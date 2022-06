Sony verkocht vorig jaar 4,5 miljoen PlayStation 5-consoles

Sony heeft tot eind vorig jaar 4,5 miljoen exemplaren van de PlayStation 5 verkocht. Het aantal verkochte PlayStation 4-modellen lag toen op 115 miljoen. Sony bevestigt dat de PlayStation 5 onder de kostprijs wordt verkocht.

Sony zegt in de kwartaalcijfers dat het binnen de game- en netwerkdivisie een groei zag van omgerekend bijna twee miljard euro omzet ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Die ging van 4,93 miljard euro naar 6,99 miljard euro. De groei zat deels in de verkoop van games en dlc, maar ook in hardwaresales vanwege de PS5 die in november uit kwam.

Het bedrijf verkocht 4,5 miljoen PlayStation 5-consoles in de periode tot 31 december 2020. Volgens het bedrijf is het nog steeds de bedoeling om eind maart 7,6 miljoen exemplaren van de nieuwe console te hebben geleverd. Daarmee zouden de leveringsaantallen gelijk liggen met die van de PlayStation 4 toen die uit kwam.

Het bedrijf geeft in de cijfers ook officieel toe dat de PS5 onder kostprijs wordt verkocht. Dat gebeurde, omdat het bedrijf besloot de console 'voor een strategisch prijspunt te verkopen', waarbij de prijs lager lag dan de productiekosten. Het verkopen van consoles onder de kostprijs is gebruikelijk bij de release van een nieuwe generatie.

Wereldwijd zijn er sinds de introductie 115 miljoen exemplaren van de PlayStation 4 verkocht. Daarvan zijn 1,4 miljoen exemplaren in het laatste kwartaal van vorig jaar verkocht. In dezelfde periode een jaar eerder ging het nog om 4,6 miljoen exemplaren. Volgens het bedrijf zijn er 47,4 miljoen PlayStation Plus-gebruikers. Van de PS5-bezitters zou 87 procent zo'n abonnement hebben.

Sony zegt daarnaast ook dat het 103,7 miljoen 'exemplaren van software' verkocht in het laatste kwartaal van 2020. In 18,4 miljoen gevallen ging het om eigen Sony-titels; dat zijn er 2,1 miljoen meer dan een jaar eerder. Iets meer dan de helft van die verkopen waren volledige games die werden gekocht. De rest bestond uit dlc's en accessoires.