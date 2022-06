Sony wordt wellicht aangeklaagd na meldingen over DualSense-controllerdrift

Sony krijgt wellicht te maken met een rechtszaak wegens meldingen over een driftprobleem bij de DualSense-controller. Een Amerikaans advocatenkantoor dat eerder Nintendo aanklaagde wegens Joy-Con-drift, doet nu onderzoek naar meldingen over dit probleem bij de controller van de PS5.

Het Amerikaanse advocatenkantoor Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith zegt op zijn eigen website dat het onderzoek doet naar een potentiële collectieve zaak tegen Sony, op basis van berichten dat er bij de DualSense-controller sprake kan zijn van driftproblemen of defecten. Volgens het kantoor zou deze nieuwe controller van de PlayStation 5 automatisch beweging registreren, zonder dat de joystick wordt aangeraakt. Het betreft hier de thumbsticks op de DualSense-controller. Over dit probleem zijn al vaker klachten geuit door spelers.

Het advocatenkantoor heeft een formulier op zijn site gezet waarin het een oproep doet aan spelers om zich te melden als ze deze problemen ervaren. Waarschijnlijk wil het bedrijf inventariseren hoe wijdverbreid het probleem is en of er voldoende basis is om een collectieve rechtszaak te starten tegen Sony. Of die er ook daadwerkelijk komt, is nog onbekend. Als die er komt, zal dat juridisch gezien alleen gevolgen hebben voor Amerikaanse consumenten.

Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith is geen onbekende naam bij dit soort rechtszaken. Eerder zat het kantoor ook al achter een collectieve rechtszaak tegen Nintendo. De Joy-Con-controllers van de Nintendo Switch staan er al langer om bekend dat er sprake kan zijn van drifting. Twee weken geleden riepen verschillende Europese consumentenorganisaties Nintendo op om deze drift-problemen bij de Joy-Cons aan te pakken.

In principe zou een dergelijk probleem van valse inputs bij de PS5-controller moeten vallen onder de garantie, omdat het product dan niet meer functioneert zoals zou moeten en het normaal spelen van een game door het drift-probleem lastig of onmogelijk kan zijn. Kotaku heeft van een klantenservicemedewerker van Sony in de Verenigde Staten vernomen dat DualSense-controllers met het driftprobleem binnen de garantie vallen, al moeten consumenten de controller dan wel zelf op eigen kosten opsturen voor reparatie.