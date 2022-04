Bloomberg: ex-werknemers waarschuwden voor gebrekkige security bij Kaseya

Vijf ex-werknemers van Kaseya beweren tegenover Bloomberg dat ze op verschillende momenten tussen 2017 en 2020 hebben geprobeerd het bedrijf te attenderen op de in hun ogen slechte situatie rondom cybersecurity bij het bedrijf, maar dat daar niets mee werd gedaan.

De vijf ex-werknemers doen hun verhaal anoniem tegen Bloomberg, omdat ze bang zijn voor represailles of omdat ze non-disclosure agreements hebben ondertekend. Het zou gaan om software-ontwikkelaars en engineers. Of Bloomberg hun beweringen heeft geverifieerd, meldt het financieel persbureau niet in het artikel. Kaseya is wel om een reactie gevraagd, maar die gaf het niet, omdat het 'beleid heeft om geen commentaar te leveren over personeelszaken en het nog lopende gerechtelijke onderzoek naar de hack'.

De oud-werknemers beweren dat Kaseya 'oude code en zwakke versleuteling en wachtwoorden gebruikte en zich niet kon houden aan de meest basale cybersecurityprocedures, zoals patches uitbrengen'. Een van die werknemers zou een rapport van veertig pagina's hebben geschreven over de kwetsbaarheden in Kaseya-software. Twee weken later werd hij ontslagen. De werknemer zelf vermoedt dat dat kwam door dat rapport.

Een andere werknemer vertelt aan Bloomberg dat servers en software niet alleen nauwelijks gepatcht werden, maar dat wachtwoorden van klanten ook in plaintext opgeslagen werden, dus zonder enige versleuteling. Deze werknemer en nog een andere waarschuwden ook specifiek voor de kwetsbaarheden in Kaseya VSA, de software die betrokken was bij de REvil-hack van kort geleden. Ze omschreven VSA als 'sterk verouderd en vol met problemen' en bevalen aan dat het volledig vervangen zou worden.

Vanwege de frustraties rond security zou personeel van het Amerikaanse bedrijf ook opgestapt zijn. Sinds 2018 begonnen daarnaast ook ontslagen te vallen, toen Kaseya besloot een deel van de ontwikkeling te outsourcen naar Belarus; daar ging meer dan 40 man aan de slag voor het bedrijf. Vier van de vijf ex-werknemers van dit verhaal beschouwden dat ook als een securityrisico, wegens de banden van dat land met Rusland, waar REvil vermoedelijk ook banden mee heeft.

Bloomberg citeert echter ook de Nederlandse onderzoekers van het DIVD , die een deel van de kwetsbaarheden die bij de hack werden uitgebuit, enkele maanden eerder al meldden. Zij ervaarden Kaseya als 'zeer meewerkend' en vonden dat ze een 'toewijding toonden aan de juiste koers varen'.

De aanval op Kaseya VSA vond op vrijdag 2 juli plaats. VSA is een ict-beheersoftware die systeembeheerders gebruiken om de systemen van hun klanten te beheren. REvil wist Kaseya te hacken en de VSA-software aan te passen. Het eindresultaat daarvan was dat er ransomware geïnstalleerd werd op talloze computers van de klanten van die beheerders. Tweakers heeft een achtergrondverhaal over de aanval geschreven.