Valve brengt fix uit voor joystickdrift bij Steam Deck

De Steam Deck is sinds kort beschikbaar en al snel werden er hier en daar meldingen gemaakt van stickdriftissues met de joysticks van de handheld. Valve zegt dat het hier een oplossing voor heeft uitgebracht in de vorm van een firmware-update.

Lawrence Yang, een ontwerper bij Valve, zegt op Twitter dat een team naar de gerapporteerde issues heeft gekeken. Op basis daarvan zou zijn geconcludeerd dat het ging om een deadzone regression bij een recente firmware-update. Het gaat dus om een probleem met de kalibratie. Het bedrijf achter de Steam Deck heeft hier inmiddels een fix voor uitgebracht.

Bij stickdriftproblemen ervaart de gebruiker dat zijn personage in de game of de cursor gaat bewegen in een bepaalde richting, zonder dat de joystick daadwerkelijk wordt aangeraakt. Dit probleem komt vaker voor bij consoles. Het is vooral bekend van de Nintendo Switch waar de drift kan voorkomen bij de Joy-Con-joysticks, maar het wordt bijvoorbeeld ook gemeld bij de DualSense-controller van de PlayStation 5.

Het is niet helemaal duidelijk hoe wijdverbreid het probleem is bij de Steam Deck. Onder meer op Reddit zijn er meerdere meldingen gemaakt. Een andere gebruiker heeft bijvoorbeeld op YouTube een video geplaatst over het effect van de nieuwe update die Valve heeft uitgebracht. Volgens deze gebruiker lijkt het driftprobleem te zijn verholpen, maar lijkt het nu lastiger te zijn om heel kleine inputs te doen. Dat zou wellicht het gevolg kunnen zijn van een wat grotere deadzone voor de joysticks.

