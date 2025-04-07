Cloudflare neemt Outerbase dat UI's voor databases maakt over

Cloudflare heeft Outerbase overgenomen, een bedrijf dat interfaces maakt voor databases. Belangrijke functies van Outerbase worden in Cloudflare geïntegreerd en de Outerbase-cloud sluit op 15 oktober. Een overnamebedrag wordt niet genoemd.

Outerbase maakt interfaces die databases eenvoudiger bruikbaar maken voor zowel ontwikkelaars als gebruikers. De dienst biedt onder meer visualisatiefuncties en beheertools. Het bedrijf werkt al sinds vorig jaar met Cloudflare, waarbij gebruikers Cloudflare-D1-databases konden importeren naar Outerbase. Uit die samenwerking zou het idee zijn ontstaan dat Cloudflare Outerbase over zou nemen. Cloudflare had de infrastructuur die Outerbase wilde, terwijl Outerbase de data-ervaring zou hebben die Cloudflare wilde.

Cloudflare gaat vanaf maandag 'kernfuncties' van Outerbase integreren in Cloudflare. Zo krijgen D1- en Durable Objects-gebruikers onder meer dataverkenningsfuncties, nieuwe REST-api's, een queryeditor met typeahead en realtime dataverzameling. Als onderdeel van de deal stopt de door Outerbase zelf gehostte cloud, al kunnen klanten zelf wel Outerbase blijven hosten.

Cloudflare met Outerbase interface
Cloudflare met Outerbase-interface

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 07-04-2025 21:00
20 • submitter: TheNephilim

07-04-2025 • 21:00

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Submitter: TheNephilim

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Reacties (20)

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BlaDeKke 7 april 2025 22:19
Is er een Europees alternatief voor cloudflare? Nvm, google geeft duidend antwoord. Ik was te snel met hier te reageren.

@bigoldie bedankt!

[Reactie gewijzigd door BlaDeKke op 8 april 2025 11:46]

Snow_King @BlaDeKke7 april 2025 22:22
Wedos, Bunny, CDN77, even snel paar voorbeelden
Boeshnl @Snow_King7 april 2025 23:27
Bunny valt binnen mijn prijs. Alleen jammer dat je bij hun geen certificaten kan aanmaken en ondertekenen. Dit kan met cloudflare wel makkelijk.

Bij nader inzien ga ik toch even neuzen met bunny. Misschien dat het wel doet wat ik wil.

[Reactie gewijzigd door Boeshnl op 7 april 2025 23:31]

Sorcerer8472 @Boeshnl8 april 2025 01:56
Bunny heeft wel iets waarmee ze zelf certificaten aanmaken, werkt best goed, maar wellicht heb je een specifieke use case?
Boeshnl @Sorcerer84728 april 2025 09:02
De GUI van bijvoorbeeld mijn router en WLC wil ik een gelding certificaat maken.
Met bunny kan je wel certificaten aanmaken maar die kan je dus niet downloaden en dan uploaden naar je eigen device.
Sorcerer8472 @Boeshnl8 april 2025 16:48
Voor zo'n lokaal apparaat kun je toch gewoon Let's Encrypt gebruiken, of mis ik iets?
Boeshnl @Sorcerer84728 april 2025 19:15
Je mist zeker niks :) maar ik wil graag een EV certificaat.
Orogima @Boeshnl9 april 2025 09:34
desec.io ook eens bekijken. Is non-profit. Afhankelijk of het de features heeft dat je wilt.
Boeshnl @Orogima9 april 2025 18:49
Deze is zeer interessant. Thx!
bigoldie @BlaDeKke8 april 2025 10:43
Ondanks dat je al aangeeft dat je het antwoord zelf hebt gevonden is er een mooi overzicht hier te vinden:
https://european-alternatives.eu/alternative-to/cloudflare
klystr @bigoldie8 april 2025 17:33
In dit overzicht zie ik met name CDN's bedoeld voor het serveren/rescalen van media. Wat als je Cloudflare inzet als DNS en proxy tegen kwaadwillend verkeer (DDoS in het bijzonder) wat toch de core-business van Cloudflare is? Ik ben op de hoogte van Nawas, maar zijn daar meer aanbieders voor met eenzelfde staat van dienst als Cloudflare?

Edit: ze staan in een andere categorie: https://european-alternat.../ddos-protection-services

[Reactie gewijzigd door klystr op 8 april 2025 17:37]

Room42 @BlaDeKke8 april 2025 07:28
Nvm, google geeft duidend antwoord. Ik was te snel met hier te reageren.
Had je bevindingen dan even in de edit gezet, dan was je reactie nog wat waard geweest. :Y)
BlaDeKke @Room428 april 2025 11:45
Ik typ cloudflare eu alternatives en direct komen er grote namen naar boven. Ik acht iedereen hier capabel genoeg om dat zelf te kunnen ;)
ultimate-tester @BlaDeKke8 april 2025 13:31
Niet voor cloudflare, maar Brevis Immuto is een iets uitgebreider product dan wat in dit artikel wordt beschreven.
The Zep Man
7 april 2025 21:26
"Interfaces" in dit artikel betreft dus "user interfaces" en niet connectiviteit tussen systemen.
Mellow Jack
@The Zep Man7 april 2025 22:14
Vind het ook een bijzonder naam om te gebruiken. Ik kan jou opvatting begrijpen. Mijn eerste gedachte was iets van een CMS ofzoiets. Maar het is gewoon een admin console
PdeBie @The Zep Man7 april 2025 22:16
Dat staat toch in de titel? UI’s. Oftewel User Interfaces.
ProxyDaily @PdeBie7 april 2025 23:13
Het kan zijn dat @The Zep Man een andere titel zag dan jij en ik. https://tweakers.net/geek...f-investeringsrondes.html
mocean 8 april 2025 07:18
Eigenlijk is elke website of app een UI voor een database...
braboman @mocean8 april 2025 09:31
Daarmee doe je een beetje afbreuk aan het werk dat gestoken wordt in het tonen van extra informatie (lees: advertenties) tussen de rijen van de tabellen :)

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