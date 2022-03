POCO F3

POCO X3 Pro Samengevat Met dank aan de Qualcomm-soc uit de 8-serie is de POCO F3 veel sneller dan iedere concurrent voor dit bedrag, wat je vooral merkt bij intensieve 3d-games. Wat ons betreft is de POCO F3 in andere opzichten beter geslaagd dan de goedkopere POCO X3 Pro. Zo heeft de POCO F3 een fraaier 120Hz-oledscherm met een zeer hoge piekhelderheid en een betere kleurafstelling, en is de accuduur volgens onze tests beter. Niet beter is het camerasysteem, met uitzondering van de aardige macrocamera. Voor wat de fotokwaliteit betreft is dit dus geen topper. De MIUI-software is weliswaar zeer aanpasbaar, maar je moet wat willen tweaken voordat de ervaring optimaal is. Pluspunten Supersnelle soc

Erg snelle oplader

120Hz-oledscherm met hoge piekhelderheid Minpunten Camera valt tegen voor dit bedrag

Geen 3,5mm-jack of geheugenuitbreiding

MIUI is niet voor iedereen Getest Poco F3 5G (6GB intern, 128GB opslag) Zwart Prijs bij publicatie: € 340,- Vanaf € 288,- Vergelijk prijzen Samengevat Met dank aan de Qualcomm-soc uit de 8-serie is de POCO X3 Pro veel sneller dan iedere concurrent voor dit bedrag, wat je vooral merkt bij intensieve 3d-games. Die draaien zeer vloeiend op het 120Hz-scherm. Fijn zijn ook extraatjes als de IP53-waterdichtheidsclassificatie en stereoluidsprekers, die je niet overal tegenkomt voor dit bedrag. In andere opzichten weet het toestel de middenmoot niet altijd te ontstijgen. De schermhelderheid en kleurweergave vallen wat tegen, en de accuduur ook, waarbij de camera geen grensverleggende plaatjes schiet. De MIUI-software is weliswaar zeer aanpasbaar, maar je moet wat willen tweaken voordat de ervaring optimaal is. Pluspunten Supersnelle soc

Erg snelle oplader

120Hz-scherm

IP53-waterdichtheidsclassificatie Minpunten Matige accuduur

Matige kleurweergave en helderheid

MIUI is niet voor iedereen Getest Poco X3 Pro (6GB intern, 128GB opslag) Zwart Prijs bij publicatie: € 230,- Vanaf € 267,- Vergelijk prijzen Bekijk alle uitvoeringen (3)

Waar de Mi's uit het luxere segment allengs in prijs stijgen, blijven toestellen van Xiaomi's POCO-submerk trouw aan de aloude formule die Xiaomi in de afgelopen jaren zo snel heeft doen groeien: veel hardware voor weinig geld. In onze Best Buy Guides doen de toestellen het steevast goed; gedurende het afgelopen jaar hadden we er altijd minstens een in onze koopgids staan als aanrader. Na de POCO X3 NFC en POCO M3, sinds maart onze aanraders voor wie zoekt naar het beste budgettoestel onder de 200 euro, zijn de dit voorjaar verschenen POCO X3 Pro en POCO F3 de nieuwste modellen in de line-up. Ondanks de overeenkomsten in de naam zijn het twee heel verschillende toestellen. Het ene is logischerwijs een 'gepimpte' POCO X3 NFC met dezelfde behuizing en een aantal interne upgrades, maar opvallend genoeg ook downgrades, en is nu voor 230 euro te koop. De F3 is voorzien van een anders vormgegeven, slankere behuizing. Je vindt hem vanaf ongeveer 340 euro in de winkels.

Wat de POCO X3 Pro en POCO F3 verbindt, is de belofte van een zeer snelle soc voor dit geld. Waar andere fabrikanten in dit segment kiezen voor een processor uit Qualcomms midrange 6- of 7-serie, of het equivalent van een andere chipbouwer, plaatst Xiaomi doodleuk chips uit Qualcomms 8-serie, normaal gesproken gereserveerd voor de meest luxe toptoestellen. Dat de systeemprestaties goed zullen zijn, lijkt op voorhand een zekerheid. Maakt dat deze POCO's automatisch tot onweerstaanbare opties in het drukke middensegment? Wij zoeken het uit in deze review.

Update 7-6: Eerder stond in deze review dat ook de POCO F3 over een IP53-classificatie beschikt, maar dat geldt alleen voor de POCO X3 Pro. De tekst is op dit punt aangepast.

Behuizing en scherm

De POCO X3 Pro en F3 hebben allebei een behuizing met een glazen voor- en achterkant, maar een plastic frame aan de zijkanten. Voor dit segment is het een volstrekt gebruikelijke materiaalkeuze. Opvallend is dat de POCO X3 Pro al over Gorilla Glass 6 beschikt, waar de POCO F3 van Gorilla Glass 5 is gemaakt. Bovendien heeft alleen de X3 Pro een IP53-classificatie, wat inhoudt dat hij stof- en sproeidicht is, maar niet compleet waterdicht, zoals luxere smartphones met een IP68-certificering. Bij de POCO X3 Pro heeft het in de doos meegeleverde plastic flubberhoesje een flapje voor de USB-C-poort, dat mogelijk kan helpen de waterdichtheid te verbeteren, maar wel irritant kan zijn als je de poort vaak gebruikt. De POCO F3 is ook voorzien van een meegeleverd, doorzichtig beschermhoesje, maar dan zonder flapje. Beide smartphones hebben aan de rechterzijkant een traditionele capacitieve vingerafdrukscanner geïntegreerd in de powerknop, in plaats van een scanner in het scherm, zoals de meeste duurdere toestellen. De positionering is prettig als je je toestel in je rechterhand vasthoudt, en bovendien is de scanner erg snel.

POCO X3 Pro

In de hand voelen de twee POCO-toestellen heel verschillend aan, waarbij de POCO X3 Pro meer aandoet als een goedkopere smartphone dan de POCO F3. Onder het scherm zit een bredere 'onderkin' en ook het cameragaatje in het scherm is groter. Met een dikte van 9,4mm en een gewicht van 215 gram is het een nogal lijvig toestel. Net als bij de POCO X3 NFC zit achteraan een typisch vormgegeven, vrij forse en centraal geplaatste verhoging voor de camera's, met helemaal in het midden de hoofdcamera en daaromheen nog drie andere lenzen. Ook de letters 'POCO' op de behuizing springen in het oog. De trilmotor van de X3 Pro produceert hetzelfde slappe, wasmachineachtige getril als bij de meeste goedkopere smartphones.

De POCO F3 is subtieler vormgegeven. Het trapsgewijs uitstekende camera-eiland met twee grote ronde lenzen herinnert aan de luxere Mi-toestellen. De POCO F3 is voelbaar dunner en lichter, wat naar ons idee prettiger vasthoudt. De smalle randen rondom het scherm en het piepkleine cameragaatje, om een of andere reden geaccentueerd door een zilvergrijze cirkel, geven hem ook van de voorkant de aanblik van een high-end toestel. Niet te zien, maar wel te voelen is de fijne trilmotor, die nauwkeurige, felle tikjes kan leveren zoals ook een high-end smartphone dat kan. Naar ons idee had de feedback wel krachtiger mogen zijn.

POCO F3

Helaas heeft Xiaomi ook een paar andere eigenschappen van de POCO F3 willen laten lijken op die van een duurder model. Zo ontbreekt bij dit toestel de 3,5mm-koptelefoonaansluiting, die nog wel te vinden is bij de meeste smartphones in dit prijssegment, de POCO X3 Pro incluis. Ook moet je het bij de POCO F3 stellen zonder microSD-geheugenuitbreiding, al is de 128 of 256GB ingebouwde opslag voor velen vermoedelijk ruim zat. Net als bij de POCO X3 Pro passen er wel twee simkaarten in.

Hoewel de schermen van de POCO X3 Pro en F3 precies even groot zijn met 6,67 inch, dezelfde resolutie hebben van 2400x1080 pixels en allebei ook een hoge 120Hz-refreshrate ondersteunen, is de gebruikte schermtechniek verschillend: lcd bij de POCO X3 Pro, oled bij de POCO F3. Dat leidt tot nogal verschillende resultaten in onze schermtests, die we hebben uitgevoerd met onze SpectraCal C6-colorimeter en Calman-software.

De POCO F3 scoort erg goed. Vooral de zeer hoge piekhelderheid van meer dan 1100cd/m² springt in het oog, waardoor je het scherm zelfs in de volle zon nog goed kunt aflezen. Ook de kleurweergave is bij dit toestel redelijk goed voor elkaar, maar niet zo goed als op de allerduurste smartphones. Het beeldscherm van de POCO X3 Pro blijkt een beetje tweede garnituur. De piekhelderheid is minder dan half zo hoog als bij de POCO F3 en daarmee ook in dit segment ondergemiddeld. Tegenvallend is ook de kleurafstelling. Met een kleurtemperatuur van bijna 8000 kelvin heeft het scherm een duidelijk zichtbare, blauwe tint, die zich vertaalt in een hoge gemiddelde grijsafwijking. Via het uitgebreide instellingenmenu kun je daar overigens wel wat aan doen, maar uit de doos verdient de afstelling van het scherm geen pluspunten.

Systeemprestaties

Bijzonder aan de POCO X3 Pro en F3 is zoals gezegd de erg snelle soc voor dit geld. De POCO X3 Pro heeft een Qualcomm Snapdragon 860 aan boord, de POCO F3 gaat daaroverheen met een Snapdragon 870. Normaal gesproken hebben middenklassetoestellen geen chipset uit de high-end 8-serie aan boord, al zijn het stiekem geen nieuwe chips. De Snapdragon 860 is feitelijk een heruitgave van de Snapdragon 855 Plus, Qualcomms snelste soc van twee jaar geleden. De Snapdragon 870 is een Snapdragon 865 Plus van vorig jaar met een net wat hogere maximale kloksnelheid voor de snelste core. De POCO F3 is daarmee op papier sneller dan ieder Android-topmodel van vorig jaar, bijvoorbeeld de Galaxy S20 Ultra, OnePlus 8 Pro en OPPO Find X2 Pro. Ook de op een ouder ontwerp gebaseerde Snapdragon 860 is nog ruimschoots sneller dan de midrangesocs van tegenwoordig, zoals de onderstaande grafiekserie uitwijst.

Normaal gesproken tonen we geen benchmarks in smartphonereviews omdat fabrikanten daar in het verleden te veel mee hebben gesjoemeld, maar om je een idee te geven van het rauwe prestatieverschil tussen de POCO-toestellen en de rest van de middenklasse geven Geekbench en GFXBench wel een aardige indicatie. In de grafieken staan midrangesmartphones die ongeveer evenveel kosten als de POCO X3 Pro en POCO F3, plus twee vorige POCO-toestellen, de POCO F2 Pro en Pocophone F1. Beginnend met Geekbench, een cpu-test, blijkt de POCO X3 Pro niet veel sneller dan overige midrangetoestellen als we kijken naar de prestaties per individuele rekenkern, maar omdat de Snapdragon 860 meer snelle cores heeft, zijn de multicoreprestaties wel een stuk beter. De Snapdragon 870 scoort in beide opzichten een stuk hoger dan de concurrentie. Beide socs hebben ook een veel krachtiger gpu-gedeelte. In de onscreen-test, die op de native resolutie van het beeldscherm wordt gerenderd, kunnen toestellen met een lagere schermresolutie nog enigszins aansluiten op de POCO X3 Pro en F3, maar voeren we de test bij alle toestellen op een vaste resolutie uit (offscreen), dan wint het tweetal met overmacht.

Hoge benchmarkscores zijn leuk en aardig, maar in de praktijk merk je het prestatieverschil met andere toestellen niet altijd. Voor huis-tuin-en-keukengebruik is ook een midrangesoc al voldoende, zo blijkt bij een praktijkvergelijking met de Galaxy A52 4G. Ook dat toestel schakelt vlotjes tussen apps en scrollt vloeiend door de interface. Her en der zie je weleens een framedrop, maar wat dat betreft is het POCO-duo ook niet perfect. Het is bij veeleisende apps zoals games dat de krachtige soc echt zijn meerwaarde laat zien. Ga je bijvoorbeeld een potje knallen in PUBG Mobile, dan kun je bij de POCO X3 Pro en F3 hogere grafische instellingen gebruiken en gamen op 120fps. De Galaxy A52 komt niet verder dan Medium-instellingen, waarbij de maximale framerate beperkt lijkt tot 30fps en weinig constant blijft als er veel in beeld gebeurt. De game voelt op de POCO-telefoons in vergelijking heerlijk vloeiend aan, ook al halen de telefoons de hoge maximale framerate evenmin altijd perfect. Kun je leven met een lagere framerate, dan kun je de instellingen dus nog hoger zetten op deze toestellen, met scherpere texturen en hogere draw distances voor een 'consoleachtiger' spelbeeld.

Net als de Snapdragon 865+ wordt ook de Snapdragon 870 in de POCO F3 gecombineerd met een aparte 5G-modem die ook Wi-Fi-ax ondersteunt, waar de POCO X3 Pro tot 4G en Wi-Fi-ac beperkt blijft. Gezien de beperkte meerwaarde van 5G in Nederland op dit moment zouden we het toestel daar niet op afwijzen. Behalve een FM-radio, die enkel de POCO X3 Pro aan boord heeft, ondersteunen beide toestellen verder alle gebruikelijke draadloze communicatiestandaarden, waaronder ook NFC. Een aardig en voor Xiaomi-toestellen gebruikelijk extraatje is de infraroodblaster aan de bovenkant, waarmee je je smartphone als afstandsbediening kunt gebruiken.

Camera

Om het lage prijspunt te halen in combinatie met de snelle soc en in geval van de POCO F3, het luxe scherm en verdere eigenschappen, lijkt Xiaomi op de camera het meest te hebben bespaard. Op papier is de POCO X3 Pro zelfs voorzien van een slechtere camera dan de POCO X3 NFC, met een primaire sensor van 48 in plaats van 64 megapixel en een ultragroothoekcamera met 8 in plaats van 13 megapixel. Er zijn verder nog een macrocamera en een dieptesensor van beide 2 megapixel aanwezig. De POCO F3 heeft een 5-megapixelmacrocamera en beschikt niet over een vierde camera. De specificaties van de primaire camera en ultragroothoekcamera zijn gelijk aan die bij de POCO X3 Pro. Xiaomi noemt de macrocamera van de POCO F3 'telemacro', misschien omdat deze camera over autofocus beschikt, hoewel het toestel hem verder niet voor het inzoomen lijkt te gebruiken bij het maken van normale foto's. Beide POCO-toestellen hebben een 20-megapixelcamera in het schermgaatje aan de voorzijde.

Voor onderstaande cameravergelijking hebben we het POCO-duo meegenomen, samen met de Samsung Galaxy A52 4G, die op papier juist beschikt over een van de betere camera's in dit segment. Zo heeft de primaire camera een nieuwere sensor van 64 megapixel en beschikt de lens over optische beeldstabilisatie, is een ultragroothoekcamera van 12 megapixel aanwezig en heeft ook dit model een 5-megapixelmacrocamera.

POCO F3, gevolgd door POCO X3 Pro en Samsung Galaxy A52 (4G)

Supergoed zijn de foto's van de POCO X3 Pro en F3 in elk geval niet. De kleurweergave is neutraal, op het fletse af, waarbij schaduwen ook met hdr ingeschakeld vrij donker blijven. Bij de POCO X3 Pro valt de detailweergave tegen. Het lensje van ons testmodel lijkt rechts van het midden niet helemaal goed scherp als de focus op oneindig ligt, waarbij ook elders in het beeld meer detail is te zien bij de Galaxy A52 en de POCO F3, bijvoorbeeld in het gras en de bomen op de eerste foto. Bij de POCO F3 valt nog op dat de automatische hdr-functie van de camera erg zuinigjes wordt geactiveerd, haast alleen bij recht tegen de zon in fotograferen. Daardoor bevatten de foto's van dit toestel soms beduidend minder doortekening in schaduwen en highlights, bijvoorbeeld de lucht op de vijfde foto. Gaat het schemeren, zoals in de derde scène, dan neemt de Galaxy A52 ook op de POCO F3 een voorsprong als het op de detailweergave aankomt. Uit de exif-data blijkt dat de Galaxy A52 bij ongeveer dezelfde sluitertijd met een lagere ISO toekan. Hier betaalt de optische beeldstabilisatie van dit model zich uit.

Voor nachtfoto's hebben alle drie de toestellen een aparte nachtstand, waarbij het toestel enkele seconden lang opneemt en het resultaat samenvoegt tot één beter belichte foto. Die van de POCO-toestellen is helemaal niet onaardig, vooral die van de POCO F3. Die maakt onder deze omstandigheden iets scherpere foto's dan de Galaxy A52, met helderdere schaduwen en minder overbelichte lantaarns. Ook croppen beide POCO's niet zoveel op de sensor, zoals de Galaxy A52 wel doet.

Je kunt de nachtstand ook op de ultragroothoekcamera inschakelen en dat is ook de enige methode waarmee de nachtfoto's met deze camera nog een beetje te pruimen zijn. De verdere beeldkwaliteit van het 8-megapixelcameraatje is ook overdag weinig bijzonder. Voor wat de frontcamera betreft valt vooral op dat de POCO F3 een grotere beeldhoek biedt dan de POCO X3 Pro, zodat je je arm niet zover hoeft te strekken bij het maken van een foto. Beide foto's bevatten wat meer ruis dan bij de Galaxy A52, die ook de kleuren mooier vastlegt. Tot slot de macrocamera: het 2-megapixelexemplaar van de POCO X3 Pro levert foto's van webcamkwaliteit die op een groter scherm meteen door de mand vallen, maar het resultaat van de 5-megapixel-'telemacro'-module van de POCO F3 is verrassend goed. Je kunt dankzij de autofocus erg dicht bij het onderwerp komen, maar bij de Galaxy A52 is alsnog meer detail te zien.

In de comments en op het forum zie je vaak het advies terugkomen om GCam te installeren op de POCO-toestellen om de cameraprestaties te verbeteren. We hebben dat ook even geprobeerd. De eerste apk die we probeerden, crashte op beide toestellen constant, maar met een andere versie hadden we meer geluk. Daarmee konden we echter alleen de hoofdcamera gebruiken. Een specifiek voor de POCO F3 en X3 Pro geoptimaliseerde variant leek er op het moment van schrijven nog niet te zijn.

Vlnr: POCO F3 met eigen camera-app, POCO F3 met GCam, POCO X3 Pro met eigen camera-app, POCO X3 Pro met GCam

GCam brengt inderdaad een verbetering in de fotokwaliteit teweeg op de POCO F3 en X3 Pro. Vooral bij de POCO F3 is het verschil opvallend, doordat de hdr-functie van de eigen camera-app zo weinig wordt ingeschakeld. Met GCam krijg je bij dit toestel al snel een beter belichte foto in omstandigheden met een groot contrast tussen licht en donker. Kijk in bovenstaande opnamen bijvoorbeeld naar de schaduw onder het viaduct en het binnenste van de plant in de tweede scène. Ook bij de POCO X3 Pro verbetert het resultaat met GCam, maar niet altijd evenveel als bij de POCO F3. De derde foto is zelfs beter gelukt met de eigen camera-app. Bijster scherp zijn de GCam-opnamen op beide toestellen verder ook niet. Vaker is op volledig formaat zelfs iets meer detail te zien op de foto's van de eigen camera-app, maar we zouden dat op de koop toenemen gezien de betere belichting.

Ook met GCam weten de POCO X3 Pro en F3 de Samsung Galaxy A52 met Samsung camera-app niet altijd te verslaan. In bovenstaande opname heeft de POCO X3 Pro met GCam nog steeds meer last van ruis op de voorgrond, waarbij de foto van de Galaxy A52 ook veel scherper is en Samsung de kleurverzadiging in schaduwen wat beter vasthoudt.

Software

De POCO X3 Pro en POCO F3 draaien op Android 11 met daaroverheen Xiaomi's ingrijpende MIUI 12-skin. Dat draait relatief soepel op deze krachtige smartphones. Net als bij de Mi 11 zijn er af en toe nog wel wat kleine haperingen te zien bij het scrollen door lange webpagina's of in de Google Discover-feed, vooral bij de POCO X3 Pro. De binnenkort verschijnende MIUI 12.5-update moet het systeem vloeiender maken.

De interface van MIUI ziet er totaal anders uit dan stock Android. Niet iedereen zal de iOS-achtige uitstraling kunnen waarderen, of de nogal typische taskswitcher met een verticaal scrollende lijst met apps in twee kolommen. Hoewel je die (nog) niet kunt wijzigen naar de standaard horizontaal scrollende lijst, heeft MIUI wel enorm veel andere opties om de interface helemaal naar je eigen smaak aan te passen. Van het aantal en de vorm van de iconen op het startscherm tot de lay-out van het notificatiecentrum: MIUI laat je kiezen. Er is uitgebreide ondersteuning voor thema's aanwezig en om fraaie achtergronden hoef je ook niet verlegen te zitten, met zowel statische als dynamische opties die je direct kunt downloaden vanuit de meegeleverde app. De POCO F3 ondersteunt net als de Mi 11 de zogenoemde Superachtergronden, met op het always-onscherm, het vergrendelscherm en het thuisscherm bij elkaar passende achtergronden die met een fraaie animatie in elkaar overgaan. Bij de POCO X3 Pro ontbreekt deze optie, misschien omdat dit toestel geen always-onscherm heeft.

MIUI 12 op de POCO F3

MIUI is dus een skin waarbij je niet bang moet zijn om zelf op onderzoek uit te gaan om het toestel optimaal te kunnen gebruiken, ook als het gaat om bijvoorbeeld de instellingen voor de donkere modus of de wat agressieve accubesparing. De enorme keuzevrijheid kan bij MIUI wel wat overweldigend worden, zeker omdat instellingen niet altijd op een logische plaats zitten en soms nogal knullig in het Nederlands zijn vertaald.

Let ook op dat je bij het in gebruik nemen van het toestel niet alle standaardvinkjes laat staan, want dan kun je nogal wat bloatware tegenkomen. Naast allerlei extra apps die niet altijd even nuttig zijn, vind je als je niet uitkijkt ook reclame in de vorm van icoontjes voor spelletjes, webwinkels en sociale netwerken. Ook in Xiaomi's systeemapps zitten standaard advertenties, bijvoorbeeld de bestandsbeheerder, thema-app en antivirusscanner. Zoals onder onze review van de Mi 11 al werd opgemerkt, zit daarin wel een verschil tussen de Europese versie van de Xiaomi-toestellen die hier in de winkels ligt, voorzien van de specifiek voor onze regio bedoelde EEA-ROM, en de versie met 'Global'-ROM, die wij standaard krijgen opgestuurd als testsamples. Met de EEA-ROM kun je er bij de installatie voor kiezen om de advertenties voor alle apps tegelijk uit te schakelen, wat niet kan bij onze Global-versie; daarbij moet je dat per app doen. Ook kun je met de EEA-versie meer van de meegeleverde apps verwijderen.

Advertenties en extra apps in MIUI op de POCO X3 Pro

Hoewel Xiaomi zijn toestellen over het algemeen wel een jaar of drie blijft ondersteunen met updates, ook in dit segment, is het zo'n beetje de enige grote toestelfabrikant die geen enkele harde belofte doet over de duur van de updateperiode, zoals bleek uit ons recente achtergrondartikel. We hebben bovendien weleens meegemaakt op de redactie dat een Xiaomi-telefoon een update kreeg waar diverse bugs in zaten die pas na een tijd werden verholpen met een volgende versie. Je kunt natuurlijk een custom rom installeren als de ondersteuning wegvalt, wat ook een manier kan zijn om de software naar je hand te zetten als je MIUI echt niet kunt uitstaan. Daarvoor moet je wel eerst de bootloader unlocken met behulp van de tool van Xiaomi, waarvoor een Mi-account nodig is en je een aantal dagen moet wachten. Zeker voor de POCO F3 is nu nog weinig aanbod, maar voor eerdere POCO-toestellen zijn er inmiddels al de nodige custom roms.

Accuduur en opladen

De goedkopere POCO X3 Pro heeft een accu van 5120mAh, de POCO F3 heeft er een van 4520mAh. Onze accutests wijzen echter uit dat de POCO F3 gemiddeld een betere accuduur heeft, al hebben ze geen van beide de langste accuduur in deze prijsklasse. Het duurdere toestel scoort gemiddeld in onze browsetests en bovengemiddeld in de videotest, waarin het Amoled-scherm, dat pixels geheel kan uitschakelen, een voordeel vormt. De POCO X3 Pro springt in de videotest juist het allereerst op zwart van alle geteste toestellen. Ook in de wifibrowsetest noteert hij een vrij korte accuduur, maar als we de test uitvoeren over 4G, weet hij de POCO F3 wel zeer nipt te verslaan.

Is hij leeg, dan duurt het slechts 1 uur en 10 minuten voordat de accu van de POCO X3 Pro weer helemaal is opgeladen met behulp van de meegeleverde 33W-lader. Bij de meeste toestellen in dit prijssegment duurt het opladen veel langer. Logischerwijs laadt de POCO F3 waarbij je dezelfde lader krijgt, zelfs nog wat sneller op dan de POCO X3 Pro, met dank aan de iets kleinere accucapaciteit. Dat is goed voor een topscore in dit overzicht.

Conclusie

Met dank aan de Qualcomm-soc uit de 8-serie zijn de POCO X3 Pro en F3 twee van de snelste midrangesmartphones die je nu kunt kopen. De semihigh-end chipsets bieden ruimschoots betere prestaties dan de concurrentie in dit segment, wat je vooral zult merken bij intensieve apps als 3d-games. De POCO X3 Pro weet de middenmoot in onze andere tests niet echt te ontstijgen, waarbij scherm, accuduur en camera niet zo super blijken. Met uitzondering van de best wel aardige macrocamera is het camerasysteem van de POCO F3 niet beter. Wel bouwt Xiaomi voor een meerprijs van ongeveer 110 euro een veel beter scherm in, waarbij de accuduur ook beter uitvalt en het toestel in andere opzichten opvallend veel weg heeft van een veel duurder exemplaar.

Het nieuwe POCO-tweetal blijft kortom trouw aan Xiaomi's traditionele formule 'veel hardware voor weinig geld' en een Great Value-award kon van onze kant dan ook niet uitblijven. Niet voor iedereen is het duo echter een even grote aanrader. Zoek je een smartphone voor bijvoorbeeld een minder technisch familielid, dan is een toestel als de Samsung Galaxy A52 misschien toch beter geschikt. Voor het dagelijkse gebruik is ook dat model snel zat en om het maximale uit de POCO-toestellen te halen, moet je zelf de nodige wijzigingen willen maken in de software, die standaard wat minder gelikt uit de verf komt. Met een beetje goede wil en inlezen kom je een heel eind, maar voor de nieuwe POCO's moet je dus wel een beetje een Tweaker zijn.

Het reviewexemplaar van de POCO F3 is afkomstig van Belsimpel, waarvoor dank.