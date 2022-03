OnLeaks toont renders van Xiaomi 12-smartphone

OnLeaks heeft renders gemaakt van de komende Xiaomi 12-smartphone. Het toestel zou een 6,2"-scherm krijgen en is daarmee kleiner dan zijn voorganger. Ook het camera-eiland aan de achterkant heeft een gewijzigd ontwerp.

De afmetingen van de Xiaomi 12 bedragen 152,7x70,0x8,6mm, beweert Zoutons. Die website heeft de afbeeldingen van de renders gepubliceerd in samenwerking met maker OnLeaks. De telefoon zou een gat in het midden van het scherm krijgen voor de selfiecamera. Het scherm loopt af aan de randen en krijgt volgens geruchten een fhd+-resolutie.

Aan de achterkant is een rechthoekig camera-eiland met drie camera's te zien. Over de specificaties van die camera's is nog niets bekend. De primaire camera krijgt mogelijk een relatief grote sensor, gezien de grootte van de lens die hiervoor wordt gebruikt. De dikte neemt toe tot 11,5mm op de plek waar het camera-eiland zit.

Met zijn 6,2"-scherm is de Xiaomi 12 wat kleiner dan zijn voorganger. De Xiaomi Mi 11 heeft namelijk een 6,8''-scherm. Het nieuwe toestel heeft geen Mi-aanduiding meer in de naam. Xiaomi is gestopt met het gebruik daarvan. Dat gebeurde eerder al bij de Xiaomi 11T-toestellen.

Het Android-toestel zou draaien op de Snapdragon 8 Gen 1-soc, voorzien zijn van 8GB ram en een 5000mAh-accu bevatten. Volgens geruchten kondigt Xiaomi zijn nieuwe smartphone eind december of begin januari volgend jaar aan. Het ligt voor de hand dat er verschillende uitvoeringen van de Xiaomi 12 komen. Van de Mi 11 bestaan ook Ultra-, Pro-, Lite- en 11i-varianten.