Xiaomi begint massaproductie elektrische auto's in eerste helft 2024

Xiaomi start in de eerste helft van 2024 met de massaproductie van elektrische auto's. Details over de auto's van de Chinese elektronicagigant zijn nog niet bekend. Xiaomi richtte onlangs het bedrijfsonderdeel Xiaomi EV op en wil daar in tien jaar tijd 8,5 miljard euro in investeren.

Lei Jun, de ceo van Xiaomi, noemde de start van de productie op een bijeenkomst voor investeerders, schrijft Reuters. Details over eigen elektrische auto's heeft Xiaomi nog niet bekendgemaakt en het is ook nog niet duidelijk waar die verkocht gaan worden. Het ligt voor de hand dat ze in ieder geval bestemd zijn voor de Chinese markt. Volgens eerdere geruchten zou Xiaomi samenwerken met de Chinese autofabrikant Great Wall.

In maart kondigde Xiaomi aan elektrische auto's te willen maken. Begin september richtte het bedrijf Xiaomi EV op, een bedrijfsonderdeel voor 'slimme elektrische voertuigen'. Dat ging gepaard met een initiële investering van omgerekend 1,3 miljard euro en in de komende tien jaar moet dat 8,5 miljard euro worden. Xiaomi heeft ook Deepmotion Tech overgenomen, een bedrijf dat zich richt op autonoom rijden.