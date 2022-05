Renders tonen Motorola Moto G Power 2022-budgettelefoon met 5000mAh-accu

GizNext heeft officiële renders van een vermeende Motorola Moto G 2022-smartphone van Lenovo gepubliceerd. De telefoon zou een vernieuwd ontwerp en een 5000mAh-accu krijgen. Het is niet bekend of en wanneer het toestel beschikbaar komt in de Benelux.

Volgens GizNext krijgt de 2022-uitvoering van de Moto G Power 4GB geheugen, 64GB opslag en een MicroSD-kaartlezer. De 6,5"-lcd krijgt naar verwachting een resolutie van 1600x720 pixels en een verversingssnelheid van 90Hz. De smartphone wordt aangedreven door een MediaTek Helio G37, hoewel GizNext in zijn artikel ook melding maakt van een 'nieuwe budget-soc van Qualcomm'.

De Moto G Power 2022 krijgt daarnaast een 5000mAh-accu en een USB-C-aansluiting. Lenovo levert een 10W-oplader mee. Het camera-eiland van de telefoon krijgt twee sensoren en wordt verplaatst naar de linker bovenzijde van de smartphone. De cameraset-up van de huidige Moto G Power 2021 is meer gecentreerd. De primaire camera krijgt volgens GizNext een 50-megapixelresolutie en de tweede camera is een dieptesensor. De 8-megapixelfrontcamera zit verwerkt in een gat in het scherm. Verder draait het toestel op Android 11.