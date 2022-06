Vorige week publiceerden we de review van de Xbox Series X die inmiddels, samen met de Xbox Series S, op de markt is verschenen. Daarmee is de volgende generatie van gameconsoles officieel aangebroken. Sony brengt zijn nieuwe console, de PlayStation 5, eveneens deze week uit, maar nog niet in Europa. Net als de landen om ons heen moeten Nederland en België wachten tot 19 november voordat de PlayStation 5 arriveert. Tweakers ontving echter eind oktober al zijn reviewexemplaar van Sony. Hierdoor konden we al uitgebreid met de futuristisch ogende machine aan de slag en hem onderwerpen aan de nodige tests, net zoals we dat iets eerder al deden bij de Xbox Series X. Mede doordat er nog weinig geoptimaliseerde games voor beide consoles zijn, is het nog veel te vroeg om al een 'winnaar' aan te wijzen. In plaats daarvan hebben we in beide reviews met name gekeken naar wat beide kemphanen aan boord hebben en bieden. Voor de PlayStation 5 betekent dat: een vernieuwde userinterface, wachten op next-gen updates voor games, een uitstekende - sterk vernieuwde - controller en een opvallende look. Met dat laatste trappen we af.

Futuristisch design

Een ruimteschip. De Tower of Doom. Het Oog van Sauron. Een studentikoos kraagje. Het moge duidelijk zijn dat het uiterlijk van de PlayStation 5 de gemoederen sinds de onthulling flink bezighoudt. En inderdaad: er valt genoeg te zeggen over de buitenkant van het nieuwe apparaat van Sony. Waar Microsoft koos voor een veilig, misschien zelfs wat ingetogen design, kiest Sony een gedurfder pad waarmee het in potentie ook op meer afkeurende reacties kan rekenen. De console heeft niet alleen een opvallend ontwerp, maar ook opvallende maten. Met 39 centimeter is dit de langste console die je ooit zult hebben gehad. Zelfs de eerste Xbox One, die wel werd vergeleken met een videorecorder, was minder lang. Mede door die flinke lengte oogt de PS5 redelijk slank. Wat je van het ontwerp vindt, zal een kwestie van persoonlijke smaak zijn. De een vindt de futuristische look gaaf, een ander vindt hem afzichtelijk. Gelukkig wordt een ‘console-oorlog’ niet beslist op looks, al zal afkeer tegen het uiterlijk voor sommigen wellicht reden zijn om een apparaat niet in de huiskamer te willen zetten. Voor een spelcomputer is dat laatste natuurlijk wel een probleem.

Het uiterlijk van de PlayStation 5 wordt gekenmerkt door de glimmende borst voorop, geflankeerd door twee witte panelen die daar iets bij uitsteken. Op een van die witte flanken is eventueel de blue-raydrive te vinden, tenzij je over de Digital Edition van de console beschikt. Anders dan Microsoft geeft Sony niet twee heel verschillende machines uit. Waar de Xbox Series X en S heel verschillende apparaten met verschillende capaciteiten zijn, verschillen de PlayStation 5-versies alleen op het gebied van de fysieke drager, dus: wel of geen diskdrive? De versie zonder blu-raydrive is uiteraard goedkoper, maar beperkt gamers tot het gebruik van één winkel. Hoe de prijsontwikkeling van games de komende jaren zal verlopen is uiteraard koffiedik kijken, maar momenteel zijn games - los van aanbiedingen en acties - in de PlayStation Store zelden goedkoper dan wanneer je ze bij een andere winkel zou kopen. Dat is een belangrijk detail, mocht je overwegen de PS5 Digital Edition aan te schaffen.

De PlayStation 5 wordt geleverd met bekabeling, één DualSense-controller - daarover op een latere pagina meer - en een voet. Sony raadt aan de voet altijd te monteren, ongeacht of je je console verticaal of horizontaal neerzet. Montage gaat vrij eenvoudig, door de voet vast te haken aan het rooster aan de achterkant en vervolgens vast te schroeven met een meegeleverde schroef. Uiteraard zorgt dit alles ervoor dat je console nog iets hoger wordt, maar ook dat hij, zeker in verticale stand, stabieler staat, terwijl je in horizontale stand vooral krasjes op een van de zijkanten voorkomt. Die krasjes zijn trouwens wel een probleem op het hoogglans zwarte deel van de console. Na twee weken gebruik zitten op de console op de Tweakers-redactie al enkele kleine krasjes, terwijl je uiteraard alle (vette) vingers ook uitstekend ziet.

Aan de voorkant vind je, behalve de al genoemde disk, een aan-uitknop en een USB-poort, die onder meer kan worden gebruikt om met de meegeleverde kabel de DualSense op te laden. Aan de achterkant wordt met name veel ruimte ingenomen door het rooster dat warmte afvoert, maar er is uiteraard ook een aansluiting voor stroom aanwezig, samen met een HDMI-poort, ethernetadapter en twee extra USB-poorten.

Mooi voetje

Je zou het bijna over het hoofd zien, maar de genoemde voet is een erg mooi detail aan het ontwerp van de PS5. Bij verticaal gebruik van de console is de voet dus absoluut aan te raden, maar ook als je hem horizontaal wil gebruiken is de voet haast onmisbaar. Het mooie is dat de voet een vakje heeft waar je de schroef in op kunt bergen die je gebruikt om hem aan de smalle onderkant te schroeven zodat hij rechtop kan staan. Als je de console neer wil leggen, heb je de schroef niet nodig en om te voorkomen dat hij kwijtraakt, is er dus dat vakje. Het leuke is dat je de twee delen waaruit de voet bestaat, kunt draaien. Dat zorgt ervoor dat er een klein dekseltje over de holte voor de schroef schuift, zodat hij er niet uit kan vallen.

Door de glooiende zijkant van de PS5 is hij eigenlijk niet zo geschikt om horizontaal te worden geplaatst. Maar daar heeft Sony aan gedacht. Als je het schuifje in de voet dichtdraait, zorgt dat er meteen voor dat de voet aan een kant iets hoger wordt, waardoor hij precies de glooiende vorm van de PS5 compenseert. Vervolgens klik je de voet aan de zijkant van de console vast en kun je hem liggend gebruiken. Op het witte zijpaneel is aangegeven op welke plek je de voet vast moet klikken. Hoe mooi het idee ook is, helemaal vlekkeloos werkt het niet. We noemen het hier vastklikken, maar heel stevig zit de voet niet vast. Vooral als je de console nog iets wil verplaatsen, schiet de voet erg gemakkelijk los. Of hij verschuift iets, zodat de console niet meer mooi recht ligt. Bovendien staat de brede console wat wankel op de dan opeens wat smalle voet. Verticaal plaatsen is dus beter, maar een mooi detail blijft het.