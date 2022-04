Sony brengt deze week update uit voor VRR-ondersteuning PlayStation 5

Bezitters van een PlayStation 5 kunnen vanaf deze week de komst van ondersteuning voor variable refresh rate tegemoet zien. Sony publiceert een lijst van games die een patch krijgen en zo geoptimaliseerd worden voor VRR.

Sony start deze week wereldwijd met de distributie van de firmwareupdate die VRR-ondersteuning naar de PlayStation 5 brengt. Variable refresh rate is een functie die onderdeel is van HDMI 2.1. Als gebruikers een TV of monitor hebben die dit ondersteunt in combinatie met een console of videokaart met VRR-ondersteuning, kunnen ze vloeiende gamebeelden zonder stotteren verwachten omdat de verversingssnelheid van de tv zich aan kan passen aan de framerate. De Xbox Series X en S ondersteunen al VRR.

Sony publiceert een lijst van vijftien games die in de komende weken een patch krijgen voor VRR-ondersteuning, waaronder Call of Duty: Vanguard, DIRT 5 en Ratchet & Clank: Rift Apart. Volgens het bedrijf volgen er meer titels en komende games kunnen direct met VRR-ondersteuning geleverd worden. Spelers kunnen VRR toepassen op games die het officieel niet ondersteunen, maar volgens Sony kunnen de resultaten wisselen en kunnen er 'onverwachte visuele effecten' zichtbaar zijn.