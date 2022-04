Nintendo lijkt Joy-Con-drift bij aankomende Switch niet aangepakt te hebben

Nintendo wil niet zeggen of het de problemen met stick drift in zijn Joy-Con-controllers verholpen heeft bij de aankomende nieuwe versie van de Nintendo Switch. Het stelt alleen dat 'de configuratie en de functionaliteit van de Joy-Cons hetzelfde zijn'.

Onder andere The Verge vroeg naar aanleiding van de komst van de nieuwe Switch of het probleem met de Joy-Cons verholpen zou zijn. Hoewel het bedrijf in zijn reactie in vrij algemene bewoordingen lijkt te zeggen dat er niets veranderd is aan de Joy-Cons, stelt Nintendo ook dat het op de hoogte is van het feit dat 'sommige Joy-Cons niet fatsoenlijk reageren' en dat gebruikers vooral naar de klantenservice moeten stappen als dat het geval is.

Wat wellicht Nintendo's strategie voor dit probleem is, is om het iedere keer stilletjes, volledig kosteloos te repareren, ook wanneer de garantie al verlopen is. In 2019 kwam via Vice een interne Nintendo-memo naar buiten waarin deze opdracht aan de serviceafdeling werd beschreven. Ook de verzendkosten zouden voor rekening van het Japanse bedrijf zijn. Vice zou daar met succes gebruik van hebben gemaakt en The Verge ook.

Desalniettemin lopen er verschillende rechtszaken tegen Nintendo vanwege dit euvel, waarvan IGN een overzicht heeft gemaakt. Ook de Europese consumentenorganisatie BEUC roept de EU-Commissie op nationale autoriteiten te bewegen een onderzoek te starten naar de Nintendo Switch.

Bij de Joy-Con-drift registreert de controller input zonder dat de gebruiker de controller aanraakt. Dat leidt ertoe dat personages in een game gaan bewegen of reageren, zonder dat de gebruiker daartoe de bedoeling had. Nintendo bood er al wel een keer excuses voor aan.

De aankomende nieuwe Nintendo Switch heeft een 7"-oledscherm, 0,8" groter dan de bestaande Switch, en een verbeterde standaard voor tabletopmodus. Verder krijgt de nieuwe consoleversie verbeterde speakers en 64GB aan geïntegreerde opslagruimte. De dock krijgt verder een geïntegreerde RJ45-connector voor bedraad ethernet. Het nieuwe oledmodel verschijnt 8 oktober en kost 350 dollar. De soc is ongewijzigd.