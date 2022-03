Samengevat De Xiaomi Mi 11 heeft veel te bieden. Het scherm is zijn voornaamste troef, maar ook op veel andere punten scoort het toestel een dikke voldoende. Aandachtspunten zijn de accuduur en de software, maar die maken van de telefoon niet meteen een afrader. De Mi 11 doet dus veel goed, maar heeft een paar kanttekeningen. Als je daarmee kunt leven, is het geen slechte koop. Pluspunten Bijzonder mooi scherm met adaptieve verversingsfrequentie

55W bedraad laden en 50W draadloos

Goede macrocamera

Vloeiende en snelle Android-ervaring Minpunten Kwaliteitsverlies bij zoomen

Accuduur niet geweldig

Software heeft nog altijd verbeterpunten Getest Xiaomi Mi 11 (8GB ram, 256GB opslag) Grijs Prijs bij publicatie: € 850,- Vanaf € 753,83 Vergelijk prijzen

Xiaomi timmert behoorlijk aan de weg, onder meer wat smartphones betreft. De prijsvechter heeft sinds vorig jaar een kantoor in Nederland en bovendien een luxe fysieke winkel in Rotterdam. In de Pricewatch zien we Xiaomi-telefoons steeds populairder worden en dat is niet zo gek, want doorgaans bieden de toestellen op hardwaregebied meer dan de andere smartphones in hetzelfde prijssegment. In de lagere prijsklassen krijg je vaak meer opslag, meer geheugen, een snellere soc of een verhoogde schermverversingssnelheid; in hogere klassen gaat het vaak om luxe features die voor dat prijssegment niet gebruikelijk zijn. De Xiaomi Mi 11 is daar een voorbeeld van, met een adviesprijs van 850 euro in de Benelux.

In hetzelfde prijssegment als de Mi 11 zit de recente Galaxy S21, waarmee we het Xiaomi-toestel in deze review veel vergelijken. Samsung gaf het toestel onder meer een plastic achterkant, een verlaagde resolutie en een plat scherm, waarschijnlijk om de prijs wat te drukken. Ook zit er geen lader meer in de doos. Bij de Mi 11 zit in de Benelux gewoon een snellader en je kunt hem met maar liefst 55W opladen. Het toestel heeft gebogen schermranden, een glazen achterkant met het sterke Gorilla Glass Victus en een hoge 1440p-resolutie. Ook krijg je standaard 256GB opslag. Daarnaast heeft het toestel veel high-end features die de S21 ook heeft, zoals een adaptieve 120Hz-schermverversingssnelheid, draadloos laden, maar dan sneller dan bij de S21, en een respectabele primaire camera met grote sensor. Aan de andere kant: de Mi 11 heeft geen speciale camera voor zoomfoto's en geen officiële IP-certificering.

De Mi 11 is de eerste smartphone met Snapdragon 888. Dat helpt een fabrikant als Xiaomi ook. Er komt daardoor wat meer aandacht voor het toestel dan wanneer het ergens halverwege het jaar zou uitkomen als de zoveelste smartphone met SD888. Xiaomi is een fabrikant die de concurrentie scherp houdt en zo zien we het graag, maar is de Mi 11 ook in de praktijk een aanrader? Hoe zit het nu bijvoorbeeld met de MIUI-software? Is deze voor iedereen geschikt? En daarnaast: specificaties zijn leuk, maar hoe presteert het toestel in de praktijk? Je leest het in deze review.