Consumentenbonden EU verzamelen klachten over Joy-Con-drift op Nintendo Switch

Consumentenorganisaties in Nederland, België en zeven andere Europese landen zijn begonnen met het verzamelen van klachten over Joy-Con-drift op de Nintendo Switch. De controllers gaan volgens de organisaties niet zo lang mee als consumenten mogen verwachten.

Nederlanders met klachten kunnen dat online melden bij de Consumentenbond, terwijl het Belgische Test-Aankoop de klachten al langer verzamelt via zijn site Te Rap Kapot. De actie komt mede uit de Europese consumentenkoepelorganisatie BEUC en consumentenorganisaties uit Griekenland, Italië, Noorwegen, Portugal, Slovenië en Slowakije.

Volgens de consumentenorganisaties is het onacceptabel dat een controller van een console binnen enkele jaren bij veel mensen kapotgaat, waarna een reparatie van ongeveer 25 euro nodig is of vervanging van meer dan 70 euro.

Nu gaat het nog om het verzamelen van klachten, maar wat ermee gebeurt, is nu nog niet bekend. "De reacties gebruiken we om te bepalen welke verdere actie we ondernemen", aldus Sandra Molenaar van de Consumentenbond in Nederland.

Joy-Con-drift is het probleem waarbij de controller input registreert zonder dat de gebruiker de controller aanraakt. Daardoor reageren bijvoorbeeld personages in games zonder dat gebruikers dat willen. Dat maakt spelletjes in veel gevallen moeilijker speelbaar of onspeelbaar. Het is een bekend probleem: Test-Aankoop stelde Nintendo al eerder in gebreke en Nintendo bood al excuses aan.