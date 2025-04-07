Nintendo: Joy-Con 2-joysticks zijn bestendiger, maar geen halleffect

Nintendo zegt de Joy-Con 2-controllers van de Switch 2 van de grond af te hebben ontwikkeld en ze bestendiger te hebben gemaakt. Het bedrijf maakt echter geen gebruik van halleffectjoysticks. De joysticks van de eerste Switch konden na verloop van tijd slijten en spookbewegingen vertonen.

"Het zijn geen halleffectjoysticks, maar ze voelen wel heel erg goed", zegt senior vicepresident van productontwikkeling Nate Bhildorff tegen Nintendo Life. Bhildorff zegt dat Nintendo 'bij alle nieuwe hardware' het product 'van de grond af opnieuw ontwikkelt' om 'de beste ervaring' te kunnen bieden, ook op het gebied van duurzaamheid. Ook in een eigen bericht geeft Nintendo aan dat de Joy-Con 2's bestendiger zijn, zonder concreet te vermelden wat het bedrijf heeft gedaan.

De Joy-Con-controllers van de eerste Switch-console konden na verloop van tijd stickdrift vertonen, ofwel spookbewegingen in de joysticks. Nintendo repareerde de controllers gratis, ook buiten de garantietermijn, en bood excuses aan voor de problemen. Overigens zijn bijvoorbeeld PlayStation 5-controllers ook vatbaar voor stickdrift, hoewel het probleem vaker leek op te treden bij de Joy-Cons. Halleffectjoysticks zijn bestendiger dan het type joysticks dat Nintendo gebruikt en worden ook vaak in duurdere controllers gebruikt. Nintendo heeft niet aangegeven waarom het geen halleffectjoysticks wil gebruiken.