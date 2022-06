Renders en details van Motorola Moto G30-smartphone verschijnen online

Er zijn renders en specs verschenen van wat de Motorola Moto G30-smartphone zou moeten worden. De telefoon beschikt over een 64-megapixelcamera en heeft een 5000mAh-accu. Daarnaast zit er een 720p-scherm op.

De Moto G30 zal de eerste Moto G-telefoon worden die bij release draait op Android 11, meldt WinFuture. De telefoon heeft een 6,5"-lcd met een resolutie van 1600x720 pixels, een 20:9-display van ongeveer 15x7,8cm met een druppelinkeping. De soc is een Qualcomm Snapdragon 662, een midrange-soc met 4G van vorig jaar. De telefoon heeft 6GB werkgeheugen en een opslag ter grootte van 128GB, meldt de Duitse site.

Het camerasysteem heeft naast de 64-megapixelcamera die dienst doet als primaire camera een 8-megapixelcamera met ultragroothoeklens en een kleine 2-megapixelmacrocamera. Daarnaast zit er nog een dieptesensor op.

De Moto G30 heeft een 5000mAh-accu die op te laden is via de USB-C-poort. De naamgeving valt ook op: Lenovo liet de voorgangers in de Moto G9-lijn vallen, daarvoor heetten de telefoons G8 en G7. De prijs en releasedatum zijn nog niet duidelijk, maar Lenovo kondigt doorgaans in februari nieuwe Moto G-telefoons aan.

Het is niet voor het eerst dat de Moto G30 in het geruchtencircuit verschijnt. Het eveneens Duitse TechnikNews postte vorige week over de G30 en een goedkopere variant in de vorm van de G10. WinFuture toont ook nog de Moto E7 Power, een variant van de eerder verschenen Moto E7 met een grotere 5000mAh-accu, die binnenkort moet uitkomen voor rond 150 euro.