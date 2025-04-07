Nintendo: Joy-Con 2-joysticks zijn bestendiger, maar geen halleffect

Nintendo zegt de Joy-Con 2-controllers van de Switch 2 van de grond af te hebben ontwikkeld en ze bestendiger te hebben gemaakt. Het bedrijf maakt echter geen gebruik van halleffectjoysticks. De joysticks van de eerste Switch konden na verloop van tijd slijten en spookbewegingen vertonen.

"Het zijn geen halleffectjoysticks, maar ze voelen wel heel erg goed", zegt senior vicepresident van productontwikkeling Nate Bhildorff tegen Nintendo Life. Bhildorff zegt dat Nintendo 'bij alle nieuwe hardware' het product 'van de grond af opnieuw ontwikkelt' om 'de beste ervaring' te kunnen bieden, ook op het gebied van duurzaamheid. Ook in een eigen bericht geeft Nintendo aan dat de Joy-Con 2's bestendiger zijn, zonder concreet te vermelden wat het bedrijf heeft gedaan.

De Joy-Con-controllers van de eerste Switch-console konden na verloop van tijd stickdrift vertonen, ofwel spookbewegingen in de joysticks. Nintendo repareerde de controllers gratis, ook buiten de garantietermijn, en bood excuses aan voor de problemen. Overigens zijn bijvoorbeeld PlayStation 5-controllers ook vatbaar voor stickdrift, hoewel het probleem vaker leek op te treden bij de Joy-Cons. Halleffectjoysticks zijn bestendiger dan het type joysticks dat Nintendo gebruikt en worden ook vaak in duurdere controllers gebruikt. Nintendo heeft niet aangegeven waarom het geen halleffectjoysticks wil gebruiken.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 07-04-2025 19:54 158

07-04-2025 • 19:54

158

Lees meer

Nintendo Switch 2

vanaf € 444,-

4 van 5 sterren

Alles over dit product

Nintendo Switch 2 Joy-Con

vanaf € 41,79

4 van 5 sterren

Alles over dit product

Switch 2 of toch Switch 1.5?

13 jun 2025 | met video

Switch 2 of toch Switch 1.5?

Nintendo Switch 2 Review

385
Hands-on met console en Mario Kart World

3 apr 2025 | met video

Hands-on met console en Mario Kart World

Nintendo Switch 2 Preview

282
IFixit: Joy-Cons van Switch 2 zijn mogelijk net zo gevoelig voor stickdrift
IFixit: Joy-Cons van Switch 2 zijn mogelijk net zo gevoelig voor stickdrift Nieuws van 6 juni 2025
Beelden tonen werking text-to-speechfunctie van Nintendo GameChat - correctie
Beelden tonen werking text-to-speechfunctie van Nintendo GameChat - correctie Nieuws van 19 mei 2025
Nintendo: geen gamekeycards voor zelfontwikkelde games
Nintendo: geen gamekeycards voor zelfontwikkelde games Nieuws van 18 mei 2025
Youtuber toont vermeende Switch 2-chip: 8 Arm-cores op een aangepaste 8nm-node
Youtuber toont vermeende Switch 2-chip: 8 Arm-cores op een aangepaste 8nm-node Nieuws van 8 mei 2025
Nintendo verwacht Switch 2 in eerste jaar 15 miljoen keer te verkopen
Nintendo verwacht Switch 2 in eerste jaar 15 miljoen keer te verkopen Nieuws van 8 mei 2025
Nintendo klaagt Genki aan wegens vroegtijdig lekken Switch 2-ontwerp
Nintendo klaagt Genki aan wegens vroegtijdig lekken Switch 2-ontwerp Nieuws van 5 mei 2025
'Nintendo beperkt manier om digitale Switch-games tegelijkertijd te spelen'
'Nintendo beperkt manier om digitale Switch-games tegelijkertijd te spelen' Nieuws van 1 mei 2025
Upgradeversies van Nintendo Switch 2-games gaan tien of twintig euro kosten
Upgradeversies van Nintendo Switch 2-games gaan tien of twintig euro kosten Nieuws van 25 april 2025
Openwereldgame Mario Kart World krijgt honderden missies en veel nieuwe circuits
Openwereldgame Mario Kart World krijgt honderden missies en veel nieuwe circuits Nieuws van 17 april 2025
Nintendo: ook Switch 2-games smaken heel erg vies
Nintendo: ook Switch 2-games smaken heel erg vies .Geek van 8 april 2025
Nvidia: Nintendo Switch 2 ondersteunt G-SYNC, DLSS en raytracing
Nvidia: Nintendo Switch 2 ondersteunt G-SYNC, DLSS en raytracing Nieuws van 4 april 2025
Nintendo Switch 2 met 1080p-scherm is 140 euro duurder dan voorganger - update
Nintendo Switch 2 met 1080p-scherm is 140 euro duurder dan voorganger - update Nieuws van 2 april 2025
Nintendo fixt Joy-Con-drift ook na garantieperiode gratis in Nederland en België
Nintendo fixt Joy-Con-drift ook na garantieperiode gratis in Nederland en België Nieuws van 3 april 2023
Nintendo biedt in Japan reparatieabonnement voor de Switch
Nintendo biedt in Japan reparatieabonnement voor de Switch Nieuws van 2 juli 2022
Joy-Con-problemen Switch vergde minstens duizenden reparaties per week in VS
Joy-Con-problemen Switch vergde minstens duizenden reparaties per week in VS Nieuws van 24 april 2022
Valve brengt fix uit voor joystickdrift bij Steam Deck
Valve brengt fix uit voor joystickdrift bij Steam Deck Nieuws van 2 maart 2022
Nintendo: Joy-Cons worden steeds betrouwbaarder, maar slijtage is onvermijdelijk
Nintendo: Joy-Cons worden steeds betrouwbaarder, maar slijtage is onvermijdelijk Nieuws van 8 oktober 2021
Nintendo lijkt Joy-Con-drift bij aankomende Switch niet aangepakt te hebben
Nintendo lijkt Joy-Con-drift bij aankomende Switch niet aangepakt te hebben Nieuws van 11 juli 2021
Consumentenkoepel wil dat Nintendo Joy-Con-drift-issue van Switch adresseert
Consumentenkoepel wil dat Nintendo Joy-Con-drift-issue van Switch adresseert Nieuws van 27 januari 2021
Consumentenbonden EU verzamelen klachten over Joy-Con-drift op Nintendo Switch
Consumentenbonden EU verzamelen klachten over Joy-Con-drift op Nintendo Switch Nieuws van 7 december 2020
Nintendo-topman biedt excuses aan voor Joy-Con-drift
Nintendo-topman biedt excuses aan voor Joy-Con-drift Nieuws van 30 juni 2020
Testaankoop stelt Nintendo in gebreke wegens 'Joy-Con-drift' bij de Switch
Testaankoop stelt Nintendo in gebreke wegens 'Joy-Con-drift' bij de Switch Nieuws van 20 februari 2020
IFixit: Nintendo Switch Lite heeft enkele gewijzigde joystickcomponenten
IFixit: Nintendo Switch Lite heeft enkele gewijzigde joystickcomponenten Nieuws van 25 september 2019
'Nintendo gaat drift-probleem bij Joy-Con-joysticks van Switch gratis repareren'
'Nintendo gaat drift-probleem bij Joy-Con-joysticks van Switch gratis repareren' Nieuws van 24 juli 2019
Meer producten en artikelen
Consoles Gamecontrollers Nintendo

Reacties (158)

-Moderatie-faq
158
158
56
1
0
89
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
ocf81 8 april 2025 00:10
Noodzakelijk leesvoer: Nauwkeurigheid (of eigenlijk juistheid en precisie)

Er zijn globaal gezien 3 technieken die bruikbaar zijn voor joysticks:

1. Potentiometers, ook wel pots genoemd. Door een contactoppervlak dat varieert over het bereik van de sensor wordt een weerstand beïnvloed die vertaald kan worden naar de positie van de as.
2. (magnetische) Contactloze sensoren, zoals hall effect en magnetoresistieve sensoren. Beide gebaseerd op het registreren van magnetische velden, echter verschillende werkingsmechanismes.
3. fototracking. Het volgen van een kenmerk door een fotosensor om het zo te vertalen naar een tweedimensionale vector. (bijv. in de MS Sidewinder 3D Pro uit de late jaren '90)

Voor joycons zijn, denk ik, eigenlijk alleen de eerste twee interessant, want de fotosensor die fijn genoeg is om voor de miniatuurschaal van een thumbstick te werken zal denk ik best prijzig zijn.

Het probleem met potmeters is dat ze over tijd vuil of versleten kunnen worden waardoor het contact niet meer gelijkmatig wordt geregistreerd, wat tot verplaatsingen kan leiden. Dit staat ook wel bekend als jitter of spiking. Dit is dus voornamelijk een precisieprobleem. Juistheidsproblemen die puur uit de slijtage van de pot voortkomen zijn zeldzamer.
Contactloze sensoren zijn meestal heel gevoelig, en daarmee kunnen ze, mits goed gekalibreerd, heel nauwkeurig zijn (=zowel juist als precies), maar de ruis kan precisie negatief beïnvloeden. Vaak wordt er een filter toegepast om jitter/spiking te voorkomen.

Drift is echter een juistheidsprobleem, wat dus duidt op een andere hoofdoorzaak, namelijk hoe de constructie van de gimbal de registratie van de sensor beïnvloed. Als de gimbal niet goed in elkaar zit kan je makkelijk een hangende stick krijgen, waardoor je dus een permanente verschuiving krijgt. De sensor kan nog zo goed zijn, maar met een slappe of verkeerd in elkaar gezette gimbal kan er alsnog veel mis gaan. Dat heeft dan vaak de vorm van een ander bewegingspad of een verplaatsing in de rustpositie. Het is dus helemaal niet gezegd dat een contactloze sensor per se soelaas biedt. Dat ervaring wel aangeeft dat dit doorgaans beter uitwerkt zal dan waarschijnlijk eerder aan de kwaliteit van de constructie van de gimbal liggen dan aan puur het feit dat er een contactloze sensor is gebruikt. Wellicht is het wel zo dat het lastiger is om een constructie van de gimbal met een pot duurzaam te maken, maar dat staat dus los van puur het feit om een pot te gebruiken.

[Reactie gewijzigd door ocf81 op 8 april 2025 11:30]

arjankoole @ocf8125 april 2025 14:14
Dat is leuk, en een uitvoerig verhaal, maar voor consumenten (en de EU, IIRC) telt alleen: het moet werken.

Mijn Switch kwam met een joycon die na een uur aan het driften ging. Dat is gewoon onacceptabel. En als het een incident is, prima, maar dit is zo structureel dat ze het buiten garantie nog moeten vervangen.

En dat brengt ons ook bij de grootste reden voor de volledige redesign: die kosten willen ze niet nog een keer. Het heeft nintendo een vermogen gekost om die dingen tot de dag van vandaag te blijven vervangen.
Skear 7 april 2025 20:00
"Nintendo heeft niet aangegeven waarom het geen Hall-effectjoysticks wil gebruiken."

De zin daarvoor:

"Hall-effectjoysticks zijn bestendiger dan het type joysticks dat Nintendo gebruikt en worden ook vaak in duurdere controllers gebruikt."
Kaasje123 @Skear7 april 2025 20:13
Het een hoeft het ander niet uit te sluiten natuurlijk. Een prijs hoeft niet perse de reden te zijn
DrVic @Kaasje1237 april 2025 20:58
Tja, het is het in dit geval ongetwijfeld wel. Ze hebben 150m van die switches verkocht. Als ze een euro material kunnen besparen op 2 van die dingen, hebben ze 150m€ extra winst gemaakt. Wet van de grote getallen dit.
kftnl @DrVic7 april 2025 21:31
Wet van de grote getallen betekent ook dat dingen als onzekerheid over lange termijn slijtage en supply chain issues ook al vrij snel betekent dat je al snel gaat voor de oude vertrouwde oplossing. Als er een issue is met 150 miljoen devices is dat ook wel een dingetje.
xoniq @kftnl7 april 2025 22:03
Dat is vaak zo met nieuwere technieken waar je de kat uit de boom wilt kijken. Maar de 'Hall Effect' joysticks zijn technisch eigenlijk een enorm simpel mechanisme, die al jaren gebruikt wordt. (Ik heb in mijn Steam Deck de joysticks vervangen hierdoor)

In feite hebben ze nu weer nieuwe sticks gemaakt, anders dan bij de Switch, waardoor jou argument eigenlijk ook daarvoor geldt. En daarnaast hebben ze veel vaker custom joysticks gebouwd, net als die half bakken dingen in de DS handheld over de generaties. Waren priegelige waardeloze dingen, maar ze maken continu eigen dingen.
DLSS @xoniq8 april 2025 13:07
Dat het niet nieuw is, is een understatement haha.

De Dreamcast controller gebruikte al Hall effect voor zijn analog stick, en dat is een console uit 1998!
Zoop @kftnl8 april 2025 12:33
Inderdaad, al die joycons die geretourneerd werden en gefixed moesten worden onder garantie is pure verlies. Dan kan je wel op wat centen gaan zitten beknibbelen, maar als dat in een minder product resulteert kan dat nog wel eens veel duurder uitpakken dan je bespaard. Ik weet vrijwel zeker dat 1 zo'n joycon repareren (inclusief communicatie en transport) velen malen prijziger is dan wat er te besparen valt op zo'n sensor (om nog maar niet te spreken wat dat met beeldmerk, imago en daaropvolgende verkopen, doet).
Jojopp @Zoop11 april 2025 20:38
Maar hoeveel mensen hebben het opgestuurd om te laten repareren tegenover gewoon een nieuw setje gekocht? Echter bij reparatie ben je ze wel een tijdje kwijt.
In mijn kring heeft 1 persoon ze 1 keer opgestuurd en vervolgens gewoon nieuwe gekocht. Iedereen in mijn kring heeft wel meerdere setjes gekocht.
Natuurlijk is dit gewoon mijn persoonlijke ervaring en kan het heel anders liggen. Maar geloof toch dat dit de trend is.
Daoka @DrVic7 april 2025 23:00
Prima maak dan de switch / controller 1 euro duurder. Geen verlies voor het bedrijf. Behalve dan de controllers die niet meer los verkocht worden als mensen nieuwe kopen in plaats van laten repareren.
Beakzz @Daoka8 april 2025 01:30
De grap is dat ze dat al gedaan hebben. De Switch 1 Joycons zijn 70 euro los en die van de Switch 2 zijn 90 euro en nog steeds kon er geen hall-effect joystick vanaf die je al kan vinden op een 20 euro 8Bitdo controller :+

uitvoering: 8Bitdo Ultimate 2C Wired Pad Groen

Ook zijn de triggers weer knoppen in plaats van analoog. Zelfs op de Gamecube controller voor de Switch 2 terwijl de originele het wel had en bijvoorbeeld bij Mario Sunshine bepaald hoe hard je spuit met de waterstraal. Ook racegames kan je weer vergeten of je moet gas geven en remmen met de rechterstick. Als je dan de hoofdprijs voor alles gaat vragen lever dan ook gewoon die extra kwaliteit.

[Reactie gewijzigd door Beakzz op 8 april 2025 01:39]

Het.Draakje @DrVic8 april 2025 04:21
Die 150 miljoen zijn ze dan weer ruim kwijt aan de gratis reparaties.
Roofpigeon @Het.Draakje8 april 2025 09:26
U gaat er van uit dat alle switch eigenaren het laten repareren? ik denk dat we het hebben over een klein percentage, zoiets als 2-3 %,
Benjamin- @Roofpigeon9 april 2025 00:07
Dit dus, en daarnaast zullen veel mensen die ze opsturen, dit moment gelijk gebruiken om toch maar een tweede set te kopen.
Piet Zaman @DrVic8 april 2025 06:59
Ja. Hoewel het zou kunnen dat ze niet op een betrouwbare manier zulke grote hoeveelheden Hall-effect joysticks kunnen kopen omdat die niet op zo'n schaal gemaakt worden.
_Pussycat_ @Piet Zaman8 april 2025 11:51
Die worden met miljarden stuks per jaar gemaakt, en zijn prima op te schalen.
dasiro @DrVic7 april 2025 21:11
ik denk dat je de inkoopprijs van dit soort componenten op zulke schaal zwaar overschat, bovendien kunnen ze zelf de verkoopprijs naar groothandelaars bepalen, dus hun marges kiezen ze gewoon zelf.
TheGraphic @DrVic8 april 2025 08:07
De hall effect joysticks zijn op aliexpress eigenlijk altijd net zo duur dan de normale sticks met potentiometer. Ze hebben 100% de andere sticks erin geknald zodat mensen toch nieuwe controllers kopen na verloop van tijd en dat is erg triest
logix147 @DrVic7 april 2025 22:41
Nou nee, want als de kop is “Nintendo gebruikt Hall-effect sticks voor hun switch 2” staat er vrij vertaald richting de directie daar dat vermoedelijks iemands kop mag rollen want hoezo zou Nintendo “third party” hardware gebruiken als hun eigen hardware prima volstaat…

Even los dat geen enkele console een eigen ontwikkelde GPU gebruikt om even iets te noemen. Sony is ook te trots om HE sticks in hun “pro” controller te stoppen onder motto: je kan ze toch verwisselen.

Dat is daar volgens mij een cultuur ding om simpelweg bestaande goede techniek te adopteren. Maargoed dat is een gevoel wat ik krijg als ik met partijen als Sony/Nintendo te maken krijg. Men is daar gewoon dol de eigen regels en botsen wel eens met wat wij hier doen.
_Pussycat_ @logix1478 april 2025 00:48
Hall-effect is een technologie.

Je kunt die sensoren van veel producenten kopen (zelf een aantal Japanse) en inbouwen in je eigen controllers. Het heeft niets met third-party te maken.
logix147 @_Pussycat_8 april 2025 07:59
En toch gebruikt zowel Microsoft, Sony en Nintendo dit niet terwijl de voordelen en betrouwbaarheid bekend zijn. Zelfs in de meeste handhelds vind je dit niet terug, denk aan de SteamDeck.

Er zal vast wel ergens een reden zijn waarom dat deze technologie dus niet terug te vinden is in deze hardware.
CSB @logix1478 april 2025 08:35
Wellicht omdat ze dan meer Switches verkopen? Waarom zou je als hardware producent iets maken dat nagenoeg niet slijt en daarna dus geen winst meer maken? Je moet juist zorgen dat een product na 3 tot 5 jaar "defect" gaat. Perfect om op zo'n handheld juist de besturing te slopen die je niet makkelijk zelf kunt vervangen. Er zijn genoeg mensen die de moeite niet nemen en denken "ik koop wel een nieuwe".
Kassa.
logix147 @CSB8 april 2025 18:46
Er bestaat ook zoiets als verantwoord ondernemen, leuk dat het ze geld oplevert: aan de andere kant levert je ook een slechte naam op; want je hardware is niet degelijk.

Reputatie is in mijn ogen ook wat waard. VW komt ook nooit meer van dieselgate af om iets te noemen.

Ik vind het niet normaal dat iets zo snel al stuk gaat en dat je het eigenlijk weg moet gooien.
Benjamin- @logix1479 april 2025 00:10
Behalve dat het ze niets boeit. Het verkopen van nieuwe controllers is een goude handel. Beter gezegd, Sony heeft hun pro controller uitgebracht met vervangbare sticks. Ze doen gewoon of het een doodnormaal iets is dat die dingen verrot gaan. Net zoals dat in auto's ook zat slechte onderdelen zitten die na pakweg 5 jaar vervangen moet worden voor een flink bedrag, terwijl het voor ietsje meer vrijwel onslijtbaar had geweest.
logix147 @Benjamin-9 april 2025 10:38
Ik vind het persoonlijk erger dat de eindgebruiker dit gedrag goed lijkt te keuren als je de reacties leest. Bedrijven willen de kortste route naar de meeste winst. Dat is meestal niet gelijk aan de meest verantwoorde richting milieu en omgeving.

Overigens kan je voor de Sony Pro ook HE vervanging kopen, wederom niet partnered met Sony… zo jammer.

[Reactie gewijzigd door logix147 op 9 april 2025 10:39]

Accretion @DrVic8 april 2025 06:45
En ze verdienen geld aan de mensen die nieuwe joycons kopen.
arjankoole @DrVic25 april 2025 14:15
Tja, het is het in dit geval ongetwijfeld wel. Ze hebben 150m van die switches verkocht. Als ze een euro material kunnen besparen op 2 van die dingen, hebben ze 150m€ extra winst gemaakt. Wet van de grote getallen dit.
ze hebben ook miljoenen uit moeten geven om al die joycon te vervangen, buiten garantie.

En moeten dat voorlopig nog blijven doen.
Skear @Kaasje1237 april 2025 20:25
Klopt. Maar gezien 't track-record van Nintendo vond ik dit een mooi gevalletje tussen de regels lezen.

Ze kunnen ook moeilijk verkondigen dat ze Hall de investering niet waard vinden, maar claimen ook nergens dat hun techniek beter is. 1+1...
sygys @Skear8 april 2025 07:39
Als je zegt dst je controllers bestendiger zijn zonder erbij te zeggen tegen wat precies dan doe je in mijn ogen een super vage claim die vanalles kan betekenen. Bestendiger tegen vocht? Tegen stof... Maargoed het zal allemaal wel. Loslopen ik heb 100den dan al niet duizenden uren gespeeld op de switch en pas 1 keer de joycons hoeven te vervangen. Dingen die je veel gebruikt slijten nu eenmaal
Armada651 @Skear8 april 2025 01:25
Mijn vermoeden is dat het ook een supply chain probleem is. Ik vraag me af of er genoeg leveranciers zijn voor hall effect sensoren gezien Nintendo ze nodig heeft in de honderden miljoenen als ze ervoor zouden kiezen om over te stappen.
kaas-schaaf @Armada6518 april 2025 07:12
Die sensoren zitten in zo veel producten dat dit een non-issue is. Enkel een opschaal probleem wat met planning prima opgelost kan worden. Voor de launch zijn at best enkele miljoenen nodig. Je verkoopt niet alle switches ooit in 1 dag.
bzzzt
@kaas-schaaf8 april 2025 08:59
"Enkele miljoenen" alsof het niets is.
Als er een fabriekje staat die 100.000 stuks van die dingen per jaar kan leveren wordt dat opschalen een fors probleem. Over het algemeen is het geen gezonde situatie als een leverancier afhankelijk is van een enkele klant en zullen veel leveranciers dat vanwege de risico's niet willen. Nintendo is - denk ik - ook te klein om zelf maar in de fabricage te gaan zoals bv een Apple dat doet.
kaas-schaaf @bzzzt8 april 2025 10:07
5 Seconden zoeken bij mouser en ik kan 43k van een 3d lineaire i2c chip bestellen (niet het exact het type wat ik zou gebruiken en met redelijke lead time maar ik ga niet zoeken naar de exacte die je nodig zou hebben welke het goedkoopste is), ik denk dat je gruwelijk onderschat hoeveel van deze units geproduceerd worden en op welke schaal.
Deze kleine chips worden voor zover ik weet in variabele productielijnen gemaakt op demand (iemand met meer kennis van zaken mag me hier op corrigeren), wat effectief zegt dat als iemand met een grote order komt je een andere lijn afschaalt (vandaar ook de 22 weken lead time voor grotere orders).

En we hebben het hier over een leveringsduur van jaren. De switch is 8 jaar in productie geweest. Dat is alles behalve onzekerheid.

[Reactie gewijzigd door kaas-schaaf op 8 april 2025 10:11]

bzzzt
@kaas-schaaf8 april 2025 10:13
Dat zegt toch niet zoveel zonder kennis waar de limiet zit qua schaalbaarheid? (zowel soft als 'te duur om al het andere werk voor aan de kant te gooien' als hard 'er is geen fabricageruimte meer')
Zoop @bzzzt8 april 2025 12:28
Ik denk dat dat dus het punt is, zal wel een centenkwestie zijn, want de productie van die dingen op die schaal mag in ieder geval niet het probleem zijn.
bzzzt
@Zoop8 april 2025 13:05
Alles is in de basis een centenkwestie ;)
Niemand koopt een technisch perfecte spelcomputer van 2000 euro.
Zoop @bzzzt8 april 2025 13:18
Zeker als een apparaat van een kwart van dat bedrag ook prima voldoet. Maar punt is wel, wanneer men dus afvraagt "goh, waarom stoppen zie hier dan iets minder spul in", antwoord is dan gewoon: geld.
En het is niet dat dit schrikbarende dure technologie is ofzo, het gaat letterlijk om centen. Ze stoppen deze sensors ook in controllers die je kan krijgen voor een tientje, maar de switch2 pro controller is alweer 20eu duurder dan zijn voorganger. En dan konden die iets betere sensors er niet van af?
Pure graaierigheid dus.
bzzzt
@Zoop8 april 2025 16:45
Dan zou die Switch controller 30 euro duurder zijn. Verkoopprijzen gaan als je alle kosten behalve de prijs van het onderdeel optelt ruwweg 5-8x over de kop dus als zo'n onderdeel 2 euro kost om te maken zit je daar al aan.
Daarnaast ga je er vanuit dat Nintendo een of ander megalomaan miljardenbedrijf is. Ze doen het nu best aardig, maar ze hebben eerdere missers ternauwernood overleefd. Videogames blijft een moeilijk te voorspellen markt, daarom verbaast het mij niets dat ze financieel conservatief zijn door niet teveel weg te geven.
Jojopp @bzzzt11 april 2025 20:55
In essentie is de switch 2 pro controller vrijwel hetzelfde als zijn voorganger. Veranderingen van een paar cent daar gelaten. De verhoging van 20 euro is puur voor de winst. Dus zou de controller nog maar 10 euro duurder zijn. Ware het niet dat de vorige reaguurder het over een hele controller had, niet over een simpel onderdeel. Net zoals de games die duurder worden onder het mom van productie word als maar duurder. Terwijl vele zaken al zijn vervangen door ai (flinke kosten besparing). En op andere vlakken enorm hebben kunnen besparen.
Waarom denk je dat nu opeens fysieke games duurder worden dan digitale games. Zo heel duur zijn die cartridges niet.
Ieder bedrijf heeft altijd goede smoezen voor prijsverhogingen. Maar het komt er gewoon op neer dat ze beursgenoteerde bedrijven zijn en de aandeelhouders enkel 1 ding willen. Een hogere waarde van het bedrijf en dus meer winst. Hoe ga je als bedrijf wat al vrijwel zijn gehele target audience bereikt meer winst maken? Prijsverhogingen.
Precies dezelfde reden als waarom consoles al jaren met verlies worden verkocht maar die marge de laatste jaren steeds sterker afneemt. Als consument betaal je gewoon een steeds groter percentage van wat de console kost om te maken.

Vergeet ook niet dat Nintendo niet enkel een gamebedrijf is en hoewel ze inderdaad zware verliezen hebben geleden en waarde dalingen ze genoeg op de bank hadden om het nog een paar keer te proberen.

[Reactie gewijzigd door Jojopp op 11 april 2025 20:57]

bzzzt
@Jojopp12 april 2025 14:03
Net zoals de games die duurder worden onder het mom van productie word als maar duurder.
Terwijl vele zaken al zijn vervangen door ai (flinke kosten besparing). En op andere vlakken enorm hebben kunnen besparen.
Aan de ene kant geloof je het niet als bedrijven aangeven dat productie duurder is geworden wat mij heel plausibel lijkt in deze tijden van groot aanbod, hoge eisen en hogere lonen. Aan de andere kant zou AI voor een forse kostenbesparing moeten zorgen wat volgens mij bij de meeste game studios (uitgezonderd producenten van 'AI slop' games) nog helemaal niet het geval is. Je zou mag games te duur vinden, maar ieder argument aangrijpen om aan te tonen dat het puur door gegraai komt vind ik te simplistisch.
Waarom denk je dat nu opeens fysieke games duurder worden dan digitale games. Zo heel duur zijn die cartridges niet.
Het zijn maatwerk cartridges die ook nog een gedistribueerd moeten worden, winkelruimte nodig hebben etc. Hoe kan dat niet domweg duurder zijn?
Als consument betaal je gewoon een steeds groter percentage van wat de console kost om te maken.
Zeker bij de high-end consoles zijn er steeds minder bedrijven die het aan durven om enorme risico's te lopen om teveel subsidie op die dingen te geven. Technische verbeteringen zijn al jaren aan het afnemen terwijl je voor nieuwe ontwikkelingen (4K, raytracing) exponentieel meer performance nodig hebt. Ook is de markt wel enigszins verdeeld tussen de gevestigde partijen en zal het een nieuwkomer niet heel snel lukken voet aan de grond te krijgen tenzij er een miljardeninvestering tegenover staat. Ergens kom je dan het punt tegen dat het niet meer loont om nog mee te doen aan een casino constructie waarmee je grote hoeveelheden geld 'uitleent' aan gamers om de 'beste' console van dit moment tegen minder dan de kostprijs te leveren in de hoop dat er genoeg games verkocht worden.
Vergeet ook niet dat Nintendo niet enkel een gamebedrijf is en hoewel ze inderdaad zware verliezen hebben geleden en waarde dalingen ze genoeg op de bank hadden om het nog een paar keer te proberen.
Een jaar na de release van de Wii U had Nintendo 80% beurswaarde verloren. De Switch heeft dat goedgemaakt, maar als die ook een flop zou zijn geweest was het waarschijnlijk over en sluiten.
Daarnaast: wat zijn ze nog meer dan enkel een gamebedrijf? Zoveel verdienen ze ook weer niet aan broodtrommels met die loodgieter er op...
Collaborator @kaas-schaaf8 april 2025 09:41
Die sensoren zitten echter niet in elke controller van concurrentie, dat zal ook met een reden zijn.
Blorgg @Skear7 april 2025 20:36
"Hall-effectjoysticks zijn bestendiger dan het type joysticks dat Nintendo gebruikt en worden ook vaak in duurdere controllers gebruikt."
Voor een console die 470 euro kost en waarvan de joy cons los ook nog eens 90 euro kosten mag je toch echt wel twee goede joysticks verwachten. Niet gezegd dat die nieuwe van Nintendo niet goed zijn, dat weten we nog niet. Maar er is een reden dat veel mensen graag Hall Effect joysticks zou zien.

Het is een beetje als Cherry MX switches in mechanische toetsenborden. Switches van andere fabrikanten kunnen best OK zijn, maar er is maar een Cherry MX en dat is de standaard waar alle andere switches mee vergeleken worden. Zo ook met Hall Effect joysticks. Die nieuwe van Nintendo zullen daarmee vergeleken worden en als ze niet minstens zo goed zijn, dan zijn de controllers gewoon niet zo goed als ze hadden kunnen zijn.

[Reactie gewijzigd door Blorgg op 7 april 2025 20:42]

Halfscherp @Blorgg7 april 2025 22:48
Ik begrijp waarom je dat als vergelijking koos, maar Cherry MX is al 5+ jaar voorbijgestreefd door de concurrentie, ook in het budgetsegment.
Skear @Blorgg7 april 2025 21:08
Thanks, dat wist ik niet.

Zal mij benieuwen inderdaad, de joycons zullen vast verbeterd zijn als Nintendo dat zegt. Maar de nieuwste/beste hardware verwacht ik zeker niet van ze.
Hansie9999 @Skear7 april 2025 21:38
Ik vind het ook zeer spijtig dat ze geen HALL effect gebruiken, ik heb mijn zeer oude Thrustmaster HOTAS Cougar in het verleden zelf voorzien van HALL sensor's en mijn nieuwe thrustmaster HOTAS Warthog had "out of the box" HALL sensor's, het is een wereld van verschil, elke zichzelf respecterende controller maker gebruikt ze , MAAR , ik kan wel een reden geven waarom Nintendo het misschien niet doet, er is een iets hoger stroomverbruik, geen probleem met een bekabelde controller, maar als je iets mobiel gebruikt kan dat ook wel meespelen. (maar persoonlijk zou ik dan toch nog altijd mistens "pro" modellen maken met HALL sensoren en de mensen zelf laten kiezen.
FPSUsername @Skear7 april 2025 21:33
Van wat ik gelezen heb hebben hall effect joysticks als nadeel een grotere deadzone en meer weerstand (je moet meer kracht zetten om het te bewegen).

TMR joysticks zijn eigenlijk hall effect alleen dan zijn de magneten minder sterk, waardoor er een hogere precisie valt te halen (en minder deadzone en weerstand).
Jittikmieger @FPSUsername7 april 2025 22:05
Ik heb hall effect joysticks in mijn Steam Deck en 8Bitdo Ultimate controllers. Ik heb de deadzones op 5% staan. Dat is dus zo’n 10 - 15% lager dan normaal. Die dingen centreren perfect! Ze zijn ook erg licht te bewegen, vandaar de 5%, anders had ik ze op 0% gezet.
FPSUsername @Jittikmieger8 april 2025 11:06
Hier een andere ervaring. De switch joycons begonnen met driften, hall effect joycons gekocht en ze zijn aanzienlijk zwaarder. Qua deadzone heb ik niet veel gemerkt (spelen immers alleen mario kart).
Aerophobia1 @Skear7 april 2025 21:39
een magneetje en paar hall sensors kosten centen op die schaal.
007Nightfire @Aerophobia17 april 2025 22:44
Totdat je iets beters ontwikkeld en iedereen jouw joysticks wil gebruiken, dan ga je van centen per unit betalen naar centen per unit krijgen.
Aerophobia1 @007Nightfire8 april 2025 09:27
Als het weer de oude vertrouwde potmetertjes zijn..
Op een gegeven moment gaan ze "ruis" in het signaal geven.
Of gewoon uitvallen.
Llopigat @Skear7 april 2025 22:35
De Switch 2 is dan ook een stuk duurder dan zijn voorganger. En zo duur zijn hall effect sticks allang niet meer. Ze zitten zelfs in ultragoedkope Chinese handhelds nu zoals Anbernic.

Het gekke is, dit is al sinds het begin een probleem met Nintendo. Ik weet nog dat we een Nintendo 64 hadden en er heel veel goldeneye op speelden en je kon dan echt om de twee maanden de sticks vervangen want dan werden ze alweer lam.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 7 april 2025 22:36]

AppieNL @Llopigat7 april 2025 23:16
Fun fact: de Dreamcast had hall effect sticks. Waarschijnlijk hadden alle controllers ze nu standaard gehad ipv het veel slijtage gevoeliger potentiometer geneuzel, maar kort na de Dreamcast controller werden magneten om 1 of andere reden tijdelijk heel duur waardoor dat nooit is gebeurd.

Nu, 25 jaar later, komt er eindelijk weer een beetje schot in de zaak met iig veel third parties die hall effect (en nu het energie zuinigere TMR) voor hun controllers gebruiken.

Helaas is het bij Xbox en Playstation een verdienmodel om die bagger potentiometer troep te gebruiken zodat mensen vaker een nieuwe controller kopen. Duurzaamheid be damned. En Nintendo heeft blijkbaar liever het reperatie/garantie geneuzel dan kwaliteit hardware.
Aerophobia1 @AppieNL8 april 2025 09:28
Je hebt echt maar een heel klein magneetje nodig.
Dat hoeft ook geen exotisch materiaal te zijn.
AppieNL @Aerophobia18 april 2025 10:00
Ik weet het, maar blijkbaar was dat rond 2000 door die magneet schaarste een groot genoeg verschil in productiekosten tov potentiometer sticks om daarvoor te kiezen voor Sony, Nintendo en later Microsoft.

Kan natuurlijk ook dat er nog andere factoren meespeelde in de keuze van de bedrijven toen, zoals de kwaliteit van de hall effect sticks, omgooien van het productieproces naar hall effect sticks of een andere leverancier terwijl ze nog contract hebben met de huidige, maar ze hebben hoe dan ook sinds Dreamcast ze wel had het niet overgenomen.
Elminster 7 april 2025 20:00
Zucht. De joycon's zijn de zwakke schakel van de switch.
Ik heb geen enkele die geen gebreken heeft. :(
Memori @Elminster7 april 2025 20:05
Sja, als je iets té goed maakt, heb je geen terugkerende bestellingen. Daarnaast zijn de Joycons los ook nog eens 90 euro... Elke dag sinds de Nintendo Direct zijn er wel weer nieuwe argumenten om niet voor de Switch 2 te gaan.
Armselig @Memori7 april 2025 20:28
Ik zag al zelfs een opmerking langskomen dat de Switch2 wordt vergeleken met hoe de WiiU flopte na de successvolle Wii.
Retrospect @Armselig7 april 2025 20:52
Gamers zijn graag ook dramaqueens. Uiteindelijk slikken ze het vast wel, zoals vrijwel altijd.
De Wii U heb ik overigens gehad en ik was er vrij content mee. Helaas sloeg hij niet aan bij het grote publiek.
whitemage2003 @Armselig7 april 2025 20:50
Ik vind de wiiu beter dan de wii.
Llopigat @Armselig7 april 2025 22:40
De wii was ook best een flop nadat iedereen hem had uitgeprobeerd. Het was een enorm goed idee maar een heel slechte uitwerking. Er waren maar een paar games waar je echt de controller als een wapen of sportartikel kon gebruiken. De rest gebruiken gewoon 'gestures' in plaats van knoppen. Daardoor kon je de controller veel beter gewoon tegen je hand aan tikken dan wild door de kamer zwaaien. En dat werd natuurlijk gauw saai. Het was leuk voor een keer een dronken feestje maar verder niet.

Ik vond de spellen ook niet de moeite waard. Ik had een wii op launch gekocht omdat ik veel in het concept zag, maar de spellen vielen zo tegen dat ik toen een modchip heb geinstalleerd en alles gedownload en gebrand had wat er te krijgen was. En niks kon me boeien. Uiteindelijk heb ik hem toen ingeruild met iemand die een eerste generatie iPhone had, die was wel een succes :)
phray @Armselig7 april 2025 23:26
Pre orders van switch 2 vertellen een ander verhaal.
whitemage2003 @Memori7 april 2025 20:48
Als het spul niet werkt heb je mogelijk ook geen terugkerende klanten. Het werkt niet goed, waarom zou ik dan een volgend model nemen die (mogelijk) het zelfde issue verkrijgt.

Andere kant, als je als console speelt, zijn er ook gamepads beschikbaar met hal joy cons. (8bitdo bv.). Dat werkt prima op de switch, alleen niet voor elke game


Het zou ook nog tactiek kunnen zijn om later nog pro versies te verkopen met alsnog hal sensoren waar je dan weer meer voor betaald
Llopigat @whitemage20037 april 2025 22:42
Als het spul niet werkt heb je mogelijk ook geen terugkerende klanten. Het werkt niet goed, waarom zou ik dan een volgend model nemen die (mogelijk) het zelfde issue verkrijgt.
Ja precies, want games hebben gewoon veel meer marge dan de hardware. Elke console kost grondstoffen en arbeid, als een game eenmaal gemaakt is, is elke kopie vrijwel gratis.
Lekker Ventje @Memori7 april 2025 22:43
Elke console heeft argumenten om die console niet te kiezen. De PS5 controller heeft ook last van stick drift en toch verkoopt de PS5 erg goed.
lenwar @Elminster7 april 2025 20:34
Ik heb 8 joycons (4 setjes).
Het enige dat bij een paar niet meer goed is, zijn de lampjes (dus dat je kan zien welke speler je hebt)

Een paar hadden last van het driften, maar toen ik ze met wat iso-alcohol en een wattenstaafje schoonmaakte, was dat verholpen. (Zou natuurlijk niet nodig moeten zijn, maar op zich geen probleem)
Zwarte_os @Elminster7 april 2025 20:16
Jammer om te horen, ik heb het met name met de joy cons van het begin gezien. Degene die we nu hebben doen het perfect
sambalmeneer @Elminster7 april 2025 20:30
Ik heb eind vorig jaar nog nieuwe gekocht, en merk nu al dat ze weer last hebben van drift. Weet niet of ik ze nog op kan sturen voor garantie, maar dit is al mijn 2e nieuwe set.
JackAvery
@sambalmeneer7 april 2025 20:36
Indien het om Joy-Con drift gaat, vervangt Nintendo je sticks gratis, ook buiten garantie.
W00fer @JackAvery8 april 2025 00:11
Dat is gewoon simpelweg niet waar. Ik heb een tijdje geknokt met de Nintendo Service en ze wijzen simpelweg elke vorm van reparatie af, omdat ze altijd wel wat extra's vinden wat nog gerepareerd moet worden. Ze quoten je dan gewoon de inkoopprijs van een nieuwe, wat de facto een total loss is.

Je mag dan blij zijn dat Nintendo je geen onderzoekskosten rekent. Ik wilde een simpel kabeltje vervangen hebben (2 euro op Aliexpress) en een stickdrift en toen gaven ze al aan dat dit een gigabedrag ging worden. Uiteindelijk zelf het kabeltje erin gezet (kwartier werk) en de joysticks schoongemaakt (dat is wel veel werk).

Op termijn kan ik ze nog vervangen door de Gulikit hall-effect set (20 euro op Amazon).
JackAvery
@W00fer8 april 2025 06:06
Ik zei dat ze stick drift van de joy-cons gratis repareren. Je geeft aan dat er iets anders ook kapot was. Reparatiebedrijven die in opdracht van de internationals werken gaan inderdaad deze richtlijnen strikt opvolgen.
W00fer @JackAvery16 april 2025 02:09
Nintendo verzint wel dat iets anders kapot is om onder die verplichting uit te komen. Net als autodealers die ook net wat meer op de rekening zetten.
sambalmeneer @JackAvery8 april 2025 16:10
Dat wist ik niet, dacht dat het gewoon slijtage was. Bedankt.
Rzarect0r @sambalmeneer7 april 2025 20:39
Haal de volgende keer een mobapad m6 (hd als hd rumble wilt). Ik heb deze al een jaar en ze hebben hall sensor sticks en voelen een stuk fijner aan dan de switch joycons, zeker voor volwassenen.
Sjekster @Rzarect0r8 april 2025 03:18
Yes, die hebben we hier sinds kort, echt hele fijne dingen. Zo fijn, dat ik ga balen van de joycons van switch 2. Ik hoop dat er snel versies voor switch 2 komen. Als zullen die dan waarschijnlijk geen hd rumble 2 hebben, of hoe dat ook mag heten..
Juliuth 7 april 2025 20:18
Dit is een 100% dealbreaker voor mij, en ik denk dat ik hier niet alleen in ben.
LOTG @Juliuth8 april 2025 00:19
Volgens mij heb ik geen enkele controller die ze heeft, dus waarom zou het een dealbreaker zijn? Als ze maar fatsoenlijk werken, en dus het probleem van de switch opgelost hebben.

Maar Valve, Microsoft en Sony leveren ze voor zo ver ik weet ook niet mee out of the box, dus waarom het ineens wel van Nintendo verwacht word is mij een raadsel.
Jittikmieger @LOTG8 april 2025 05:53
Mijn Steam Deck sticks hebben het ca. 2 jaar volgehouden en toen heb ik ze moeten vervangen. Mijn rechter stick kraakte bij gebruik, gleed niet meer lekker en centreerde daardoor niet meer goed. Het zat in de stick unit, kwam niet doordat de stick tegen de behuizing aan kwam of zo. (Euvel dat meer voorkomt bij launch Steam Decks.) Toen ik mijn volledige Steam Deck in een nieuwe behuizing omgebouwd heb, heb ik de originele sticks vervangen voor Gulikit hall effect sticks. Het verschil met de standaard sticks is dag en nacht! Hall effects zijn veel soepeler en nauwkeuriger! Daarnaast kan de deadzone kleiner.

Ik verwacht tegenwoordig van elke fabrikant hall-effect sticks in hun apparaten, niet alleen Nintendo, anders zet je je klanten niet op de eerste plaats of, in het slechtste geval, moeten kapotte sticks gemakkelijk te vervangen kunnen zijn, zodat we geen nieuwe controllers hoeven te kopen.
cmegens @Jittikmieger8 april 2025 07:01
Ik vraag me dan echt af wat je doet. Ik heb een launch day model, wordt veel gebruikt, maar de sticks zijn nog prima.
Jittikmieger @cmegens8 april 2025 09:52
Gewoon gamen. Zeker de eerste 2 jaar veel gebruikt.. Vrouw 's avonds op de bank serie kijken en ik gamen op de Steam Deck. Je kunt ook niet te hard op de sticks drukken, want dan druk je R3 en L3 in. Dus ja... Maandagmorgen sticks, denk ik.

Wij hebben met nagenoeg alle non-hall-effect controllers drift gehad, maar vaak pas na jaren gebruik. Denk aan Xbox 360, Xbox One, PS4. Met de Switch was schering en inslag: 3x Joycon en 1x zelfs een nieuwe Switch Lite, binnen 2 dagen teruggestuurd met drift. Dat is 1 van de redenen dat wij al jaren geen joycons meer gebruiken. (De andere reden is, dat die dingen super oncomfortabel zijn.)

[Reactie gewijzigd door Jittikmieger op 8 april 2025 11:30]

WORPspeed 8 april 2025 01:23
Zoveel onzinnige comments hier.

Waar zijn al deze comments toen Sony de PS 1/2/3/4/5 uitbracht? of bij alle Xbox launches? Of de Steamdeck?

Die hebben standaard ook geen Hall-effect joysticks.
Nintendo heeft 1 generatie drift problemen gehad en gelijk is iedereen vergeten dat je goede nintendo controllers kan hebben zonder daar hall-effect joysticks op te zetten. Ik speel nog steeds Smash met mijn originele gamecube controllers die na al die jaren nog steeds geen drift problemen hebben. Dus Nintendo weet wel degelijk hoe ze dat kunnen doen zonder hall-effect. 't is 1x misgegaan waar ze t gratis repareerden.

En die dingen zijn ook niet gratis. Men zeurt al over de prijs van de Switch 2, moet t nog duurder dan?
90+% van de mensen met een switch weet niet eens wat Hall-effect joysticks zijn. Laat daar nog buiten of t wel goed kan werken zo dicht bij de magneet waarmee de joycons vastklikken.

Jeetje, mensen, doe es ff normaal. Wacht ff reviews af of deze ook drift problemen hebben of niet voor je de zuurpruim gaat uithangen

[Reactie gewijzigd door WORPspeed op 8 april 2025 01:24]

bzzzt
@WORPspeed8 april 2025 09:07
Helemaal mee eens. Die hype voor Hall effect joycons is gewoon veroorzaakt door een social media echokamer. Zelf nadenken doen niet veel mensen meer, het is makkelijker boos mee te schreeuwen...
mrjimmy @WORPspeed8 april 2025 13:27
Het maakt niet uit dat het fragiel spul is, iedereen begrijpt dat het kapot kan gaan, maar als je het dan zelf tracht te repareren, lijken de originele joy cons toch bijna zo in elkaar gestoken, dat je zou denken dat het een business had moeten worden, om die dingen enkel door hun bij Nintendo te kunnen laten repareren, als de nieuwere joy cons, vrij eenvoudig zelf te fixen zijn, zoals bij PS en XBOX dan lijkt het me niet zo'n drama, die joy cons zijn mijn inziens opzettelijk moeilijk te repareren gemaakt, zodat je wel nieuwe moet kopen.
VonDudenstein @mrjimmy8 april 2025 14:27
Je verhaal is bijna niet te lezen, maar als ik het goed begrijp probeer je uit te leggen dat joy cons moeilijk te repareren zijn en PS en Xbox makkelijk? Is dit een slechte grap?

Ik heb veel controllers opengemaakt, schoongemaakt en ook gerepareerd. De Joy Cons zijn bij uitstek de makkelijkste van het stel. Onderdelen zijn goedkoop, schroefjes gangbaar, ook maar weinig schroeven en de connector clickt gewoon. Bij de Dual Sense (en ongetwijfeld ook dat Xbox ding) moet je met een soldeerbout aan de slag.

Hoe kom je erbij om zoiets te plaatsen...
Sugocy @mrjimmy8 april 2025 14:05
Deel je mening absoluut niet. Stick vervangen van de joycons is vrij makkelijk; kwartiertje werk en je bent klaar. Ook genoeg tutorials en handleidingen die je kunnen begeleiden.

Weet niet wat je doel is van deze opmerking, maar me dunkt dat je tracht Nintendo te devalueren.
joon 7 april 2025 20:08
Het enige excuus wat ik kan verzinnen om dit niet te doen is om meer vervangende joycons te kunnen verkopen..
JFL1992 @joon7 april 2025 21:29
Ik heb 2x stick drift meegemaakt en beide keren zijn ze gerepareerd door Nintendo voor nop. Nintendo is er uiteindelijk zelf het meest bij gebaat om het probleem op te lossen.
MatyGirl @JFL19927 april 2025 22:01
Hoe lang ben je je joy-cons kwijt als je ze laat herstellen?

Kan me inbeelden, als je geen extra hebt, dan zit je misschien lang zonder.
W00fer @MatyGirl8 april 2025 00:12
Lang, want de shipping naar hen duurt een week, dan een aantal weken daar, dan krijg je een offerte en dan weer terug.
bzzzt
@W00fer8 april 2025 09:44
Beide Joycons van mijn launch jaar Switch zijn een paar jaar terug vervangen vanwege stick drift, duurde iets meer dan een week voor ik nieuwe had in beide gevallen.
Vind dat persoonlijk nogal meevallen, maar heb ook een pro controller er naast.
Jittikmieger @W00fer8 april 2025 09:59
...En daarom repareerde ik ze uiteindelijk zelf. Het duurt veel te lang! Plus ik heb ze met hall effect sticks vervangen. En dat hebben ongetwijfeld meer mensen gedaan of ze hebben een extra setje Joycons gekocht.

Daarom verwacht ik nu weer brakke sticks van Nintendo. Het is een verdienmodel. Ze moeten mijn vertrouwen eerst maar weer eens terugwinnen. Dus we wachten af.
W00fer @Jittikmieger16 april 2025 02:10
Veel Nintendo hardware uit de jaren 80 leeft nog steeds. Die kwaliteit ga je gewoon niet meer krijgen.
Jittikmieger @W00fer16 april 2025 17:28
Ja, dat klopt. Dat is ook de standaard die ik van ze gewend ben.

Ik heb een kamer vol met Nintendo hardware. Mijn originele NES, SNES en GB DMG werken nog perfect - om er een paar te noemen.
crptc @MatyGirl8 april 2025 06:18
Je kan bij de switch 1 de joysticks makkelijk zelf vervangen voor hall effect. Daar komt dus geen solderen bij te pas zoals bij de ps5 controller.

Voor die paar euro zou ik het zelf doen. Ipv van Nintendo weer oude stijl sticks te krijgen.

Hopelijk is de switch 2 ook zo gebouwd.
WhiteDog @JFL19928 april 2025 06:31
Je hebt wel zelf de verzendkosten mogen betalen...
phray @joon7 april 2025 23:33
Valve stopt ook geen hall effect sticks in de steamdeck. Ze gaven toen als statement over algemeen minder betrouwbaar zijn dan standaard sticks
Simyager 7 april 2025 20:21
Ik had ergens gelezen dat ze geen hall sensors in controllers konden gebruiken wegens patenten. Hier heb ik er een gevonden uit 2022.

Dus het zou kunnen dat ze de licentie kosten te hoog vonden. Kan ik ergens wel begrijpen, want Nintendo is de Apple van gaming. Ze zijn maar een kleine niche bedrijf met enkele miljardjes op de bank en zijn eigenaar van de grootste franchise op de planeet.
haam @Simyager7 april 2025 20:33
Ze zijn geen filantropische instelling. Als het kosten niet in verhouding staat tot de winst, zal ieder bedrijf kijken naar een oplossing, los van de reserves die ze hebben.
Zerora
7 april 2025 20:30
Ik ga ervan uit dat die Joycon drift voor Nintendo ook een groot probleem is en dat ze daarom de joysticks van de grond af aan opgebouwd hebben om er zeker van te zijn dat zoiets niet nog eens gebeurt. Maar we zullen zien.
PjotterP @Zerora7 april 2025 20:35
Is onvermijdelijk ivm de mechanische fricties bij een niet-hall effect joycon

[Reactie gewijzigd door PjotterP op 7 april 2025 20:35]

WORPspeed @PjotterP8 april 2025 01:32
Mensen klagen er anders alleen bij joycons over. Alle andere non-hall-effect controllers rept niemand over drift. Dus Nintendo kan heus wel dit keer degelijke joysticks ontworpen hebben zonder direct voor hall-effect te gaan. Dat deden ze namelijk al met elke joystick van hun m.u.v. van alleen de joycons
Kurai Hoshi @WORPspeed8 april 2025 09:00
Mijn gamecube controllers doen het nog steeds prima, af en toe wat lucht erdoor 8-)
WORPspeed @Kurai Hoshi8 april 2025 17:37
Precies, heb mijn Gamecube controllers nog steeeds voor smash en die gaan mee naar de Switch 2 om daar smash op te spelen en misschien nu ook GameCube games op NSO+
bzzzt
@WORPspeed8 april 2025 09:04
Mensen klagen omdat ze aangepraat wordt wat ze moeten denken. Ieder apparaat heeft een levensduur. Je kan wel volledig bombestendige controllers levert maar dan gaat er wel iets anders stuk.
Een game console is gebouwd voor een bepaald prijspunt, niet voor de eeuwigheid. Het enige vervelende van de Joycons is dat ze relatief snel kapot gingen; als ze 3x zo lang meegaan met het nieuwe ontwerp is dat heel netjes.
259tim 7 april 2025 20:30
Ook niet zo gek dat ze geen hall-effect gebruiken wanneer de controllers op enkele millimeters afstand een magneet hebben. Dat zou een hall-effect stick natuurlijk 100% ontregelen.
watercoolertje @259tim8 april 2025 14:59
Ik ga vanavond checken of mijn hall-sensoren last hebben van een magneet, ik ga er eigenlijk vanuit dat die afgeschermd zijn en er helemaal geen issue is met externe magneten...

Maar mocht het wel zo zijn, dan was optical-mechanical nog een optie ipv hall.
The Chosen One 7 april 2025 20:33
Hall effect zou leuk zijn maar dat zou ieg geen dealbreaker voor mij zijn. Mijn launch model nooit problemen mee gehad en met de Switch Oled ook niet. Maar ik laat andere mensen ze wel ff beta testen en we kijken eens naar de Gamersnexus teardown.

Ik wacht ook wel ff tot einde van het jaar of volgend zomer/winter pas. Wanneer er een korting gaande is, de SD kaartjes er zijn/goedkoper zijn, mogelijk een game of zo 2e hands.
Geen idee hoe snel zoiets gebeurd maar ik heb een Switch Oled. En een Steamdeck, Kindle, PC... genoeg te doen. We zien het wel ff aan.

[Reactie gewijzigd door The Chosen One op 7 april 2025 20:34]


Op dit item kan niet meer gereageerd worden.