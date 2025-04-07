Cloudflare neemt Outerbase dat UI's voor databases maakt over

Cloudflare heeft Outerbase overgenomen, een bedrijf dat interfaces maakt voor databases. Belangrijke functies van Outerbase worden in Cloudflare geïntegreerd en de Outerbase-cloud sluit op 15 oktober. Een overnamebedrag wordt niet genoemd.

Outerbase maakt interfaces die databases eenvoudiger bruikbaar maken voor zowel ontwikkelaars als gebruikers. De dienst biedt onder meer visualisatiefuncties en beheertools. Het bedrijf werkt al sinds vorig jaar met Cloudflare, waarbij gebruikers Cloudflare-D1-databases konden importeren naar Outerbase. Uit die samenwerking zou het idee zijn ontstaan dat Cloudflare Outerbase over zou nemen. Cloudflare had de infrastructuur die Outerbase wilde, terwijl Outerbase de data-ervaring zou hebben die Cloudflare wilde.

Cloudflare gaat vanaf maandag 'kernfuncties' van Outerbase integreren in Cloudflare. Zo krijgen D1- en Durable Objects-gebruikers onder meer dataverkenningsfuncties, nieuwe REST-api's, een queryeditor met typeahead en realtime dataverzameling. Als onderdeel van de deal stopt de door Outerbase zelf gehostte cloud, al kunnen klanten zelf wel Outerbase blijven hosten.