Vermoedelijke specificaties en promotiefilm van Xiaomi 12 Pro verschijnen online

Op Weibo zijn de vermoedelijke specificaties van de Xiaomi 12 Pro-smartphone verschenen. Ook heeft EvLeaks een promotiefilm gedeeld die eerdere geruchten rondom het ontwerp van de Xiaomi 12-smartphones in grote lijnen bevestigen. De fabrikant toont de telefoon dinsdag.

De Weibo-lekker publiceert alleen de specificaties van de Pro-variant, schrijft XDA Developers. Volgens dit gerucht krijgt de Pro een 6,73"-amoledscherm en een verversingssnelheid van 120Hz. Dit scherm ondersteunt Dolby Vision. Boven dit scherm zit een 32-megapixelselfiecamerasensor. Aan de achterzijde zitten drie 50-megapixelsensors, naast de hoofdcamera voor een ultragroothoeklens en een telefotolens met twee keer zoom.

De 12 Pro krijgt net als de reguliere 12 Qualcomms Snapdragon 8 Gen 1-soc. Volgens het Weibo-lek krijgt de telefoon daarnaast Lpddr5-geheugen en ufs-3.1-opslag, zonder verdere details te geven. De soc wordt gekoeld middels een vapor chamber. De Pro-variant heeft een accugrootte van 4600mAh en kan bedraad met 120W worden opgeladen. Draadloos gaat via 50W. De 12 Pro kan ook andere apparaten draadloos opladen met maximaal 10W.

EvLeaks publiceert daarnaast een vermoedelijke marketingfilm van de 12-serie. In deze clip worden zijn eerdere renders in grote lijnen bevestigd. Beide telefoons krijgen een camera-eiland aan de achterzijde, waarbij de hoofdcamera bijna de helft van het eiland in beslag neemt. Daaronder liggen de twee overige camera's en een flitser. Bij de eerdere render was dat eiland echter zwart, terwijl de rest van de achterzijde grijs was. In de vier kleuren die nu zijn getoond, groen, roze, blauw en grijs, is het camera-eiland in dezelfde kleur uitgevoerd als de rest van de achterkant. Daarnaast steekt die hoofdcamera iets meer uit, volgens het promotiefilmpje, en staat er onder de flitser de tekst 50MP.

Xiaomi presenteert de 12 en 12 Pro-smartphones op dinsdag om 12.30 uur Nederlandse tijd. Volgens eerdere geruchten krijgt de 12 een kleiner 6,2"-scherm en werkt Xiaomi ook aan een grotere 12X-variant. Vermoedelijk komen de telefoons eerst in China uit en pas later naar België en Nederland.