar van de Snapdragon 800-serie. Wel zijn wifi-ac, bluetooth 5.1 en NFC present. Hoewel er twee simkaarten in het toestel passen, is er geen ruimte voor een microSD-kaartje. Met minstens 128GB ingebouwde opslag zul je wellicht zonder kunnen, maar veel concurrenten geven je wel de optie tot geheugenuitbreiding.

Camera

Macrofoto's maken is met de OnePlus Nord CE praktisch

niet mogelijk

De camera-opstelling van de OnePlus Nord CE lijkt sterk op die van de Nord N10, afgezien van de macrocamera, die bij de Nord CE ontbreekt. Hoewel we het 2-megapixelmacrocameraatje van eerdere Nords vanwege de bedroevende kwaliteit absoluut kunnen missen, is het toch jammer dat OnePlus het dan maar helemaal heeft opgegeven met deze camera. Een macrocamera geeft je een leuk extra perspectief en concurrenten als de Galaxy A52 en POCO F3 hebben beide een 5-megapixel-exemplaar aan boord waarmee je best aardige foto's kunt schieten.

Bij de Nord CE is net als bij de Nord N10 een primaire camera aanwezig met een 64-megapixelsensor achter een f/1.8-lens, zoals gebruikelijk voor een middenklasser zonder optische beeldstabilisatie. De OnePlus Nord had deze voorziening wel, maar gecombineerd met een kleinere 48-megapixelsensor. Standaard maak je met de Nord CE 16-megapixelfoto's omdat de sensor gebruikmaakt van 4-in-1-pixelbinning. Net als de Nord en Nord N10 beschikt de Nord CE over een ultragroothoekcamera met een beperkte resolutie van 8 megapixel. Camera drie bij de Nord CE is een 2-megapixeldieptesensor waarmee je dus geen foto's kunt maken. Onder het cameragaatje aan de voorzijde zit nog een 16-megapixelcamera, net als bij de Nord N10. De Nord had in plaats hiervan twee camera's aan de voorzijde. waaronder een 32-megapixel-exemplaar.

Voor de praktijkvergelijking hebben we naast de OnePlus Nord CE ook de OnePlus Nord meegenomen, om te zien in hoeverre de 'Core Edition' inderdaad een echte opvolger is voor dat toestel. Daarnaast hebben we de Samsung Galaxy A52 erbij gepakt, die qua prijs een interessante uitdager vormt en bovendien is voorzien van een relatief goede camera voor dit segment. Aanvankelijk was de autofocus van ons testmodel van de OnePlus Nord CE enorm traag, waardoor foto's voortdurend mislukten. De eerder genoemde update naar OxygenOS versie 11.0.2.2.EB13BA verhielp dat probleem. Deze update zou ook andere camera-eigenschappen verbeteren, dus alle foto's in de galerij zijn gemaakt met deze softwareversie op het toestel. Op het moment van schrijven was dit ook de meest recente versie.

In onderstaande galerijen zie je de foto van de OnePlus Nord CE steeds als eerste (links), gevolgd door foto's van de Nord en de Galaxy A52.

De opnamen die we overdag maakten met de primaire camera van de OnePlus Nord CE zien er aardig uit, maar zijn niet bovengemiddeld goed. Om met het goede nieuws te beginnen: de hdr-functie weet onder zonovergoten en daarmee lastige omstandigheden veel details in schaduwen en highlights terug te winnen, soms zelfs meer dan de hdr-functie van de Galaxy A52 en zeker meer dan die van de originele Nord. Bij dat laatste toestel hebben de foto's vaak nogal donkere schaduwen als het moeilijk wordt qua lichtomstandigheden. Dat zie je bijvoorbeeld mooi in de derde foto van de flat in bovenstaande galerij. De boom die voor de flat staat, blijft bij de Nord CE het duidelijkst zichtbaar.

Het resultaat kan bij de Nord CE wel wat artificieel overkomen, wat niet alleen komt door het lage contrast in hdr-foto's. Ook de kleurweergave vinden we niet zo geslaagd, want foto's hebben vaak een paarsblauwe, koele kleurbalans. Kijk bijvoorbeeld naar de vijfde foto. Dat maakt de afbeeldingen van de Nord CE niet zo aantrekkelijk als die van de concurrent van Samsung, al is de Galaxy A52 op zijn beurt ook niet het toonbeeld van een accurate kleurweergave, met zijn soms erg verzadigde palet. Een verdere tegenvaller is bij de Nord CE het matige detailniveau, dat overigens pas opvalt als je de foto's op een groter formaat bekijkt. Ondanks de 64-megapixelsensor zie je in de verte soms zelfs minder echt fijne details dan in de foto's van de Nord met zijn 48-megapixelcamera. OnePlus lijkt sowieso voor een andere balans te kiezen tussen ruis en detail dan Samsung; in de foto's van de A52 is dikwijls meer ruis zichtbaar, vooral in de schaduwen. Daarmee is het detailniveau echter wel hoger.

Bij nachtfoto's doet het gemis van optische beeldstabilisatie (ois) op de primaire camera zich voelen. Door ois kan een toestel foto's maken met een langere sluitertijd zonder dat de opname mislukt doordat het toestel wordt bewogen. Het ontbreken van ois wordt niet rechtgetrokken als je de nachtmodus gebruikt, wat we hebben gedaan bij bovenstaande foto's. De individuele opnamen waaruit het toestel het eindresultaat berekent, blijven van mindere kwaliteit. Vooral in gebieden waar echt weinig licht is, zoals in de schaduw van de kerk in de eerste opname, bevatten de foto's van de Nord CE nogal weinig detail en erg veel ruis. De kleuren zijn over het algemeen flets. De Galaxy A52 en Nord geven de gekleurde lampjes van het terras op de vierde foto bijvoorbeeld met meer verzadiging weer en benaderen ook qua witbalans de werkelijkheid beter.

Beter dan de platen van de concurrentie zijn de nachtfoto's van de Nord CE dus zeer zeker niet. Bij de directe vergelijking valt ook op dat de Nord CE, in tegenstelling tot de Nord, een stukje cropt op de sensor als je de nachtstand inschakelt. Het gemis van ois zal ook de reden zijn waarom de aparte statiefmodus bij de Nord CE ontbreekt. Met die modus kan een toestel extra lange sluitertijden gebruiken, tot 30 seconden. De Nord - en duurdere OnePlus-toestellen - hebben die extra optie in de nachtstand wel.

De ultrawidecamera met een resolutie van 8 megapixel produceert logischerwijs geen denderende resultaten als je ze vergelijkt met de ultrawide-platen van de de Galaxy A52, die over een 13-megapixel-exemplaar van deze camera beschikt. Het detailniveau is bij de Nord CE en Nord laag, zeker naar de hoeken toe, en het lensje heeft ook last van kleurschifting in contrastrijke overgangen. 's Nachts wil je zeker de nachtmodus gebruiken om de beeldkwaliteit enigszins op peil te houden, dus het is maar goed dat die stand ook op deze camera bruikbaar is bij de Nord CE. Hoe dan ook zijn het zeker geen opnamen om op groot formaat aan de muur te hangen.

De twee middelste foto's in deze galerij komen beide van de Nord, die twee frontcamera's heeft

De selfies van de Nord CE zijn niet slecht. Onze testfoto is weliswaar minder scherp dan de foto's die met beide concurrenten zijn gemaakt, maar de Nord CE heeft weinig moeite met de lichtomstandigheden in de lastige tegenlichtscène in bovenstaande galerij, zodat de foto er als geheel beter uitziet. Ten opzichte van de Nord mis je het extra brede perspectief van de tweede frontcamera. De mogelijkheid om gemakkelijk een hele groep op de foto te zetten kost je bij dat toestel echter wel een extra grote hap uit het scherm.

Videostills van de primaire camera overdag en 's nachts, en van de ultragroothoekcamera. Bij alle toestellen kozen we voor 4k en 30fps, behalve bij de ultragroothoekcamera van de Nord CE (zie tekst).

Filmen kan de Nord CE, net als de Nord en de meeste concurrenten in dit segment, maximaal in 4k-resolutie met 30 frames per seconde. Eventueel kun je ook voor 1080p/60 kiezen, maar niet bij de ultrawidecamera, die beperkt blijft tot 1080p/30. De Nord kan om de een of andere reden wel met deze camera filmen in 4k-resolutie, overigens net als de Galaxy A52. De kwaliteit van de beelden van de Nord CE is redelijk, maar in de dagopnamen zie je opnieuw een paarsige tint, waarbij het dynamisch bereik niet het grootste blijkt, terwijl de camera 's avonds weinig licht verzamelt. De Nord CE cropt bovendien veel op de sensor tijdens het filmen, dus het beeld is vrij ver 'ingezoomd'.

Accuduur en opladen

De OnePlus Nord CE is voorzien van een 4500mAh-accu, wat een hogere capaciteit is dan de accu's van zowel de Nord als de Nord N10. Het laden zou snel moeten gaan; in de doos zit een 30W-adapter die werkt met OnePlus' snellaadtechniek Warp Charge 30T.

Onze drie accutests wijzen uit dat de Nord CE beschikt over een bovengemiddeld uithoudingsvermogen. Vooral in de 4G-browsetest en de videotest blijkt de accuduur langer dan bij de meeste andere toestellen die we hier laten zien, en hij is ook beter dan die van de oorspronkelijke Nord. Opvallend genoeg is de score in de wifi-browsetest juist minder goed. Hierbij verslaan ook de twee oudere Nords de Nord CE.

Met een laadtijd van precies één uur van volledig leeg tot volledig vol bezet de OnePlus Nord CE de toppositie in deze grafiek. Heb je even een halfuurtje, dan staat er weer 60% op de meter. Er zijn in dit segment smartphones die ongeveer even snel opladen, met name enkele modellen van Xiaomi en Oppo, maar de meeste toestellen doen er nog een stuk langer over. Met een standaardlader met USB-C Power Delivery zonder Warp Charge kan de Nord CE overigens ook snelladen, maar niet zo snel als met de meegeleverde adapter.

Conclusie

Met de Nord CE geeft OnePlus een vervolg aan zijn intrede in het middensegment. Hoewel de vormgeving op het eerste gezicht erg lijkt op die van de oorspronkelijke Nord van vorige zomer, wordt uit de specificaties en verdere eigenschappen wel duidelijk dat het eerder gaat om een Nord Lite dan om een Nord 2, zoals in de reacties onder het nieuwsbericht op Tweakers ook al werd gesteld. Dat betekent niet dat de Nord CE daarom een slecht toestel is. Ten opzichte van de voor een middenklasser toch wat dure Nord is de Nord CE een stuk aantrekkelijker geprijsd.

De Nord CE blijkt bovendien voorzien van de nodige goede eigenschappen. De lichte en dunne behuizing ligt fijn in de hand, het scherm is van goede kwaliteit en de accu gaat niet alleen lang mee, maar kan ook erg snel worden opgeladen. OnePlus heeft zijn fijne OxygenOS-software geïnstalleerd die erg vloeiend werkt en bovendien langer updates blijft ontvangen dan op de goedkoopste Nord-toestellen van vorig jaar. Misschien nog wel de zwakste schakel in het geheel is het camerasysteem, met zijn mindere lichtgevoeligheid, matige ultragroothoeklens en afwezige macrocamera. Dat is niet voor het eerst bij een OnePlus-toestel en ondanks beloftes en een samenwerking met camerafabrikant Hasselblad zal het nog wel een poosje duren voordat de fabrikant op dit gebied een goede naam heeft opgebouwd.

Volgens OnePlus krijg je met de Nord CE niet alleen een goede smartphone, maar ook net dat beetje meer dan je verwacht voor dit bedrag. Misschien zijn we na de tests van de Galaxy A52 en POCO X3 Pro en F3 verwend geraakt, maar die concurrenten belichamen dat idee misschien wel beter. De Galaxy A52 heeft high-end-achtige extraatjes als een IP-rating voor waterbestendigheid, een camera met optische beeldstabilisatie en software-updates over een extra lange periode, en de POCO's beschikken over razendsnelle chipsets die qua systeemprestaties in de buurt komen van die van een topmodel.

De OnePlus Nord CE moet het stellen zonder dat soort bijzondere features, maar wat er wél standaard opzit ten opzichte van de concurrentie is 5G - en dat voor een lager aanschafbedrag. De 4G-editie van de Galaxy A52 kost ongeveer evenveel als de Nord CE, maar voor het 5G-model van Samsung betaal je nog steeds beduidend meer. De POCO F3 was bij introductie ook een aantal tientjes duurder dan de Nord CE; de POCO X3 Pro is een stuk goedkoper, maar heeft enkel 4G. We vragen ons af of OnePlus er goed aan heeft gedaan om 5G standaard toe te voegen aan deze 'Core Edition' waarmee de fabrikant juist poogde te focussen op de belangrijkste kernpunten van de smartphone-ervaring. De Nord CE is een toestel dat over de gehele linie prima presteert, maar misschien had er nog meer ingezeten.