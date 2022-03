OnLeaks toont renders van Moto G Stylus 2022 met plat 6,8"-scherm

OnLeaks heeft renders gepubliceerd van een Motorola Moto G Stylus 2022. De telefoon krijgt een scherm van 6,81", een camera-eiland met drie sensoren en een 3,5mm-jack. Het is nog niet bekend wanneer de Moto G Stylus 2022 officieel wordt aangekondigd.

De Motorola Moto G Stylus 2022 krijgt een plat scherm met een selfiecamera die zit verwerkt in een punch-hole, blijkt uit de renders die OnLeaks heeft gemaakt en zijn gepubliceerd door Prepp. De telefoon krijgt volgens OnLeaks afmetingen van 170,3x75,9x9,4mm. Het toestel krijgt mogelijk een Qualcomm Snapdragon 480 Plus-soc met 6GB geheugen en 128GB opslag. De accucapaciteit bedraagt volgens Prepp 4500mAh.

De Moto G Stylus wordt, zoals de naam doet vermoeden, geleverd met een stylus. De smartphone zou daarvoor aan de onderkant een geïntegreerde opbergplaats hebben. Daar zitten ook een USB-C-aansluiting, speakers en een 3,5mm-jack voor audio. Aan de achterkant zit een camera-eiland met drie sensoren, waaronder een vermeende primaire 48-megapixelcamera. De zijkanten van het toestel herbergen een simkaartslot, volumeknoppen en een vingerafdrukscanner, die ook functioneert als aan-uitknop.

Het is niet bekend wanneer de Motorola Moto G Stylus 2022 uitkomt, maar Prepp speculeert dat het toestel medio 2022 verschijnt. Het is ook nog niet duidelijk of het toestel uitkomt in Europa. De huidige Moto G Stylus kwam niet beschikbaar in de EU, maar Lenovo bracht vorig jaar in juni wel een soortgelijk toestel uit, inclusief stylus. Die telefoon kostte destijds 330 euro.

Motorola Moto G Stylus 2022. Afbeeldingen door Onleaks, via Prepp