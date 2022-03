Xiaomi presenteert 12- en 12 Pro-smartphones op 28 december

Xiaomi presenteert zijn 12- en 12 Pro-smartphones op 28 december. Beide modellen krijgen een Snapdragon 8 Gen 1-soc van Qualcomm. Volgens de Chinese fabrikant is de serie 'opnieuw gedefinieerd' en komt er een kleiner model.

Xiaomi 12 en 12 Pro

Xiaomi toont een render van de voorkant van de Xiaomi 12 en 12 Pro op zijn Weibo-pagina. Daarop is te zien dat er een kleine variant en een groter model verschijnt. Vorige week toonde OnLeaks al renders van de Xiaomi 12 en dat zou om een 6,2"-model gaan. Daarmee is het toestel kleiner dan de voorganger: de Xiaomi Mi 11 heeft een 6,8"-scherm. De Xiaomi 12 Pro krijgt vermoedelijk wel een scherm dat net zo groot is als dat van de voorganger. Wat de overige verschillen zijn, is nog niet bekend.

Over een opvolger van de Xiaomi Mi 11 Ultra rept de fabrikant nog niet, maar volgens geruchten is die ook op komst. Ook zou Xiaomi met een 12X-uitvoering komen. Die krijgt volgens Gizmochina een Snapdragon 870-soc in plaats van de nieuwe 8 Gen 1. Zowel de Xiaomi 12, 12 Pro als 12X zijn al door prominente werknemers van Xiaomi gebruikt om berichten op Weibo te plaatsen, merkt de site op.

Xiaomi presenteert zijn nieuwe Android-topmodellen op dinsdag 28 december om 12.30 uur Nederlandse tijd. Vermoedelijk komen de toestellen eerst uit in China en volgt een Europese release later. De Mi 11 verscheen dit jaar in maart in Nederland, nadat het toestel eind 2020 was aangekondigd in China.

Xiaomi 12-renders van OnLeaks