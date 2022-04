Intel voert all-coreturbo van Core i9-11900K last-minute op naar 5,1GHz

Intel voegt een extra boosttechniek toe aan de Core i9-processors van de elfde generatie. Met deze Adaptive Boost Technology wordt de maximale kloksnelheid bij een multithreaded workload verhoogd naar 5,1GHz.

Toen Intel zijn Rocket Lake-cpu's voor desktops dinsdag aankondigde, noemde de processorfabrikant nog een maximale all-coreturbo van 4,8GHz. Volgens een donderdag vrijgegeven slide, is de extra boost van 300MHz voor alle cores mogelijk zolang geen van de cores warmer wordt dan 100 graden Celsius.

In de basis is Intels turbo-algoritme nog altijd gebaseerd op Turbo Boost 2.0, dat zijn intrede deed bij de Sandy Bridge-generatie in 2011. Daar zijn in de loop der tijd diverse toevoegingen aan gedaan. Zo stelt Turbo Boost Max 3.0 de twee snelste cores in staat om 100MHz hoger te boosten en maakt Thermal Velocity Boost het voor alle kernen mogelijk om 100MHz hoger te klokken zolang de temperatuur onder de 70 graden blijft. Adaptive Boost Technology komt daar nu bovenop.

Omdat Intel de tdp van zijn processors berekent op basis van de basiskloksnelheid, die bij de 11900K slechts 3,5GHz bedraagt, heeft de extra turbo geen gevolgen voor de opgegeven tdp-waarde. Het daadwerkelijke stroomverbruik zal wel fors toenemen zodra deze additionele turbo actief wordt.

De Adaptive Boost Technology komt alleen beschikbaar voor de overklokbare Core i9's, dus de Core i9 11900K en de 11900KF zonder igpu. Bovendien is er een bios-update vereist, bovenop het vaak reeds beschikbare bios die ondersteuning voor Rocket Lake toevoegt aan 400- en 500-serie moederborden. Moederbordfabrikanten zijn al begonnen met het uitbrengen van de eerste updates. De nieuwe processors komen op 30 maart uit.