Intel Z590-moederborden worden 20 tot 30 euro duurder dan voorgangers

Moederborden met de Intel Z590-chipset worden aanmerkelijk duurder dan de bestaande Z490-modellen. Dat verneemt Tweakers van bronnen bij fabrikanten en winkels. Ook de eerste pre-orderprijzen van de nieuwe generatie socket 1200-moederborden lijken in deze richting te wijzen.

De prijsstijging komt voor een belangrijk deel doordat Rocket Lake ondersteuning biedt voor PCI Express 4.0. Dat geldt uitsluitend voor de PCIe-lanes die rechtstreeks van de processor afkomstig zijn, en dus niet die uit de chipset. Wel rust Intel de processors uit met vier lanes extra voor een totaal van twintig. Zo is het mogelijk zowel een videokaart met zestien lanes als een m.2-ssd met vier lanes op PCIe 4.0-snelheid aansturen.

Het PCI Express 4.0-signaal, dat dubbel zo hoge snelheden mogelijk maakt in vergelijking met PCIe 3.0, stelt volgens bronnen hogere eisen aan de signaalkwaliteit op Z590-moederborden. Om door de certificering te komen moeten fabrikanten investeren in bijvoorbeeld meer pcb-lagen en extra of betere componenten. Ook andere zaken, zoals toegenomen vrachtkosten, spelen een rol in de prijsverhogingen.

Een eerder gelekt blokdiagram van het Rocket Lake-platform, inclusief de 500-serie chipsets.

Inmiddels vermelden diverse webshops de eerste pre-orderprijzen van Z590-moederborden van ASUS, Gigabyte en MSI. Ook die lijken hoger uit te vallen als we ze vergelijken met de releaseprijzen van de vorige generatie. Bij de meeste borden ligt de prijs van het Z590-model 20 tot 30 euro hoger. In de onderstaande tabel zie je de huidige pre-orderprijzen in zowel Nederland als Duitsland, zodat het beeld niet te veel wordt vertekend door modellen die in Nederland nog maar in één winkel te vinden zijn.

Pre-orderprijs Prijs Z490-model

bij release Verschil

(laagste) NL DE ASUS ROG STRIX Z590-F GAMING WIFI € 339,00 € 329,00 € 299,00 € 30 (10%) ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI € 379,00 € 369,00 € 344,00 € 25 (7%) ASUS ROG MAXIMUS XIII HERO € 499,00 € 489,00 € 475,00 € 14 (3%) Gigabyte Z590 AORUS PRO AX € 419,00 € 351,00 € 319,00 € 32 (10%) Gigabyte Z590 AORUS MASTER € 559,00 € 458,00 € 429,00 € 29 (7%) MSI Z590-A PRO € 184,14 € 189,90 € 179,00 € 5,14 (3%) MSI Z590 PRO WIFI € 208,44 € 212,90 n.v.t. n.v.t. MSI MAG Z590 TORPEDO € 226,67 n.n.b. n.v.t. n.v.t. MSI MPG Z590 GAMING FORCE € 311,71 € 304,00 n.v.t. n.v.t. MSI MPG Z590 GAMING CARBON WIFI € 323,86 € 329,00 € 299,00 € 24,86 (8%) MSI MEG Z590 ACE € 472,48 € 464,00 € 461,00 € 3 (1%) MSI MEG Z590 GODLIKE € 971,64 € 939,00 € 899,00 € 40 (4%)

Bron: Tweakers Pricewatch / Hardware Info Prijsvergelijker / Geizhals

Anders dan gebruikelijk is de release van de nieuwe serie Intel-moederborden niet gekoppeld aan die van de nieuwe processors. Waar de elfde generatie Core-processors onder de codenaam Rocket Lake pas in maart wordt verwacht, mogen de Z590-moederborden direct worden verkocht zodra ze de winkels bereiken. Dat zou in de komende weken moeten gebeuren. Vermoedelijk verdwijnen de Z490-modellen, die na een bios-update ook compatibel zijn met Rocket Lake, daarna snel van de markt. Tweakers begrijpt dat diverse fabrikanten de productie van deze borden al volledig hebben beëindigd.