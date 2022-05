Motorola Moto Tab G70 verschijnt in Google-listing

In de Google Play Console is een vermelding te zien van de Motorola Moto Tab G70. Het gaat om een Android 11-tablet met 4GB ram, een MediaTek-soc en een resolutie van 1200x2000 pixels. De Moto Tab G20 verscheen eerder dit jaar in India.

Motorola Moto Tab G70

In de Google-listing staan enkele specificaties en een afbeelding van de Moto Tab G70, ontdekte Twitter-gebruiker Abhishek Yadav. Daaruit blijkt dat de tablet een MediaTek MT8183A-soc krijgt. Chipfabrikant MediaTek heeft die nog niet aangekondigd, maar het lijkt te gaan om een variant van de Kompanio 500, want die heeft typenummer MT8183. De Kompanio-soc met vier Cortex-A73-cores en vier Cortex-A55-cores wordt door MediaTek gepositioneerd als een chip voor Chromebooks.

Verder zou de Moto Tab G70 en wuxga-resolutie krijgen van 1200x2000 pixels met een pixeldichtheid van 240ppi. Dat betekent dat het scherm een diagonaal van ongeveer 10" krijgt. De tablet draait op Android 11. Wanneer de Motorola Moto Tab G70 verschijnt, is nog niet duidelijk. In oktober verscheen de Motorola Tab G20 in India. Dat is een 8"-tablet waarvan de komst ook via de Google Play Console werd verklapt.

Motorola is sinds 2014 in handen van de Chinese fabrikant Lenovo en de naam wordt vooral ingezet voor smartphones. Lenovo verkoopt momenteel tablets onder zijn eigen merknaam in Nederland en België. Of de Motorola-varianten ook hier uitgebracht worden is niet bekend.